Wi-Fi 6 i do nejvzdálenějšího koutu domu: Oblíbený extender TP-Link zlevnil o několik stovek Hlavní stránka Zprávičky TP-Link RE705X je dvoupásmový Wi-Fi 6 extender s celkovou rychlostí skoro 3 000 Mb/s S kódem ALZADNY20 stojí 1 279 Kč místo 1 599 Kč (sleva 320 Kč, 20 %) Při uvedení v květnu 2025 stál 2 099 Kč, na Alze byl naposledy levnější v prosinci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Skoro každý dům nebo větší byt má alespoň jedno místo, kde Wi-Fi nefunguje tak, jak by měla. Ložnice na konci chodby, kuchyň za nosnou zdí, zahrada, sklep, podkroví. TP-Link RE705X je nyní s kódem ALZADNY20 na Alze za 1 279 Kč místo 1 599 Kč a jde o jeden z nejprodávanějších WiFi 6 extenderů v Česku, který tenhle problém řeší. CHCI EXTENDER V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává každému, kdo má doma místa, kam signál routeru pořádně nedosahuje – ložnici na konci bytu, podkroví, sklep nebo zahradu.⚠️ Zvažte, pokud máte malý byt, kde Wi-Fi z routeru pokryje vše bez problémů, nebo už plánujete kompletní mesh systém.💡 Za 1 279 Kč dostanete Wi-Fi 6 extender, který reálně řeší jeden z nejčastějších problémů domácí sítě – a investici ocení každý člen domácnosti. Proč byste měli o Wi-Fi extenderu uvažovat? Většina lidí má router od poskytovatele postavený někde u vchodových dveří nebo v rohu obýváku – tedy přesně tam, kde signál nejvíc potřebovat nemusíte. Výsledek: v ložnici se vám sekají videohovory, na zahradě nestreamujete hudbu a v podkroví neudržíte stabilní spojení s chytrou kamerou. Klasické řešení – přesunout router – obvykle nejde, protože tam vede internetový kabel. A kompletní mesh systém vás přijde minimálně na 4 000 Kč. Tady přichází na řadu extender. Jeden z uživatelů popsal svůj posun přesně: „z 80 MB/s na staré wifi mi test rychlosti ukázal 270 MB/s“. Jiný píše, že předtím „signál sotva dosáhl do vedlejší místnosti, teď dosáhne i na zahradu“. To není výjimka – jde o typický scénář, na který je RE705X stavěný. Konkrétně tento model navíc využívá Wi-Fi 6 a čtyři vysoce výkonné zesilovače, takže nejde o levný „opakovač“ z 90. let. Klíčové parametry: Wi-Fi 6, AX3000 a 160 MHz pásmo RE705X spadá do třídy AX3000, což znamená teoretickou souhrnnou rychlost 3 000 Mb/s rozdělenou na pásma 5 GHz (2 402 Mb/s) a 2,4 GHz (574 Mb/s). Pásmo 5 GHz využijete pro rychlá zařízení v nejbližším okolí extenderu, 2,4 GHz pak pro lepší dosah skrz zdi. Skutečné rychlosti budou samozřejmě nižší, ale i tak v praxi mluvíme o 500 Mb/s a více po Wi-Fi v místě, kde dříve byl jen mizerný signál. OBJEDNAT TP-LINK RE705X Wi-Fi 6 (802.11ax) přináší oproti starší generaci tři důležité věci. Za prvé, díky technologii 1024-QAM stoupá datová propustnost zhruba o 25 %. Za druhé, OFDMA dokáže obsloužit více zařízení současně – v praxi to znamená, že když máte v rodině pět telefonů, dva notebooky, televizi a chytré zásuvky, neperou se o pásmo. A za třetí, podpora 160MHz kanálů na 5GHz pásmu dává dvojnásobnou propustnost oproti běžným 80 MHz, ovšem za podmínky, že to umí i vaše zařízení. Bezpečnostně je extender připravený na současnost – podporuje WPA3 i starší WPA2 a WPA. Beamforming pak signál cíleně směruje k zařízením místo plošného vysílání, takže telefon v ruce dostane silnější přenos než vzduch okolo. Praktická stránka: instalace, OneMesh/EasyMesh, AP režim Instalace je u tohoto modelu opravdu otázka pár minut. Stačí extender zapojit do zásuvky, stisknout tlačítko WPS na routeru a na extenderu – a máte hotovo. Kdo chce víc kontroly, použije aplikaci TP-Link Tether pro Android a iOS, ve které nastavíte sílu signálu, vypnete LED diody na noc nebo si nadefinujete časové okno, kdy má extender vypnout Wi-Fi (například přes noc kvůli spánku dětí). V recenzích se opakovaně objevuje slovní spojení „snadné nastavení“ – v 62 uživatelských recenzích je to nejčastější chvála. Pokud máte router od TP-Linku (typicky Archer AX23, AX55 a podobné), spojíte je do mesh sítě přes technologii OneMesh. Extender pak nevytváří druhou Wi-Fi síť s vlastním názvem, ale funguje jako součást té vaší – telefon se mezi routerem a extenderem přepíná automaticky podle toho, kde je silnější signál. Smart Roaming pak zajišťuje, že vám hovor nebo streamování nespadne ani při procházení po domě. Novější firmware navíc podporuje univerzální EasyMesh standard, takže RE705X dnes spolupracuje i s routery jiných výrobců, kteří EasyMesh implementují. Důležitá funkce navíc, která se v této cenovce často přehlíží – RE705X umí pracovat i jako čistý přístupový bod (AP režim). Stačí do něj připojit ethernetový kabel z routeru a získáte rychlý dvoupásmový MU-MIMO 2×2 access point. Jeden z uživatelů to popisuje jasně: „v režimu AP s gigabitovým internetem dostávám přes Wi-Fi 6 download i upload přes 500 Mb/s“. To je výsledek, na který běžný extender bez kabelového propojení nedosáhne. Co říkají uživatelé RE705X má na Alze hodnocení 4,7 z 5 z 145 recenzí, prodáno přes 5 000 kusů, 93 % zákazníků jej doporučuje a reklamovanost je velmi nízkých 0,64 %. To jsou čísla, která u extenderů v této cenovce nejsou samozřejmá – konkurenční modely se často pohybují kolem 4,3 z 5 a vyšší reklamovanosti. CHCI EXTENDER TP-LINK V chválách dominují čtyři věci – jednoduchá instalace přes aplikaci, výrazné zlepšení dosahu, stabilita signálu a OneMesh integrace s TP-Link routery. Jeden majitel popisuje, že má extender na půdě a signál mu chytá ještě 50 metrů od domu. Jiný oceňuje, že po zapojení vyřešil vypadávání chytré kamery. Pro uživatele s pomalým připojením z poskytovatele je důležitá zmínka, že přes ethernet port v AP režimu naměřili klidně 600+ Mb/s na gigabitové přípojce. Z kritiky se opakují tři body. První je velikost – extender je opravdu rozměrný a v některých dvojzásuvkách zabere obě pozice. Druhým bodem je, že se víc hřeje než běžný router, ale v žádné recenzi to nezpůsobilo poruchu, jen je to věc, na kterou jste upozornění. Třetí připomínka míří na první nastavení v aplikaci Tether – vyžaduje registraci e-mailem a zadání přístupového klíče routeru, což pár uživatelů zdrželo. Občas se v recenzích objevily i výpadky řešitelné restartem, ale nejde o systémový problém. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale rozšíření Wi-Fi řešíte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné Wi-Fi routery, mesh systémy i extendery. Skladové zásoby u nejprodávanějších modelů obvykle ubývají rychle. Kdy to smysl nedává Pokud bydlíte v malém bytě, kde router pokryje signálem vše bez problému, RE705X vám nepřinese žádný měřitelný benefit – v takovém případě je rozumnější ušetřit. Stejně tak pokud aktuálně plánujete rovnou kompletní mesh systém (například TP-Link Deco BE25 nebo Deco X50), je lepší jít rovnou tam – mesh poskytuje jednodušší správu a obvykle stabilnější roaming než router + extender. Druhým případem jsou domy, kde je internet od poskytovatele opravdu pomalý – řekněme do 30 Mb/s. Tam se rozdíl mezi Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 prakticky neprojeví a stačil by levnější model RE315 nebo TL-WA854RE za polovinu. Wi-Fi 6 a 160MHz šířka pásma má smysl tam, kde máte gigabitové připojení nebo plánujete pořídit zařízení, která to umí – telefony posledních generací, herní konzole, novější notebooky. Verdikt: pro koho se to vyplatí TP-Link RE705X za 1 279 Kč dává smysl prakticky každému, kdo má doma alespoň jedno místo se slabým Wi-Fi signálem a nechce řešit kompletní výměnu sítě. Investice se vrací rychle a měřitelně – stabilním signálem na zahradě, plynulými hovory v ložnici, vyřešeným streamováním v podkroví. Wi-Fi 6, OneMesh/EasyMesh kompatibilita, AP režim s gigabitovým ethernetem a 36měsíční záruka z něj v této cenovce dělají bezpečnou volbu, kterou si potvrzuje 5 000+ prodaných kusů a 93 % spokojených zákazníků. Naopak pokud řešíte úplně novou síť pro velký dům, dává smysl jít rovnou do mesh systému. VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Máte doma místo, kam vám WiFi pořádně nedosahuje, nebo už jste pokrytí domácí sítě vyřešili? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi