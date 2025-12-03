Obří sleva: Wi-Fi 7 mesh systém od TP-Link spadl na historické minimum! Hlavní stránka Zprávičky WiFi 7 mesh systém TP-Link Deco BE25 spadl z původních 7 399 Kč na 3 999 Kč na Alze, na Suntechu dokonce za 3 876 Kč Dvoupásmový systém nabízí rychlost až 3,6 Gb/s a dva 2,5Gb/s porty pro kabelové připojení Sleva téměř 50 % dělá z WiFi 7 technologie konečně dostupnou variantu pro běžné domácnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Mesh systémy s WiFi 7 ještě před pár lety patřily mezi luxusní záležitosti. TP-Link Deco BE25 ve dvoubalení ale spadl z původních 7 399 Kč na 3 999 Kč na Alze, přičemž na e-shopu Suntech podle Heureky seženete stejný pack dokonce za 3 876 Kč. To je skoro polovina původní ceny a hlavně konečně přijatelná suma za vstup do světa WiFi 7. Co dostanete za ty peníze Jde o dvoupásmový mesh systém pracující na frekvencích 2,4 GHz (688 Mb/s) a 5 GHz (2 882 Mb/s), celková teoretická rychlost dosahuje 3,6 Gb/s. V praxi to znamená kapacitu pro streamování ve 4K nebo dokonce 8K, cloudové hraní a desítky současně připojených zařízení bez zaškobrtnutí. Každá jednotka má dva 2,5Gb/s porty, což je výrazně víc než gigabitové porty u většiny konkurence v této cenové hladině. CHCI TP-LINK DECO BE25 Hlavní deviza WiFi 7 spočívá v technologii Multi-Link Operation (MLO), která umožňuje zařízením posílat a přijímat data současně přes různá frekvenční pásma. Výsledkem je nižší latence a stabilnější připojení, což oceníte hlavně při hraní nebo videohovorech. Zabezpečení a správa TP-Link HomeShield nabízí rodičovskou kontrolu, skenování sítě a možnost vytvořit separátní síť pro IoT zařízení. To není úplná samozřejmost – když máte doma chytré žárovky, zásuvky nebo kamery, izolovaná síť zvyšuje bezpečnost celé domácnosti. Systém podporuje WPA3 šifrování a funguje i jako VPN klient nebo server, pokud potřebujete zabezpečený přístup k domácí síti zvenčí. CHCI TP-LINK DECO BE25 Konfigurace probíhá přes mobilní aplikaci, kde vše nastavíte během pár minut. AI-roaming se postará o plynulé přepínání mezi jednotkami, když se pohybujete po bytě, takže videohovor nepřeruší jen proto, že jste přešli z obýváku do ložnice. Systém je zpětně kompatibilní se staršími WiFi standardy, takže samozřejmě funguje i se zařízeními, která WiFi 7 nepodporují. Sleva se vyplatí Za necelé čtyři tisíce dostáváte WiFi 7 technologii, která ještě před rokem stála dvojnásobek. Jediná výtka spočívá v tom, že každá jednotka má jen dva ethernetové porty – pokud potřebujete připojit víc kabelových zařízení, musíte dokupovat switch. Jinak je TP-Link Deco BE25 solidní volba pro středně velký byt nebo rodinný dům, kde chcete pokrýt WiFi plochu kolem 200-300 metrů čtverečních. CHCI TP-LINK DECO BE25 Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce router slevy TP-Link Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024