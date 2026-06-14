Wi-Fi 7 mesh systém o čtrnáct stovek levněji! Trojdílný TP-Link DECO BE25 Češi milují Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Deco BE25 je trojdílný mesh systém s WiFi 7, který pokryje celý dům jednou sítí; každá jednotka má dva 2,5Gb/s porty a podporu MLO S kódem ALZADNY20 vyjde sada na 5 599 Kč místo původních 6 999 Kč – sleva 1 400 Kč Je to dostupný vstup do WiFi 7, ale dvoupásmový (bez 6GHz pásma) a s pouhými dvěma ethernetovými porty na jednotku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Bojujete doma se slabým signálem v zadním pokoji nebo o patro výš? Mesh systém je nejčistší řešení. Trojbalení TP-Link Deco BE25 teď s kódem ALZADNY20 stojí 5 599 Kč místo 6 999 Kč. Patří k nejdostupnějším cestám, jak dostat WiFi 7 do celého domu – jen s jedním „ale“, které si vysvětlíme. POŘÍDIT ZA 5 599 KČ Rychlé shrnutí:✅ Dobrá koupě, když chcete jednoduše pokrýt patrový dům nebo větší byt stabilní sítí – instalace přes aplikaci je hračka a recenzenti chválí dosah i rychlost.⚠️ Počítejte s tím, že jde o dvoupásmovou WiFi 7 bez 6GHz pásma a každá jednotka má jen dva 2,5Gb/s porty; víc kabelových zařízení si žádá switch.💡 Za 5 599 Kč s kódem ALZADNY20 jde o jeden z nejlevnějších způsobů, jak dostat WiFi 7 mesh do celého domu. Tři krabičky, jedna síť, celý dům Princip mesh systému je jednoduchý: tři jednotky rozmístíte po domě, propojí se do jedné WiFi sítě s jediným názvem a vy se mezi patry pohybujete bez výpadků – o přepínání se stará AI-Roaming. Z recenzí jasně plyne, že tohle Deco BE25 umí výborně; majitelé hlásí pokrytí napříč třípatrovými domy včetně sklepa i zahrady a instalaci přes aplikaci zvládnou za pár minut. Sázka na WiFi 7 přináší technologie jako MLO (souběžný přenos přes víc pásem a kanálů) a 4K-QAM, díky čemuž systém zvládá souhrnnou rychlost až 3,6 Gb/s. Každá jednotka má dva 2,5Gb/s porty, takže páteřní síť i připojení k rychlejšímu internetu vyřešíte kabelem. Nechybí ani pokročilá výbava: zabezpečení HomeShield s rodičovskou kontrolou, oddělená síť pro IoT zařízení, podpora VPN, šifrování WPA3 a hlasové ovládání přes Alexu i Google Assistant. Příjemná je zpětná kompatibilita – podle uživatelů se systém bez potíží skamarádí i se staršími jednotkami Deco. CHCI TENTO MESH SYSTÉM Na co před koupí myslet Za tu cenu ale něco oželíte. Hlavní věc: přestože se to jmenuje WiFi 7, jde o dvoupásmový systém bez 6GHz pásma – tedy bez té frekvence, která dělá z WiFi 7 největší skok. Na běžné streamování, hraní a práci to nevadí, rekordní rychlosti od něj ale nečekejte. Druhé omezení jsou porty: každá jednotka má jen dva 2,5Gb/s konektory, takže s víc kabelovými zařízeními se neobejdete bez switche. A drobnost z recenzí – jednotky nepodporují napájení po ethernetu (PoE) a přiložený adaptér má kabel jen metr dlouhý, takže při umístění dál od zásuvky počítejte s prodlužovačkou. Když chcete bez složitého nastavování pokrýt celý dům spolehlivou a svižnou sítí, je Deco BE25 za 5 599 Kč jedna z nejrozumnějších cest k WiFi 7 mesh. Jen vězte, že je to dostupná „sedmička“ bez 6GHz pásma – na špičkové rychlosti budoucnosti si připlatíte u dražších třípásmových systémů. CHCI UŠETŘIT 1 400 KČ Řešíte doma slabý signál mesh systémem, nebo si vystačíte s jedním routerem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza mesh slevy TP-Link Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024