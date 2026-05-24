Třípásmový router TP-Link citelně zlevnil. Umí pásmo 6 GHz a nabízí spoustu funkcí Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Archer BE550 je třípásmový Wi-Fi 7 router s rychlostí až 9 214 Mb/s S členstvím AlzaPlus+ stojí 5 249 Kč místo 6 999 Kč (sleva 1 750 Kč) Nabízí pět 2,5Gb portů a podle uživatelů exceluje při VR streamování Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte výkonný Wi-Fi router, který zvládne pracovat i se 6GHz pásmem? TP-Link Archer BE550 s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 5 249 Kč místo 6 999 Kč. Pyšní se vysokými přenosovými rychlostmi a podle recenzí je vhodný i pro streamování obsahu do VR headsetu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete budoucnostně připravenou síť s 2,5Gb porty a využijete 6GHz pásmo (třeba na VR).⚠️ Zvažte, že Wi-Fi 7 dnes většinou nevyužijete naplno a část funkcí HomeShield je za předplatné.💡 S AlzaPlus+ za 5 249 Kč dostáváte k Wi-Fi 7 prakticky i pětici 2,5Gb portů, což jinde stojí výrazně víc. ZÍSKAT S ALZAPLUS Proč je tenhle router zajímavý Archer BE550 míří na domácnosti, které chtějí síť připravenou na další roky. Dostanete opravdovou třípásmovou Wi-Fi 7 (2,4 + 5 + 6 GHz) s rychlostí až 9 214 Mb/s a hlavně pět 2,5Gb portů – jeden WAN a čtyři LAN. To z něj dělá zajímavou volbu i pro ty, kdo shánějí 2,5Gb switch: Wi-Fi 7 pak dostanou prakticky jako bonus. Užitečnou funkcí je MLO (Multi-Link Operation), které spojuje pásma pro vyšší propustnost a nižší latenci. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Rychlost se skládá ze tří pásem: 574 Mb/s na 2,4 GHz, 2 880 Mb/s na 5 GHz a 5 760 Mb/s na 6 GHz. Právě 6GHz pásmo s šířkou kanálu 320 MHz je tím, kde Wi-Fi 7 nejvíc zrychlí – jeden z uživatelů přes něj reálně přenášel data rychlostí přes 2 Gb/s. O dosah a pokrytí se starají antény s technologií Beamforming, které soustředí signál k zařízením, a router je kompatibilní s EasyMesh, takže ho lze rozšířit o další jednotky a pokrýt celý dům. KOUPIT ZA 5 249 KČ S ALZAPLUS Praktická stránka a cena s AlzaPlus+ Nastavení zvládnete přes aplikaci Tether nebo webové rozhraní, nechybí VPN klient i server (OpenVPN, WireGuard a další), rodičovská kontrola, oddělená IoT síť a zabezpečení WPA3. Bezpečnostní sada HomeShield má bezplatný základ, ale pokročilejší funkce jsou za předplatné. Cena 5 249 Kč platí s členstvím AlzaPlus+, což je placené předplatné Alzy za 299 Kč ročně nabízející slevy na vybrané zboží a dopravu zdarma bez minimální hodnoty objednávky. Bez členství zaplatíte 6 999 Kč. Co říkají uživatelé Na Alze má router hodnocení 4,8 z 5 a 100 % zákazníků ho doporučuje, byť zatím z menšího vzorku 8 recenzí (29 hodnocení), takže výsledek berte spíš jako orientační. Opakovaně chválenou předností je VR streamování – několik uživatelů popisuje, že pro bezdrátové hraní z PC do Meta Quest 3 jde o velký posun a 500 Mb/s drží stabilně bez lagů. Vyzdvihují i čtyři 2,5Gb LAN porty, jednoduché nastavení a dosah. KOUPIT NA ALZE Objevují se i výtky. Zkušenější uživatel upozorňuje na chudší možnosti nastavení (nelze třeba přidat komentář ke statickému DHCP záznamu a zapnuté MLO vyžaduje paralelně vysílaná 5 i 6 GHz SSID). Padají i poznámky, že router víc hřeje a má větší adaptér (přes 30 W), je to spíš objemnější černá kostka než drobná krabička, a že za pokročilé funkce HomeShield se připlácí. Více recenzentů shodně dodává, že za původní cenu kolem deseti tisíc by router nekupovali, ale v akci za zhruba polovinu jde o dobrou koupi. Kdy to smysl nedává Pokud máte běžný gigabitový internet a jen pár zařízení, je BE550 zbytečně předimenzovaný – levnější Wi-Fi 6 router vám bohatě stačí. Když nemáte žádné Wi-Fi 7 ani 6GHz zařízení, většinu výhod nevyužijete a platíte hlavně za rezervu do budoucna. A jestli vám stačí méně než pět síťových portů nebo vám vadí větší rozměry a vyšší příkon, sáhněte po kompaktnějším modelu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro domácnosti, které chtějí síť připravenou na další roky, mají rychlý internet nebo využijí 2,5Gb porty a 6GHz pásmo (třeba na VR), je cena 5 249 Kč s AlzaPlus+ velmi zajímavá. Dostanete opravdovou třípásmovou Wi-Fi 7 s pěticí multigigabitových portů. Počítejte ale s tím, že Wi-Fi 7 dnes ještě nevyužijete naplno a že část bezpečnostních funkcí je za předplatné. I za plnou cenu 6 999 Kč jde o slušnou volbu, sleva ji ale dělá rozumnější. CHCI TENTO ROUTER Přešli byste už na Wi-Fi 7 kvůli rezervě do budoucna, nebo zatím vystačíte s Wi-Fi 6? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce router Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024