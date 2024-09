TP-Link v Česku představuje novou bezpečnostní kameru na venkovní i vnitřní použití

Nabízí rozlišení 2K a nepřetržité monitorování. Podporuje i noční vidění

Je kompatibilní se systémy chytré domácnosti Amazon Alexa a Google Home

Uznávaný výrobce síťových technologií TP-Link do Česka přináší novou bezpečnostní kameru pod značkou Tapo. Je vhodná jak do interiéru, tak i na použití ve venkovním prostředí, a to díky promyšlené konstrukci s certifikací IP66. Monitorovat váš pozemek dovede nepřetržitě a nechybí jí řada chytrých funkcí.

TP-Link Tapo C120 nahrává v rozlišení 2K QHD a nabízí 120° horizontální zorné pole a 55° vertikální. Dostatečnou kvalitu i v podmínkách s nízkým osvětlením zajišťuje snímač Starlight a reflektory, jež umožňují plnobarevné noční vidění. Nechybí ani podpora infračerveného nočního vidění schopného zajistit viditelnost až do vzdálenosti 10 metrů.

Video záznamy je možné ukládat lokálně na microSD kartu, přičemž kamera podporuje kapacitu až 512 GB, popřípadě na cloudové úložiště Tapo Care.

Bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C120 spolupracuje se službami Amazon Alexa a Google Home (plus podporuje odpovídající chytré asistenty), takže ji můžete hlouběji integrovat do svých existujících systémů chytré domácnosti. Z dalších funkcí je pak nutné zvýraznit podporu oboustranné komunikace, inteligentní detekci vozidel, osob či domácích zvířat nebo schopnost rozpoznat dětský pláč.

Kameru TP-Link Tapo C120 pořídíte u českých prodejců již nyní. Nejvýhodněji ji nabízí e-shop Suntech, a to za pouhých 1 256 Kč.

Jakou bezpečnostní kameru používáte vy?

Zdroje: Tapo, TZ