Obří sleva: Wi-Fi 7 mesh systém od TP-Link spadl na historické minimum!

  • WiFi 7 mesh systém TP-Link Deco BE25 spadl z původních 7 399 Kč na 3 999 Kč na Alze, na Suntechu dokonce za 3 876 Kč
  • Dvoupásmový systém nabízí rychlost až 3,6 Gb/s a dva 2,5Gb/s porty pro kabelové připojení
  • Sleva téměř 50 % dělá z WiFi 7 technologie konečně dostupnou variantu pro běžné domácnosti

3.12.2025 18:00
tp link deco jpg

Mesh systémy s WiFi 7 ještě před pár lety patřily mezi luxusní záležitosti. TP-Link Deco BE25 ve dvoubalení ale spadl z původních 7 399 Kč na 3 999 Kč na Alze, přičemž na e-shopu Suntech podle Heureky seženete stejný pack dokonce za 3 876 Kč. To je skoro polovina původní ceny a hlavně konečně přijatelná suma za vstup do světa WiFi 7.

Co dostanete za ty peníze

Jde o dvoupásmový mesh systém pracující na frekvencích 2,4 GHz (688 Mb/s) a 5 GHz (2 882 Mb/s), celková teoretická rychlost dosahuje 3,6 Gb/s. V praxi to znamená kapacitu pro streamování ve 4K nebo dokonce 8K, cloudové hraní a desítky současně připojených zařízení bez zaškobrtnutí. Každá jednotka má dva 2,5Gb/s porty, což je výrazně víc než gigabitové porty u většiny konkurence v této cenové hladině.

Hlavní deviza WiFi 7 spočívá v technologii Multi-Link Operation (MLO), která umožňuje zařízením posílat a přijímat data současně přes různá frekvenční pásma. Výsledkem je nižší latence a stabilnější připojení, což oceníte hlavně při hraní nebo videohovorech.

Zabezpečení a správa

TP-Link HomeShield nabízí rodičovskou kontrolu, skenování sítě a možnost vytvořit separátní síť pro IoT zařízení. To není úplná samozřejmost – když máte doma chytré žárovky, zásuvky nebo kamery, izolovaná síť zvyšuje bezpečnost celé domácnosti. Systém podporuje WPA3 šifrování a funguje i jako VPN klient nebo server, pokud potřebujete zabezpečený přístup k domácí síti zvenčí.

Konfigurace probíhá přes mobilní aplikaci, kde vše nastavíte během pár minut. AI-roaming se postará o plynulé přepínání mezi jednotkami, když se pohybujete po bytě, takže videohovor nepřeruší jen proto, že jste přešli z obýváku do ložnice. Systém je zpětně kompatibilní se staršími WiFi standardy, takže samozřejmě funguje i se zařízeními, která WiFi 7 nepodporují.

Sleva se vyplatí

Za necelé čtyři tisíce dostáváte WiFi 7 technologii, která ještě před rokem stála dvojnásobek. Jediná výtka spočívá v tom, že každá jednotka má jen dva ethernetové porty – pokud potřebujete připojit víc kabelových zařízení, musíte dokupovat switch. Jinak je TP-Link Deco BE25 solidní volba pro středně velký byt nebo rodinný dům, kde chcete pokrýt WiFi plochu kolem 200-300 metrů čtverečních.

Co říkáte na tuto slevu?

