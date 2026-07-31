Nejlevnější vstup do herní řady TP-Link. Archer GE400 s Wi-Fi 7 stojí teď zlevnil o dva tisíce

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.7.2026 08:00
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TP Link Archer GE400 1
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TP-Link herní routery obvykle startují u modelu GE650 a šplhají k vlajkovému GE800 za víc než deset tisíc. Archer GE400 je nejlevnější vstupenka do téhle rodiny a teď s cashbackem vyjde na 4 224 Kč místo 6 299 Kč. Za tu cenu dostanete Wi-Fi 7, dva rychlé 2,5Gb porty a kompletní herní software, který jinak bývá výsadou dražších modelů.

👍 Berte, pokud chcete herní router s appkou plnou vychytávek – prioritizací provozu, měřením pingu k serverům i vlastním RGB pruhem – do bytu nebo menšího domu.
🤔 Váhejte, pokud sháníte primárně router do rozlehlejšího domu s tlustými zdmi; jeden zahraniční test hlásil na delší vzdálenost kolísavější signál než levnější sourozenec BE3600.
💰 Cenovka: 4 224 Kč s cashbackem je nejnižší vstup do TP-Link herní řady, jaký kdy byl.

CHCI ROUTER ZA 4 224 KČ

Herní výbava, která obvykle stojí víc

Klíčová technologie je Multi-Link Operation – nová vlastnost Wi-Fi 7, díky které router posílá data současně přes pásma 2,4 GHz i 5 GHz, což podle výrobce i recenzentů zlepšuje stabilitu spojení právě při hraní. K tomu herní centrum v aplikaci Tether: vyhrazené pásmo šířky pro herní zařízení, přesměrování portů na pár kliknutí, akcelerace přes WTFast a Game Detector ukazující ping k populárním herním serverům v reálném čase. Digital Reviews Network router shrnul jako rozumnou rovnováhu výkonu, funkcí a ceny pro běžné hráče a rodiny. Nechybí ani vlastní IoT SSID pro oddělení chytré domácnosti od hlavní sítě.

Jeden test vybočuje, ostatní jsou smířlivější

Je fér zmínit i rozpor mezi recenzemi. Americký Tom’s Hardware v přímém měření zaznamenal na delší vzdálenost kolísavější výkon než u levnějšího sourozence BE3600 – ovšem ve stejném článku čtenář v komentářích upozornil, že redakce v tabulce specifikací omylem zaměnila GE400 s jiným modelem, což zpochybňuje část srovnání. Ostatní recenze (TweakTown, Digital Reviews Network) hodnotí GE400 jako solidní volbu pro menší byty a domácnosti s běžnými nároky, bez podobných výtek ke stabilitě. Reálný signál se navíc vždycky liší podle zdí, materiálů a vzdálenosti, takže žádné laboratorní měření nenahradí zkušenost z vašeho konkrétního bytu. Na Alze má router zatím jen jedno hodnocení, takže z místního trhu se toho moc vyčíst nedá.

Za 4 224 Kč jde o rozumný vstup do Wi-Fi 7 s herním nádechem – appka je přehledná, funkcí je hodně a porty jsou rychlé. Pokud bydlíte v bytě nebo menším domě, měl by stačit bez problémů.

VYUŽÍT CASHBACK NABÍDKU

Bydlíte v bytě, nebo domě s víc patry? Řešíte kvůli tomu pokrytí Wi-Fi jinak?

Zdroj: Toms Hardware, TweakTown, Digital Reviews Network

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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