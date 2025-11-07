TOPlist

Tipy z Číny: UGREEN USB-C huby za pár korun

  • USB-C huby od UGREEN startují na 341 korunách a nabízejí až 13 portů najednou
  • Model za 555 Kč kombinuje ethernet, HDMI 4K a rychlé USB 3.2 – nejlepší poměr cena/výkon
  • Pozor na 100W PD charging – hub si z toho vezme 15 W, laptop dostane maximálně 85 W

7.11.2025 18:00
tipy z ciny usb c hub jpg

V dalším díle Tipů z Číny se podíváme na kategorii, o kterou si ultraboooky vyloženě říkají – USB-C huby. Moderní notebooky mají často jen dva porty a vy potřebujete připojit monitor, myš, ethernet a ještě nabíjet. UGREEN nabízí řešení za ceny od 341 do 1 286 korun, ale ne všechno funguje tak, jak marketing slibuje.

UGREEN 10-in-1: Dual HDMI za 341 Kč

Nejlevnější model nabízí 10 portů najednou – dva HDMI (jeden 8K@30Hz, druhý 4K@60Hz), ethernet, tři USB-A 3.0, dva USB-A 2.0, USB-C a slot na SD karty. Za 341 korun to zní skoro příliš dobře.

Recenze chválí kvalitu zpracování a fakt, že vše funguje „out of the box“ bez instalace ovladačů. Jeden uživatel připojil dva monitory, myš a klávesnici a všechno běželo bez problémů. Další potvrdil, že pod Linuxem to funguje stejně dobře jako pod Windows.

ugreen

Kde je ale háček? 100W PD charging není skutečných 100 W. Hub si z toho vezme 15 W na provoz, takže váš laptop dostane maximálně 85 W. Pokud máte výkonný notebook, může se stát, že systém zahlásí „slabou nabíječku“. To se stalo jednomu recenzentovi s HP EliteBook – hub fungoval, ale laptop si stěžoval na napájení.

Druhý problém – když odpojíte nabíječku od hubu, hub dál svítí. Bere energii z notebooku, což znamená, že vám pomalu vybíjí baterii, i když nic neděláte. Není jasné, kolik to spotřebuje, ale některé recenze to zmiňují jako nedostatek.

Cena: 341 Kč

UGREEN 6-in-1: Nejlepší poměr cena/výkon

Model 6-in-1 za 555 Kč je podle recenzí nejlepší volba pro většinu lidí. Dostanete gigabitový ethernet, HDMI 4K@60Hz, USB-C 3.2 (10 Gbps), dva USB-A 3.2 a PD 100W charging. Méně portů než u desítky, ale ty podstatné tam jsou.

Co funguje dobře? Ethernet. Jeden recenzent píše, že síťový adaptér je ASIX AX88179, což je osvědčený čip s dobrou podporou v Linuxu i macOS. Rychlost 1000 Mbps bez problémů, stabilita výborná.

71J XDeu4nL 1

HDMI funguje na 4K@60Hz bez flicker efektu, jeden uživatel to testoval s MacBookem Air M4 a ultrawide monitorem na 100 Hz – žádný problém. USB porty přenášejí data rychlostí až 10 Gbps, což je slušné i na externí SSD.

Kde je slabina? Spotřeba energie. Jeden recenzent zmiňuje, že jeho laptop hlásí „slabou nabíječku“, i když používá originální adaptér. UGREEN si prostě vezme svůj díl a pokud máte laptop s vysokou spotřebou, může to být problém.

Další poznámka – kvalita není „top-notch“, jak píše jeden z recenzentů. Plast je solidní, ale nejde o prémiový produkt. Za 555 Kč to ale není špatný deal.

Cena: 555 Kč

UGREEN 13-in-1: Triple display za 1 286 Kč

Pokud potřebujete tři monitory najednou, model 13-in-1 nabízí dva HDMI, jeden DisplayPort a všechny zvládají 4K@60Hz. Přidejte k tomu ethernet, USB-C 10 Gbps, dva USB-A 10 Gbps, další dva USB-A, SD/TF sloty, 3,5mm jack a PD 100W nabíjení.

Za 1 286 korun to zní jako dobrý deal, ale pozor – tři displeje mají svá úskalí. Pokud chcete provozovat tři 4K monitory na 60 Hz, potřebujete silnou grafiku a silné napájení.

ugreen stanice

UGREEN slibuje kompatibilitu s Dell XPS, ThinkPady, ZenBooky a dalšími, ale neznamená to, že každý model zvládne tři monitory ve 4K.

Druhý problém – spotřeba. Když provozujete 13 portů najednou, hub spotřebuje víc než 15 W. To znamená, že PD charging může klesnout pod 80 W, což u některých notebooků způsobí, že se baterie pomalu vybíjí i při nabíjení.

Cena: 1 286 Kč

Závěr: Který hub si vybrat?

USB-C huby od UGREEN nejsou špatná volba, pokud máte realistická očekávání. Kvalita zpracování je solidní, kompatibilita široká a ceny nízké.

Evropské sklady, daň a clo

Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Z nabízených modelů bych volil 6-in-1 za 555 Kč – má ethernet, rychlé USB 3.2 a HDMI 4K@60Hz. Pokud potřebujete dva monitory a SD slot, vezměte 10-in-1 za 341 Kč. Setup tří monitorů za 1 286 Kč je zajímavý, ale jen pokud máte silný notebook.

Jaký USB-C Hub používáte vy?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

