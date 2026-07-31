Nejlevnější vstup do herní řady TP-Link. Archer GE400 s Wi-Fi 7 stojí teď zlevnil o dva tisíce Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Archer GE400 Gaming je herní router s Wi-Fi 7, dvěma 2,5Gb porty a herním centrem s prioritizací provozu S cashbackem stojí 4 224 Kč místo 6 299 Kč, bez cashbacku 4 724 Kč Nejlevnější vstup do TP-Link herní řady, která jinak startuje o dost výš Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva TP-Link herní routery obvykle startují u modelu GE650 a šplhají k vlajkovému GE800 za víc než deset tisíc. Archer GE400 je nejlevnější vstupenka do téhle rodiny a teď s cashbackem vyjde na 4 224 Kč místo 6 299 Kč. Za tu cenu dostanete Wi-Fi 7, dva rychlé 2,5Gb porty a kompletní herní software, který jinak bývá výsadou dražších modelů. 👍 Berte, pokud chcete herní router s appkou plnou vychytávek – prioritizací provozu, měřením pingu k serverům i vlastním RGB pruhem – do bytu nebo menšího domu.🤔 Váhejte, pokud sháníte primárně router do rozlehlejšího domu s tlustými zdmi; jeden zahraniční test hlásil na delší vzdálenost kolísavější signál než levnější sourozenec BE3600.💰 Cenovka: 4 224 Kč s cashbackem je nejnižší vstup do TP-Link herní řady, jaký kdy byl. CHCI ROUTER ZA 4 224 KČ Herní výbava, která obvykle stojí víc Klíčová technologie je Multi-Link Operation – nová vlastnost Wi-Fi 7, díky které router posílá data současně přes pásma 2,4 GHz i 5 GHz, což podle výrobce i recenzentů zlepšuje stabilitu spojení právě při hraní. K tomu herní centrum v aplikaci Tether: vyhrazené pásmo šířky pro herní zařízení, přesměrování portů na pár kliknutí, akcelerace přes WTFast a Game Detector ukazující ping k populárním herním serverům v reálném čase. Digital Reviews Network router shrnul jako rozumnou rovnováhu výkonu, funkcí a ceny pro běžné hráče a rodiny. Nechybí ani vlastní IoT SSID pro oddělení chytré domácnosti od hlavní sítě. Jeden test vybočuje, ostatní jsou smířlivější Je fér zmínit i rozpor mezi recenzemi. Americký Tom’s Hardware v přímém měření zaznamenal na delší vzdálenost kolísavější výkon než u levnějšího sourozence BE3600 – ovšem ve stejném článku čtenář v komentářích upozornil, že redakce v tabulce specifikací omylem zaměnila GE400 s jiným modelem, což zpochybňuje část srovnání. Ostatní recenze (TweakTown, Digital Reviews Network) hodnotí GE400 jako solidní volbu pro menší byty a domácnosti s běžnými nároky, bez podobných výtek ke stabilitě. Reálný signál se navíc vždycky liší podle zdí, materiálů a vzdálenosti, takže žádné laboratorní měření nenahradí zkušenost z vašeho konkrétního bytu. Na Alze má router zatím jen jedno hodnocení, takže z místního trhu se toho moc vyčíst nedá. Za 4 224 Kč jde o rozumný vstup do Wi-Fi 7 s herním nádechem – appka je přehledná, funkcí je hodně a porty jsou rychlé. Pokud bydlíte v bytě nebo menším domě, měl by stačit bez problémů. VYUŽÍT CASHBACK NABÍDKU Bydlíte v bytě, nebo domě s víc patry? Řešíte kvůli tomu pokrytí Wi-Fi jinak? Zdroj: Toms Hardware, TweakTown, Digital Reviews Network Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TP-Link Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024