Spolehlivý TP-Link Archer s Wi-Fi 7 teď pořídíte jen za šestnáct stovek! Má skvělý dosah a snadné nastavení Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Archer BE3600 je dvoupásmový WiFi 7 router (až 3,6 Gb/s) s 2,5Gb WAN i LAN portem, USB 3.0 pro sdílení disku a podporou EasyMesh S kódem ALZADNY35 ho teď koupíte za 1 624 Kč místo původních 2 499 Kč – sleva 875 Kč 93 hodnocení dává 4,8/5 a 98 % doporučuje; je to ale WiFi 7 bez pásma 6 GHz, což je dobré vědět předem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Chcete přejít na WiFi 7, ale nechcete dát majlant? TP-Link Archer BE3600 teď s kódem ALZADNY35 stojí 1 624 Kč místo 2 499 Kč. Je to jeden z nejlevnějších WiFi 7 routerů na trhu – jen je důležité vědět, co od „WiFi 7″ za tuhle cenu čekat. CHCI ROUTER ZA 1 624 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud přecházíte z WiFi 5/6 a chcete moderní router se skvělým dosahem, snadným nastavením a slušnou cenou.⚠️ Zvažte, že jde o WiFi 7 bez pásma 6 GHz a jen jeden LAN port je 2,5Gb – na maximální rychlosti WiFi 7 to nestačí.💡 Za 1 624 Kč s kódem ALZADNY35 jde o jeden z nejlépe hodnocených levných WiFi 7 routerů (4,8/5, 98 % doporučuje). WiFi 7, ale bez 6 GHz – co to znamená Tohle je nejdůležitější věc, na kterou v recenzích upozorňují zkušenější uživatelé. Router je dvoupásmový (2,4 a 5 GHz) a přináší moderní funkce WiFi 7 jako MLO, 4K-QAM a nižší latenci – ale chybí mu pásmo 6 GHz, které dělá ty nejvyšší rychlosti vlajkových WiFi 7 routerů. V praxi to znamená: pokud přecházíte z WiFi 5 nebo 6, bude znát skok ve stabilitě i pokrytí, ale pokud honíte absolutní maximum WiFi 7, sáhněte po dražším třípásmovém modelu. Pro běžnou domácnost je tahle „WiFi 7 pro každého“ rozumný kompromis. Co chválí 93 majitelů Nejčastěji zaznívá snadné nastavení přes aplikaci Tether (zvládne ho i naprostý laik), výborný dosah a pokrytí i ve větších bytech a celková stabilita. Příjemný bonus, který majitelé vyzdvihují: přes USB 3.0 port připojíte disk a router funguje jako malý NAS – síťová složka přístupná odkudkoliv. Po LAN se rychlosti čtení/zápisu pohybují kolem 160/110 MB/s, přes WiFi pak okolo 40 MB/s. K tomu EasyMesh pro rozšíření a možnost oddělit IoT zařízení do vlastní sítě. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35 Pro koho a na co pozor Je to skvělá volba pro běžnou až středně náročnou domácnost s desítkami připojených zařízení, chytrou domácností a požadavkem na spolehlivé pokrytí. Pár drobností pro náročnější: jen jeden 2,5Gb LAN port (zbytek gigabitový), router neumí správu přes SSH a část uživatelů hlásí problém s VPN klientem Cisco AnyConnect i s připojením některých USB disků. Pokud nic z toho neřešíte, je za 1 624 Kč těžké hledat lepší poměr cena/výkon. CHCI UŠETŘIT 875 KČ Stačí vám dvoupásmový WiFi 7 router, nebo cílíte rovnou na 6 GHz? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TP-Link Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024