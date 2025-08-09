Tipy z Číny: Levné přenosné herní ovladače pro mobil a tablet Hlavní stránka Články Mobilní hraní už dávno není jen o dotykové obrazovce – kvalitní ovladač dokáže z telefonu udělat plnohodnotnou herní konzoli Za 320 až 1300 Kč pořídíte ovladače s Hall efektem, RGB podsvícením nebo rozšiřitelným designem pro tablety Většina modelů nabízí univerzální Bluetooth připojení pro Android, iOS i PC s výdrží 10-20 hodin na jedno nabití Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.8.2025 13:36 Žádné komentáře 0 Kdo říkal, že mobilní hraní musí být utrpení? V dnešním díle Tipů z Číny se podíváme na herní ovladače pro telefony, které promění váš smartphone v přenosnou konzoli. Od základních modelů za pár stovek až po pokročilé kusy s magnetickými tlačítky a Hall efektem. DUTRIEUX D3 mobilní ovladač za 321 Kč DinoFire ovladač s Hall efektem za 716 Kč EasySMX X05 s duálním Hall efektem za 733 Kč GameSir G8 Plus – prémiový ovladač s magnetickými tlačítky za 1 296 Kč Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. DUTRIEUX D3 mobilní ovladač za 321 Kč Začneme tím nejdostupnějším – ovladač DUTRIEUX D3 za pouhých 321 Kč. Tento bezdrátový Bluetooth ovladač se připojí k jakémukoli telefonu s Androidem, iOS nebo dokonce HarmonyOS. Ovladač nabízí Hall lineární spouště, což je technologie, kterou u této ceny rozhodně nečekáte. Uživatelé si pochvalují především kvalitu zpracování. „Doprava byla rychlá, funguje dobře a materiály jsou kvalitní, tohle je už druhý, který kupuju,“ píše spokojený zákazník. Jiný dodává: „Člověče, je to přesně to, co jsem čekal – dobrý ovladač pro hraní na telefonu.“ Ovladač má klasické rozložení tlačítek, analogové páčky a podle recenzí se snadno mapují tlačítka pro různé hry. Jeden uživatel poznamenává: „Všechno funguje, mapování kláves je jednoduché. Doufal jsem v pevnější plast, ale poměr kvality a ceny je velmi dobrý.“ Z recenzí je patrné, že jde o solidní vstupní model pro mobilní gaming. Cena: 321 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS DinoFire ovladač s Hall efektem za 716 Kč Posouváme se do vyšší kategorie s ovladačem DinoFire, který nabízí teleskopický design pro uchycení telefonu. Za 716 Kč dostanete gamepad s Hall páčkami a lineárními spouštěmi, což znamená vyšší přesnost a delší životnost bez driftu. Model MC100/MC101 se připojuje přes Bluetooth a je kompatibilní s Androidem i iOS. Zajímavostí je, že ovladač podporuje aplikaci „Shanwan controller“, která obsahuje sbírku her a herních platforem s podporou gamepadů. Navíc lze ovladač aktualizovat online pro lepší kompatibilitu s novými hrami. Recenze jsou vesměs pozitivní. „Krabička byla lehce poškozená, ale s položkou nebyl žádný problém. Funguje dobře, Bluetooth zachytí velmi rychle a páčky i tlačítka jsou responzivní,“ uvádí jeden z uživatelů. Další zákazník oceňuje výbavu: „Vynikající kvalita, přichází s několika věcmi, které mě překvapily. Byl jsem velmi spokojený a dodávka byla docela rychlá.“ Cena: 716 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS EasySMX X05 s duálním Hall efektem za 733 Kč Střední třídu zastupuje EasySMX X05 za 733 Kč, který přináší zajímavou kombinaci funkcí. Ovladač nabízí tři režimy připojení – 2.4G bezdrátový, Bluetooth a přímé připojení k Nintendo Switch. To z něj dělá univerzální nástroj pro hraní na PC, mobilu i konzoli. Hlavní výhodou je duální Hall efekt – jak na páčkách, tak na spouštích. Výrobce slibuje přesnější ovládání a absenci driftu, což je problém, který trápí mnoho levnějších ovladačů. Baterie s kapacitou 750 mAh vydrží 10-20 hodin podle intenzity používání a nabíjení trvá 2-3 hodiny. Zajímavou funkcí je nastavitelné RGB podsvícení. Dvojklikem na tlačítko M vstoupíte do režimu úprav, kde můžete měnit režimy svícení (trvalé, dýchání, přechody), barvy a intenzitu. „RGB je velmi okouzlující, dobrý dotyk, dobrá ergonomie, velmi doporučuji,“ píše nadšený uživatel. Ovladač také umožňuje kalibraci páček a spouští podržením kombinace HOME+BACK+B po dobu 3 sekund. V balení najdete bezdrátový přijímač, USB-C kabel a dva dodatečné kryty na páčky. Podle recenzí je ovladač „vynikající produkt s bezvadnou kvalitou“, přičemž někteří uživatelé si kupují už druhý kus. Cena: 733 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS GameSir G8 Plus – prémiový ovladač s magnetickými tlačítky za 1 296 Kč Na vrcholu naší nabídky stojí GameSir G8 Plus za 1 296 Kč. Tento prémiový teleskopický ovladač nabízí něco, co u konkurence nenajdete – magnetická tlačítka pro přepínání mezi rozložením Nintendo a Xbox. Jednoduše vyměníte pozice tlačítek A/B a X/Y podle toho, na co jste zvyklí. Ovladač se může pochlubit Hall efektovými páčkami a podporou širokého spektra zařízení včetně Nintendo Switch, PC, Android telefonů a cloud gamingu. Teleskopický design pojme telefony různých velikostí, přičemž jeden uživatel potvrzuje: „Dobrý, vysoce kvalitní teleskopický ovladač! Perfektně sedí na iPad mini 7, páruje se v režimu DualShock 4.“ Z recenzí vyplývá, že ovladač dokáže pojmout i větší zařízení. „Ovladač dorazil a je to, jak ostatní říkají – může se otevřít dostatečně široce pro 13palcový iPad Pro bez jakýchkoli úprav,“ uvádí jeden zákazník. Dodává však varování: „Může prasknout, pokud s ním nezacházíte opatrně, zejména při otevírání pro iPad Pro.“ Uživatelé oceňují prémiový pocit a ergonomii. „Velmi zajímavý ovladač. Působí velmi kvalitně. Magnetická tlačítka jsou velmi cool pro přepínání mezi rozložením Nintendo/Xbox,“ shrnuje spokojený hráč. V balení najdete kromě ovladače také přijímač a ochranné pouzdro. Cena: 1 295 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Používáte herní ovladač pro mobilní hraní? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní ovladač Hry ovladač Tipy z Číny Mohlo by vás zajímat 5 tipů na zboží z Číny: Big Save slevy na AliExpressu Marek Houser 10.7.2024 5 tipů na zboží z Číny: Black Friday slevy na AliExpressu Marek Houser 28.11.2024 5 tipů na zboží z Číny: AliExpress odpálil další slevy 11.11 Marek Houser 13.11.2024 5 tipů na zboží z Číny: Slevy na balíčky na AliExpressu Marek Houser 2.10.2024 5 tipů na zboží z Číny: Chytré vychytávky do zahrady Marek Houser 14.8.2024 5 tipů na zboží z Číny: Populární elektronika od UGREEN Marek Houser 24.10.2024