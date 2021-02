Aplikace Google Mapy konečně dostává tmavý režim a tentokrát už to oficiálně potvrdil Google. V minulosti se několikrát tmavý režim začal některým uživatelům v aplikaci objevovat. Nakonec se ale vždy ukázalo, že šlo jen o testování. Nyní už víme, proč to Googlu tak trvalo. Vývojáři si totiž dali opravdu záležet. Co říkáte na vzhled?

Už více než rok to vypadá, že tmavý režim v aplikaci Google Mapy je na spadnutí, ale až nyní ho Google oficiálně oznámil. V minulosti jsme měli možnost několikrát vidět snímky z testování, ale výsledek vypadá mnohem lépe.

Google uvádí, že hlavní výhodou tmavého režimu v aplikaci Google Mapy bude odpočinek pro naše oči a ušetří trochu energie v baterii. Tudíž přesně ty důvody, proč uživatelé tuto novinku už dlouho očekávají. V nastavení se nově objeví položka Téma. Uživatel si bude moci vybrat z voleb Vždy tmavý vzhled, Vždy světlý vzhled nebo Stejné jako zařízení. Podle Google by se nová funkce měla objevit všem uživatelům s nejnovější verzí aplikace již brzy.

Jak se vám libí tmavý režim v aplikaci Google Mapy?

Zdroj: androidpolice