Tenhle přenosný 4G router TP-Link je teď za super cenu! Ocení ho především zákazníci O2

  • TP-Link M7000 za pouhých 999 Kč na Alza.cz (původně 1199 Kč) je nejlevnější mobilní 4G router v historii
  • Kompaktní zařízení oficiálně podporuje O2 Connect, můžete tak využít druhou SIM kartu ke svému tarifu zdarma
  • Připojí až 10 zařízení současně s výdrží baterie 8 hodin – ideální na chatu, dovolenou nebo jako záložní připojení

Jakub Kárník
14.8.2025 06:00
tp link router

Sháníte mobilní router za dobrou cenu? Máme pro vás skvělou zprávu – populární TP-Link M7000 je nyní k dostání na Alza.cz za pouhých 999 Kč. Jde o jednu z nejlepších cen tohoto zařízení, které se ještě dva měsíce zpět běžně prodávalo za 1199 Kč. Co je však ještě důležitější – tento model je oficiálně podporován službou O2 Connect, takže pokud máte tarif u O2, můžete získat druhou SIM kartu zcela zdarma a používat ji právě v tomto routeru!

TP-Link M7000 se stal nejprodávanějším mobilním routerem v Česku z několika důvodů. Nejdůležitějším faktorem je oficiální podpora služby O2 Connect – tedy možnosti získat druhou SIM kartu zdarma ke svému tarifu. Tato informace byla potvrzena nejen uživateli, ale i přímo zástupci O2.

TP-Link M7000

Kromě toho nabízí tento kompaktní router rychlost stahování až 150 Mbit/s a odesílání až 50 Mbit/s, což je pro běžné používání naprosto dostačující. Díky zabudované baterii s kapacitou 2000 mAh vydrží až 8 hodin provozu na jedno nabití.

O2 Connect: druhá SIM karta zdarma

Velkou výhodou tohoto routeru je kompatibilita se službou O2 Connect. Pokud máte tarif u O2, můžete získat další SIM kartu zcela zdarma, která sdílí data s vaším hlavním tarifem. Mnoho uživatelů původně řešilo, zda O2 tuto SIM kartu v TP-Link M7000 neblokuje, ale podle aktuálních informací funguje vše bez problémů.

Jeden z uživatelů na fóru potvrzuje: „M7200 z Alzy mi funguje bez problémů 4.den. Buď si ho kupte u O2 za 1795 Kč, nebo u Mall.cz za 1339 Kč, případně u Alzy.“

Router je dle serveru Heureka k dostání už od nějakých 939 Kč, avšak osobně bych si připlatil těch pár desetikorun a měl jistotu lepšího řešení případné záruky u Alzy.

Technické specifikace

TP-Link M7000 nabízí vše, co od mobilního routeru očekáváte:

  • Podpora 4G LTE s rychlostí stahování až 150 Mbit/s a odesílání až 50 Mbit/s
  • WiFi standard 802.11a/b/g/n s přenosovou rychlostí až 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz
  • Baterie s kapacitou 2000 mAh a výdrží až 8 hodin
  • Možnost připojení až 10 zařízení současně
  • Zabezpečení WPA-PSK a WPA2-PSK
  • Kompaktní rozměry: 9,4 × 5,67 × 1,98 cm a hmotnost 200 g

Router je vybaven také funkcí QoS (Quality of Service), která zajišťuje optimální rozdělení dostupné šířky pásma mezi připojená zařízení.

Co říkají uživatelé?

TP-Link M7000 získal na Alza.cz hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček. Zákazníci oceňují především jednoduchost použití, spolehlivost a výdrž baterie.

Uživatel Josef z Charvát ve své recenzi uvádí: „Super, nemusíte používat hotspot, na chatu, pro kameru, chytrou tv atd.“

Snadné nastavení a ovládání

Nastavení TP-Link M7000 je velmi jednoduché. Stačí vložit SIM kartu, zapnout zařízení a připojit se k vytvořené WiFi síti. Pro pokročilejší nastavení můžete využít webové rozhraní nebo mobilní aplikaci tpMiFi, která je dostupná pro zařízení s Android i iOS.

Pomocí aplikace můžete snadno sledovat spotřebu dat, spravovat připojená zařízení nebo nastavovat limity.

Pokud jste zákazníkem O2 a chcete využít službu O2 Connect, stačí požádat o druhou SIM kartu na prodejně nebo prostřednictvím aplikace. SIM kartu pak jednoduše vložíte do TP-Link M7000 a můžete začít sdílet data ze svého hlavního tarifu.

Podle informací z diskuzních fór by neměl být problém s používáním této SIM karty v TP-Link M7000, protože jde o oficiálně podporované zařízení. Pokud by přesto došlo k nějakým potížím, můžete kontaktovat zákaznickou podporu O2 a požádat o přidání IMEI vašeho zařízení na whitelist.

Využíváte už službu O2 Connect? Podělte se o své zkušenosti!

