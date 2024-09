TP-Link Tapo C200 je oblíbená bezpečnostní kamera do domácnosti

U prodejce Smarty ji aktuálně pořídíte za fantastických 639 Kč

Nabízí noční vidění, FullHD rozlišení, detekci pohybu a oboustrannou komunikaci

Na jednu z nejoblíbenějších chytrých kamer do domácnosti se teď vztahuje parádní sleva. TP-Link Tapo C200 teď koupíte za pouhých 639 Kč u prodejce Smarty, a to s kódem EXTRA20. Podle srovnávače Heureka jde aktuálně o druhou nejlepší nabídku v ČR. Kamera se pyšní nočním viděním, oboustrannou komunikací a možností integrace do smart home systémů.

TP-Link Tapo C200 je cílena spíše na méně náročné uživatele, čemuž odpovídá cena i rozlišení FullHD. Přichází s naprosto jednoduchou konstrukcí nabízející 360° horizontální a 114° vertikální rotaci, díky čemuž zvládne pokrýt podstatnou část prostoru. Záznamy dovede uchovávat jak lokálně, a to na microSD kartu s až 512GB úložištěm, tak do cloudové služby Tapo Care.

Ke kameře využívající Wi-Fi se pochopitelně lze připojit pomocí aplikace v chytrém telefonu a není problém ji integrovat do systémů chytré domácnosti od Googlu či Amazonu, díky čemuž s ní půjde komunikovat prostřednictvím odpovídajících hlasových asistentů.

Co se dále týče funkcí, kromě již zmíněného nočního vidění kamera nabízí detekci dětského pohybu či pláče. V souvislosti s tím lze vytyčit specifické zóny, v rámci nichž má kamera tyto aktivity detekovat, aby nedocházelo ke zbytečnému přehlcení oznámeními. Za pohybujícím se objektem se pak kamera neustále otáčí, abyste jej mohli kontinuálně pozorovat. Zapomenout pak nesmíme ani na podporu oboustranné komunikace.

