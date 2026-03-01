Mesh Wi-Fi pro celý dům za 1 318 Kč: Sada dvou modulů TP-Link Deco E4 zlevnila, má skvělé hodnocení Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Deco E4 (2ks) je mesh Wi-Fi systém s rychlostí až AC1200 a pokrytím až 260 m² Aktuálně stojí od 1 318 Kč (na Alze 1 999 Kč) – rozdíl činí téměř 700 Kč Na Heurece má 95% spokojenost z 69 recenzí – uživatelé chválí jednoduchou instalaci a pokrytí i přes silné zdi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Mrtvé zóny Wi-Fi signálu v domě dokážou pořádně potrápit. TP-Link Deco E4 v balení dvou jednotek nyní seženete od 1 318 Kč, před akcí přitom sada stála téměř 1 500 Kč. Na Alze mezitím stojí 1 999 Kč. Jde o jeden z nejdostupnějších mesh systémů na českém trhu s velmi dobrým uživatelským hodnocením. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete pokrýt větší byt nebo rodinný dům Wi-Fi signálem bez mrtvých zón a oceníte jednoduchou instalaci přes aplikaci.⚠️ Zvažte, pokud máte gigabitové připojení k internetu – Ethernet porty jsou pouze 100 Mbit/s, což může být omezující.💡 Za cenu od 1 318 Kč dostáváte prověřené řešení s 95% spokojeností uživatelů, které lze kdykoli rozšířit o další jednotky. ZOBRAZIT NEJNIŽŠÍ CENU Co je mesh síť a proč ji chtít Mesh systém funguje jinak než klasický router s opakovači. Jednotky Deco mezi sebou komunikují a vytvářejí jednu jednotnou síť s jediným názvem. Když se pohybujete po domě, zařízení se automaticky přepíná k nejbližší jednotce bez výpadků a bez nutnosti ručního přepínání mezi sítěmi. Právě toto bezproblémové přecházení (seamless roaming) uživatelé v recenzích nejčastěji chválí. Dvě jednotky Deco E4 pokryjí plochu až 260 m², což vystačí na většinu rodinných domů. Pokud máte větší nemovitost nebo složitější dispozici, můžete kdykoli přidat další jednotku Deco – systém je kompatibilní i s jinými modely řady Deco (M4, M5, M9 Plus a další). Rychlost a kapacita Deco E4 nabízí dvoupásmovou Wi-Fi AC1200 – konkrétně 867 Mb/s na 5 GHz a 300 Mb/s na 2,4 GHz. Obě frekvence se zobrazují jako jeden přístupový bod, takže si nemusíte vybírat, kterou použít – vše se děje automaticky. Výrobce uvádí podporu až 100 současně připojených zařízení, což v praxi pokryje i náročnější domácnost plnou chytrých zařízení. Důležité upozornění: Ethernet porty jsou pouze 10/100 Mbit/s, nikoliv gigabitové. Pokud máte rychlejší internetové připojení (například 500 Mbit/s nebo 1 Gbit/s), budete při kabelovém připojení omezeni na 100 Mbit/s. Pro většinu domácností s připojením do 100 Mbit/s to není problém, ale u rychlejších tarifů to může vadit. POROVNAT CENY MESH SYSTÉMU Instalace a ovládání Instalace probíhá přes aplikaci Deco, která je dostupná pro Android i iOS a je plně v češtině. Podle recenzí jde o jednu z nejjednodušších instalací – stačí rozbalit, připojit hlavní jednotku k modemu a postupovat podle pokynů v aplikaci. Většina uživatelů hlásí, že celý proces zvládli za několik minut bez technických znalostí. V aplikaci můžete spravovat připojená zařízení, nastavit síť pro hosty, využít rodičovskou kontrolu (časové limity, blokování webů podle profilů) nebo sledovat stav sítě na dálku. Deco E4 je kompatibilní s Amazon Alexa pro hlasové ovládání. Systém funguje ve dvou režimech – jako router (výchozí) nebo jako access point pro rozšíření existující sítě. Co říkají uživatelé Na Heurece má TP-Link Deco E4 95% spokojenost z 69 recenzí – 65 zákazníků produkt doporučuje, pouze 3 nikoliv. Uživatelé nejčastěji chválí velmi jednoduchou instalaci, výborné pokrytí i přes silné zdi a plynulé přechody bez výpadků. Několik recenzí zmiňuje úspěšné nasazení v patrových domech s tlustými zdmi, kde předtím signál vůbec neprocházel. Typická pozitivní recenze zní: „Kvalitní produkt, mimořádně silný signál, extrémně snadné nastavení přes aplikaci, spolehlivá wifi síť. Mám 2 budovy vzdálené cca 30 metrů, v jedné 1 jednotku a ve druhé 2 jednotky, signál je všude po cestě i v budovách.“ Kritické hlasy se zaměřují na pouze 2 Ethernet porty s rychlostí 100 Mbit/s na každé jednotce. Někteří uživatelé zmiňují, že ovládání je možné pouze přes mobilní aplikaci – webové rozhraní chybí. Jeden uživatel upozorňuje na příliš jasnou LED signalizaci, která se u některých jednotek nedá vypnout. Ojediněle se objevují problémy s konfigurací při specifickém zapojení (více jednotek do switche místo řetězového propojení). Kdy to smysl nedává Pokud máte gigabitové internetové připojení a chcete ho plně využít i přes kabel, Deco E4 není správná volba – 100Mbit porty budou omezující. V takovém případě zvažte model Deco M4 nebo vyšší, které mají gigabitové porty. Stejně tak pokud preferujete správu přes webové rozhraní místo mobilní aplikace, tento systém vám nemusí vyhovovat. Pro velmi malé byty (do 60 m²) může být mesh systém zbytečný – vystačíte si s běžným routerem za nižší cenu. Verdikt: pro koho se to vyplatí TP-Link Deco E4 za cenu od 1 318 Kč představuje jeden z nejdostupnějších způsobů, jak vyřešit mrtvé zóny Wi-Fi v domě. S 95% spokojeností na Heurece a možností rozšíření o další jednotky jde o prověřené řešení pro rodinné domy, patrové byty nebo chalupy s tlustými zdmi. Hlavní omezení – 100Mbit Ethernet porty – většinu domácností s běžným internetovým připojením neomezí. Pokud hledáte jednoduchost, spolehlivost a rozumnou cenu, Deco E4 splní očekávání. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi