Mateřská společnost Googlu prý zvažovala investici do TikToku

Do 12. září se má čínská firma ByteDance, vývojář aplikace TikTok, domluvit s nějakou americkou společností, aby odkoupila a převzala tamní provoz této sociální sítě. Pokud tak neučiní, prezident Trump je připravený službu na celém území USA zakázat. Důvodem jsou obavy o bezpečnost a zneužití uživatelských dat. Hned na začátku tohoto vyhroceného jednání se mluvilo o tom, že by o provoz TikToku ve státech měla eminentní zájem firma Microsoft. I když zatím není jasné, jak tyto námluv pokračují, objevily se informace o dřívějším zájmu dalšího giganta. Investovat do aplikace TikTok prý plánoval Alphabet, mateřská společnost Googlu.

Vlastnit alespoň část akcií tohoto projektu chtěl Alphabet po plánované hromadné nabídce více firem. Společně s dalšími americkými společnostmi by vlastnil malý podíl. Ten by neumožňoval žádné rozhodování, ale představoval by zajímavou investici do budoucna. Proč nakonec Alphabet do aplikace TikTok ani v této formě nevstoupil, se neví. Možná právě z obav z vyhrocených vztahů mezi USA a Čínou. Investice samotného Googlu by dávala smysl ještě menší. Ten navíc provozuje YouTube, který je pro TikTok konkurencí a údajně plánuje jeho bližší obdobu ještě spustit.

Myslíte, že se TikTok v USA udrží?

Zdroj: 9to5