Mechanická klávesnice za pětistovku? Tahle je teď v akci, má červené spínače a RGB podsvícení

ThundeRobot KG3104R je mechanická klávesnice s lineárními červenými spínači
Má plné rozložení se 104 klávesami a RGB podsvícením s herními efekty
S kódem ALZADNY40 stojí pouhých 503 Kč místo původních 1 299 Kč

Publikováno: 30.1.2026 18:00

Mechanická klávesnice za pět stovek? ThundeRobot KG3104R nabízí lineární červené spínače s životností 50 milionů úhozů za cenu, za kterou jinde pořídíte spíše horší membránovou klávesnici.

Plná velikost s RGB podsvícením

Klávesnice má klasické 100% rozložení se 104 klávesami včetně numerického bloku. Spínače Thunderobot 2.0 Red jsou lineární – bez hmatové odezvy a tišší než modré „clicky" varianty. ABS krytky jsou průsvitné, takže RGB podsvícení prosvítá skrz legendu. Připojení zajišťuje USB-A kabel o délce 1,5 metru.

Součástí je software pro nastavování maker a světelné presety pro různé typy her – například režim FPS automaticky zvýrazní klávesy WASD. Anti-ghosting zajistí správnou registraci i při stisku více kláves současně.

Solidní základ za minimální cenu

Na Alze má klávesnice 4,0 z 5 od 4 zákazníků a reklamovanost je příjemně nízká – pouhých 0,41 %. Recenzent chválí kvalitní zpracování a herní světelné efekty. Jediná výtka míří na RGB podsvícení, které nabízí jen přechod barev shora dolů, ne plně individuální nastavení jednotlivých kláves.

Původní cena byla 1 299 Kč, postupně klesla na 839 Kč a nyní ji se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte za pouhých 503 Kč. Za mechaniku s RGB a softwarem pro makra je to velmi příjemná cena, ačkoliv od ní nemůžete pochopitelně čekat to, co od trojnásobně dražší konkurence.

Preferujete lineární červené, nebo hmatové hnědé spínače?