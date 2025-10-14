Připravte se na zimu! Termostatická hlavice TP-Link hodně zlevnila, dostanete k ní zdarma centrální hub

TOPlist

  • Starter kit TP-Link Kasa KE100 (termostatická hlavice + hub) je v akci za 1 192 Kč se slevovým kódem
  • Umožňuje dálkové ovládání topení z telefonu, časové plány vytápění a integraci s hlasovými asistenty
  • Hub funguje v aplikaci Tapo, hlavice v Kasa – uživatelé kritizují nutnost dvou aplikací od stejného výrobce

14.10.2025 20:00
Ikona komentáře 0
tp link hlavice

Alza nabízí starter kit TP-Link Kasa KE100 se slevovým kódem ALZADNY25 za 1 192 Kč, což je sleva 397 korun z původních 1 589 Kč. V balení dostanete chytrou termostatickou hlavici na radiátor plus Kasa Smart Hub KH100, který zajišťuje komunikaci s aplikací v telefonu. Jde o startovací balíček do chytré domácnosti zaměřené na úsporu za vytápění – můžete si nastavit časové plány, ovládat topení na dálku nebo třeba předehřát místnost než přijdete domů.

Termostatická hlavice se montuje místo klasické hlavice na radiátor (standardní závit M30 × 1,5 mm) a v balení najdete tři adaptéry (RA, RAV, RAVL) pro lepší kompatibilitu s různými typy ventilů. Napájení zajišťují dvě AA baterie, které podle výrobce vydrží celou topnou sezónu. Hub se připojuje k Wi-Fi 2,4 GHz a s radiátory komunikuje přes 868 MHz frekvenci (lepší dosah než Wi-Fi).

Časové plány a předehřátí před příchodem

Hlavní výhoda chytrých termostatických hlavic je možnost nastavit si plány vytápění podle denních zvyklostí. V aplikaci Kasa Smart si vytvoříte scénáře – třeba v pracovní dny vytápění vypnout od 8:00 do 16:00, pak zapnout na 22 °C před příchodem domů. O víkendu zase jiný režim, kdy jste doma celý den. Tím ušetříte za energie, protože nemusíte topit, když nikdo doma není.

TP-Link Kasa KE100 KIT

Praktická je funkce dálkového ovládání odkudkoliv – pokud se vracíte z dovolené a chcete doma teplo, můžete si v telefonu zapnout topení ještě z vlaku. Nebo naopak když jste zapomněli ztlumit před odjezdem, můžete to udělat na cestě. Aplikace podporuje i hlasové ovládání přes Google Assistant, Amazon Alexa nebo Siri.

Zajímavá je Matter certifikace – znamená to, že hlavice funguje s Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings nebo jakoukoli jinou platformou podporující Matter standard. V praxi to dává větší svobodu při výběru ekosystému chytré domácnosti, protože nezůstanete uvězněni jen u TP-Link produktů.

Problém dvou aplikací od jednoho výrobce

Největší kritika v uživatelských recenzích míří na nutnost používat dvě aplikaceTapo a Kasa. Hub KH100 funguje v aplikaci Tapo, ale termostatická hlavice KE100 se ovládá jen přes aplikaci Kasa. To znamená, že pokud máte další produkty TP-Link (kamery, zásuvky, senzory) v aplikaci Tapo, budete muset pro ovládání topení přepínat do druhé appky.

Uživatelé píší v recenzích věty jako „Naprosto nechápu který expert dá do sady hub a hlavici, každý funkční v jiné aplikaci“ nebo „Nelze požívat v Tapo aplikaci“. Jeden zákazník dokonce produkt vrátil jen kvůli tomuto problému. TP-Link sice postupně slučuje aplikace, ale stále to není ideální řešení.

Pozitivní je, že obě aplikace jsou kompletně v češtině a podle většiny uživatelů jsou přehledné a intuitivní. Instalaci zvládnete sami podle průvodce v aplikaci.

Jeden hub, až 32 hlavic

Hub KH100 může obsluhovat až 32 termostatických hlavic najednou, což stačí i pro větší rodinný dům. Komunikace probíhá přes ZigBee protokol na frekvenci 868 MHz, která má lepší dosah a menší rušení než klasické Wi-Fi. V praxi to znamená, že hlavice na radiátorech ve sklepě nebo v patře by měly komunikovat spolehlivě.

Ke každé hlavici si můžete dokoupit externí teplotní čidlo, které umístíte kamkoliv v místnosti a hlavice pak reguluje teplotu podle něj místo podle vlastního senzoru (který je přímo u radiátoru a může být ovlivněný teplem z topení). Několik uživatelů v recenzích doporučuje externí čidlo pro přesnější regulaci.

Chytrá funkce je připojení okenního senzoru – když otevřete okno, topení se automaticky vypne a aktivuje se ochrana proti mrazu. Šetříte tím energii, protože nevytápíte prostor s otevřeným oknem.

Kompatibilita s ventily a kotli

Hlavice je určená pro standardní závit M30 × 1,5 mm, který používá většina novějších radiátorových ventilů. V balení jsou tři adaptéry (RA, RAV, RAVL), ale pozor – ne všechny typy ventilů jsou podporované. Jeden uživatel píše, že mu nefunguje na starších ventilech a hlavice nedokáže ventil úplně zavřít. Další zmiňuje chybějící adaptér pro Danfoss RTD-N.

Před koupí si zkontrolujte, jaký typ ventilu máte na radiátorech. Pokud jsou ventily starší než 15 let, může být problém s kompatibilitou.

Důležité upozornění: Hlavice neovládá kotel. Pouze reguluje průtok vody v jednotlivých radiátorech, ale nemůže zapnout nebo vypnout celý systém vytápění. Několik uživatelů v recenzích kritizuje, že TP-Link nemá produkt, který by kotel ovládal, a podpora výrobce prý ani nechápe, proč by to někdo chtěl. Jeden zákazník to řešil chytrým vypínačem, ale ten funguje zase v aplikaci Tapo místo Kasa, takže to jen přidalo další komplikaci.

Pokud potřebujete ovládat celý systém včetně kotle, budete muset hledat jiné řešení.

Pro koho se to vyplatí?

Uživatelské hodnocení je 4,6/5 hvězdiček z 63 recenzí na Alze. Lidé chválí design, funkčnost a českou aplikaci. Kritika míří hlavně na dvě aplikace, kompatibilitu s ventily a nemožnost ovládat kotel. Podle statistik má produkt nízkou reklamovanost 0,3 % a 89 % zákazníků ho doporučuje, což je solidní výsledek.

