Připravte se na zimu! Termostatická hlavice TP-Link hodně zlevnila, dostanete k ní zdarma centrální hub Hlavní stránka Zprávičky Starter kit TP-Link Kasa KE100 (termostatická hlavice + hub) je v akci za 1 192 Kč se slevovým kódem Umožňuje dálkové ovládání topení z telefonu, časové plány vytápění a integraci s hlasovými asistenty Hub funguje v aplikaci Tapo, hlavice v Kasa – uživatelé kritizují nutnost dvou aplikací od stejného výrobce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Alza nabízí starter kit TP-Link Kasa KE100 se slevovým kódem ALZADNY25 za 1 192 Kč, což je sleva 397 korun z původních 1 589 Kč. V balení dostanete chytrou termostatickou hlavici na radiátor plus Kasa Smart Hub KH100, který zajišťuje komunikaci s aplikací v telefonu. Jde o startovací balíček do chytré domácnosti zaměřené na úsporu za vytápění – můžete si nastavit časové plány, ovládat topení na dálku nebo třeba předehřát místnost než přijdete domů. Termostatická hlavice se montuje místo klasické hlavice na radiátor (standardní závit M30 × 1,5 mm) a v balení najdete tři adaptéry (RA, RAV, RAVL) pro lepší kompatibilitu s různými typy ventilů. Napájení zajišťují dvě AA baterie, které podle výrobce vydrží celou topnou sezónu. Hub se připojuje k Wi-Fi 2,4 GHz a s radiátory komunikuje přes 868 MHz frekvenci (lepší dosah než Wi-Fi). Časové plány a předehřátí před příchodem Problém dvou aplikací od jednoho výrobce Jeden hub, až 32 hlavic Kompatibilita s ventily a kotli Pro koho se to vyplatí? Časové plány a předehřátí před příchodem Hlavní výhoda chytrých termostatických hlavic je možnost nastavit si plány vytápění podle denních zvyklostí. V aplikaci Kasa Smart si vytvoříte scénáře – třeba v pracovní dny vytápění vypnout od 8:00 do 16:00, pak zapnout na 22 °C před příchodem domů. O víkendu zase jiný režim, kdy jste doma celý den. Tím ušetříte za energie, protože nemusíte topit, když nikdo doma není. Praktická je funkce dálkového ovládání odkudkoliv – pokud se vracíte z dovolené a chcete doma teplo, můžete si v telefonu zapnout topení ještě z vlaku. Nebo naopak když jste zapomněli ztlumit před odjezdem, můžete to udělat na cestě. Aplikace podporuje i hlasové ovládání přes Google Assistant, Amazon Alexa nebo Siri. KOUPIT TP-LINK SET V AKCI Zajímavá je Matter certifikace – znamená to, že hlavice funguje s Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings nebo jakoukoli jinou platformou podporující Matter standard. V praxi to dává větší svobodu při výběru ekosystému chytré domácnosti, protože nezůstanete uvězněni jen u TP-Link produktů. Problém dvou aplikací od jednoho výrobce Největší kritika v uživatelských recenzích míří na nutnost používat dvě aplikace – Tapo a Kasa. Hub KH100 funguje v aplikaci Tapo, ale termostatická hlavice KE100 se ovládá jen přes aplikaci Kasa. To znamená, že pokud máte další produkty TP-Link (kamery, zásuvky, senzory) v aplikaci Tapo, budete muset pro ovládání topení přepínat do druhé appky. KOUPIT TP-LINK SET V AKCI Uživatelé píší v recenzích věty jako „Naprosto nechápu který expert dá do sady hub a hlavici, každý funkční v jiné aplikaci“ nebo „Nelze požívat v Tapo aplikaci“. Jeden zákazník dokonce produkt vrátil jen kvůli tomuto problému. TP-Link sice postupně slučuje aplikace, ale stále to není ideální řešení. Pozitivní je, že obě aplikace jsou kompletně v češtině a podle většiny uživatelů jsou přehledné a intuitivní. Instalaci zvládnete sami podle průvodce v aplikaci. Jeden hub, až 32 hlavic Hub KH100 může obsluhovat až 32 termostatických hlavic najednou, což stačí i pro větší rodinný dům. Komunikace probíhá přes ZigBee protokol na frekvenci 868 MHz, která má lepší dosah a menší rušení než klasické Wi-Fi. V praxi to znamená, že hlavice na radiátorech ve sklepě nebo v patře by měly komunikovat spolehlivě. Ke každé hlavici si můžete dokoupit externí teplotní čidlo, které umístíte kamkoliv v místnosti a hlavice pak reguluje teplotu podle něj místo podle vlastního senzoru (který je přímo u radiátoru a může být ovlivněný teplem z topení). Několik uživatelů v recenzích doporučuje externí čidlo pro přesnější regulaci. KOUPIT TP-LINK SET V AKCI Chytrá funkce je připojení okenního senzoru – když otevřete okno, topení se automaticky vypne a aktivuje se ochrana proti mrazu. Šetříte tím energii, protože nevytápíte prostor s otevřeným oknem. Kompatibilita s ventily a kotli Hlavice je určená pro standardní závit M30 × 1,5 mm, který používá většina novějších radiátorových ventilů. V balení jsou tři adaptéry (RA, RAV, RAVL), ale pozor – ne všechny typy ventilů jsou podporované. Jeden uživatel píše, že mu nefunguje na starších ventilech a hlavice nedokáže ventil úplně zavřít. Další zmiňuje chybějící adaptér pro Danfoss RTD-N. Před koupí si zkontrolujte, jaký typ ventilu máte na radiátorech. Pokud jsou ventily starší než 15 let, může být problém s kompatibilitou. Důležité upozornění: Hlavice neovládá kotel. Pouze reguluje průtok vody v jednotlivých radiátorech, ale nemůže zapnout nebo vypnout celý systém vytápění. Několik uživatelů v recenzích kritizuje, že TP-Link nemá produkt, který by kotel ovládal, a podpora výrobce prý ani nechápe, proč by to někdo chtěl. Jeden zákazník to řešil chytrým vypínačem, ale ten funguje zase v aplikaci Tapo místo Kasa, takže to jen přidalo další komplikaci. KOUPIT TP-LINK SET V AKCI Pokud potřebujete ovládat celý systém včetně kotle, budete muset hledat jiné řešení. Pro koho se to vyplatí? Uživatelské hodnocení je 4,6/5 hvězdiček z 63 recenzí na Alze. Lidé chválí design, funkčnost a českou aplikaci. Kritika míří hlavně na dvě aplikace, kompatibilitu s ventily a nemožnost ovládat kotel. Podle statistik má produkt nízkou reklamovanost 0,3 % a 89 % zákazníků ho doporučuje, což je solidní výsledek. Co říkáte na tuto slevu? 