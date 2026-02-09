Zapomeňte na slabou WiFi. Tenhle stropní access point TP-Link s WiFi 7 vyjde na 2 399 Kč a pokryje celou budovu Hlavní stránka Zprávičky TP-Link EAP720 je WiFi 7 access point s rychlostí až 3570 Mb/s a 2.5Gbit LAN portem Součást ekosystému Omada pro centrální správu sítě, podpora PoE+ napájení S kódem ALZADNY25 stojí 2 399 Kč místo původních 3 199 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 WiFi 7 pro firmy i náročné domácnosti. TP-Link EAP720 je stropní access point z řady Omada, který přináší nejnovější bezdrátový standard do kanceláří, škol nebo větších bytů. A za cenu, která nepřekročí 2 500 Kč. WiFi 7 s 2.5Gbit uplinkem Dual-band konfigurace nabízí 688 Mb/s na 2,4 GHz a 2882 Mb/s na 5 GHz – celkem tedy 3570 Mb/s teoretické propustnosti. Čtyři interní antény se ziskem 5 dBi zajišťují solidní pokrytí. LAN port s rychlostí 2,5 Gbit znamená, že vás nebrzdí ani připojení k síti, avšak třetí pásmo, jako u prémiových Wi-Fi 7 routerů zde nehledejte. Podpora standardů 802.11n/ac/ax/be zajišťuje zpětnou kompatibilitu se staršími zařízeními. MU-MIMO umožňuje simultánní komunikaci s více klienty, technologie WiFi Mesh propojí více access pointů do jednotné sítě bez výpadků při přechodu mezi místnostmi. Omada: centrální správa bez bolesti hlavy EAP720 patří do ekosystému TP-Link Omada – platformy pro správu síťové infrastruktury. Můžete ho řídit přes cloudové rozhraní, mobilní aplikaci nebo dedikovaný Omada Controller (hardwarový či softwarový). Ideální pro firmy s více pobočkami nebo IT správce, kteří potřebují dohled nad desítkami zařízení. KOUPIT NA ALZE Mezi pokročilé funkce patří QoS pro prioritizaci provozu, Load Balancing pro rozložení zátěže, Airtime Fairness proti pomalým klientům blokujícím síť a Guest Zone pro oddělení návštěvnického připojení. Maximálně lze vytvořit 16 SSID. Napájení přes PoE+ (802.3at) eliminuje potřebu elektrické zásuvky u stropu – stačí jeden ethernetový kabel. V balení ale najdete i klasický napájecí adaptér a montážní sadu. Pro koho to je EAP720 není typický domácí router. Je to profesionální access point pro ty, kdo potřebují spolehlivé pokrytí větších prostor, centrální správu a enterprise funkce jako WPA3-Enterprise nebo RADIUS autentizaci. Malá kancelář, coworkingový prostor, kavárna, škola – tam všude dává smysl. Pro běžnou domácnost s jedním routerem je to přestřelené. Ale pokud máte dům o více patrech a chcete mesh síť s jednotnou správou, Omada řada je zajímavá alternativa k dražším Ubiquiti UniFi. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 3 199 Kč a teď s kódem ALZADNY25 stojí 2 399 Kč. Za WiFi 7 access point s 2.5Gbit portem, PoE+ napájením a Omada ekosystémem je to férová cena. Recenze zákazníků zatím chybí – produkt je na trhu čerstvě. Řešíte pokrytí WiFi ve firmě nebo větším domě? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TP-Link Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024