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Wi-Fi 7 mesh systém o čtrnáct stovek levněji! Trojdílný TP-Link DECO BE25 Češi milují

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
14.6.2026 10:00
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tp link deco jpg

Bojujete doma se slabým signálem v zadním pokoji nebo o patro výš? Mesh systém je nejčistší řešení. Trojbalení TP-Link Deco BE25 teď s kódem ALZADNY20 stojí 5 599 Kč místo 6 999 Kč. Patří k nejdostupnějším cestám, jak dostat WiFi 7 do celého domu – jen s jedním „ale“, které si vysvětlíme.

POŘÍDIT ZA 5 599 KČ

Rychlé shrnutí:
Dobrá koupě, když chcete jednoduše pokrýt patrový dům nebo větší byt stabilní sítí – instalace přes aplikaci je hračka a recenzenti chválí dosah i rychlost.
⚠️ Počítejte s tím, že jde o dvoupásmovou WiFi 7 bez 6GHz pásma a každá jednotka má jen dva 2,5Gb/s porty; víc kabelových zařízení si žádá switch.
💡 Za 5 599 Kč s kódem ALZADNY20 jde o jeden z nejlevnějších způsobů, jak dostat WiFi 7 mesh do celého domu.

Tři krabičky, jedna síť, celý dům

Princip mesh systému je jednoduchý: tři jednotky rozmístíte po domě, propojí se do jedné WiFi sítě s jediným názvem a vy se mezi patry pohybujete bez výpadků – o přepínání se stará AI-Roaming. Z recenzí jasně plyne, že tohle Deco BE25 umí výborně; majitelé hlásí pokrytí napříč třípatrovými domy včetně sklepa i zahrady a instalaci přes aplikaci zvládnou za pár minut. Sázka na WiFi 7 přináší technologie jako MLO (souběžný přenos přes víc pásem a kanálů) a 4K-QAM, díky čemuž systém zvládá souhrnnou rychlost až 3,6 Gb/s. Každá jednotka má dva 2,5Gb/s porty, takže páteřní síť i připojení k rychlejšímu internetu vyřešíte kabelem. Nechybí ani pokročilá výbava: zabezpečení HomeShield s rodičovskou kontrolou, oddělená síť pro IoT zařízení, podpora VPN, šifrování WPA3 a hlasové ovládání přes Alexu i Google Assistant. Příjemná je zpětná kompatibilita – podle uživatelů se systém bez potíží skamarádí i se staršími jednotkami Deco.

CHCI TENTO MESH SYSTÉM

Na co před koupí myslet

Za tu cenu ale něco oželíte. Hlavní věc: přestože se to jmenuje WiFi 7, jde o dvoupásmový systém bez 6GHz pásma – tedy bez té frekvence, která dělá z WiFi 7 největší skok. Na běžné streamování, hraní a práci to nevadí, rekordní rychlosti od něj ale nečekejte. Druhé omezení jsou porty: každá jednotka má jen dva 2,5Gb/s konektory, takže s víc kabelovými zařízeními se neobejdete bez switche. A drobnost z recenzí – jednotky nepodporují napájení po ethernetu (PoE) a přiložený adaptér má kabel jen metr dlouhý, takže při umístění dál od zásuvky počítejte s prodlužovačkou.

Když chcete bez složitého nastavování pokrýt celý dům spolehlivou a svižnou sítí, je Deco BE25 za 5 599 Kč jedna z nejrozumnějších cest k WiFi 7 mesh. Jen vězte, že je to dostupná „sedmička“ bez 6GHz pásma – na špičkové rychlosti budoucnosti si připlatíte u dražších třípásmových systémů.

CHCI UŠETŘIT 1 400 KČ

Řešíte doma slabý signál mesh systémem, nebo si vystačíte s jedním routerem?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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