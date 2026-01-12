TOPlist

Tato 43" Mini LED televize Thomson zlevnila pod 9 tisíc. Má až 144 Hz, Dolby Atmos a Google TV

  • Thomson 43MG7C15 s Mini LED podsvícením nyní pořídíte za dosavadních nejnižších 8 993 Kč
  • Televize kombinuje 4K rozlišení, 144Hz herní režim a podporu Dolby Vision i Dolby Atmos
  • Kompaktní 43" úhlopříčka se hodí do menších obývacích pokojů, ložnic nebo pracoven

Adam Kurfürst
12.1.2026 06:00
Thomson 43MG7C15 na stene oficialni ilustracni obrazek

Pokud hledáte televizor s Mini LED podsvícením za dostupnou cenu, Thomson 43MG7C15 by vás mohl zaujmout. Tento 43″ model se na Alze aktuálně prodává za 8 993 Kč s kódem VYPRODEJ25, což představuje dosavadní cenové minimum. Původní cena přitom činila 11 990 Kč.

Mini LED za dostupnou cenu

Thomson 43MG7C15 kombinuje Mini LED podsvícení s technologií QLED, což by mělo zajistit lepší kontrast a věrnější barvy než u klasických LED panelů. Televize disponuje 80 stmívacími zónami pro lokální regulaci jasu a 10bitovou barevnou hloubkou zobrazující přes miliardu odstínů.

Thomson 43MG7C15 render zepredu barevny

Panel nabízí 4K Ultra HD rozlišení (3840 × 2160 pixelů), kontrastní poměr 5000:1 a maximální jas 320 cd/m² (ve špičce až 500 cd/m²). Z HDR formátů jsou podporovány HDR10+, Dolby Vision a HLG. Antireflexní povrch obrazovky by měl omezit rušivé odrazy okolního světla.

Herní funkce s 144Hz obnovovací frekvencí

Pro hráče je zajímavá především obnovovací frekvence 144 Hz v herním režimu, která je dostupná při 4K rozlišení. Standardní obnovovací frekvence panelu činí 100/120 Hz. Televize dále podporuje AMD FreeSync a VRR (Variable Refresh Rate) pro plynulé zobrazení bez trhání obrazu.

K dispozici jsou čtyři HDMI porty – dva ve standardu 2.0 a dva ve standardu 2.1, které umožňují připojení herních konzolí nové generace. Trojice USB portů (dva 2.0, jeden 3.0) pak poslouží pro přehrávání médií z externích úložišť.

Google TV a Dolby Atmos

Thomson 43MG7C15 běží na operačním systému Google TV s 2 GB operační paměti a 32 GB úložištěm pro aplikace. Nechybí přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, YouTube nebo české Oneplay. Televizi můžete ovládat hlasovým asistentem Google nebo přes Chromecast posílat obsah z telefonu či tabletu.

Thomson 43MG7C15 render zepredu

O zvuk se starají reproduktory s celkovým výkonem 24 W s podporou Dolby Atmos a DTS HD. Prostorový zvuk by měl vylepšit zážitek z filmů i her, ačkoliv pro skutečně kvalitní audio bude lepší připojit soundbar.

Pro koho je Thomson 43MG7C15 vhodný

Kompaktní 43″ úhlopříčka předurčuje tento televizor spíše do menších místností – ložnic, pracoven nebo studentských pokojů. Pokud sedíte blíže k obrazovce nebo máte omezený prostor, může být 43″ ideální volbou. Pro velké obývací pokoje doporučujeme spíše modely s větší úhlopříčkou.

Televize je zajímavá především pro ty, kteří chtějí Mini LED technologii za málo peněz. Je ale třeba počítat s určitými kompromisy – 80 stmívacích zón je na Mini LED relativně málo (vlajkové modely jich mají klidně stovky až tisíce) a maximální jas 320 cd/m² není nijak oslnivý. Pro sledování v tmavé místnosti to stačí, v prosluněném obývacím pokoji může obraz působit méně výrazně.

Hráče dozajista osloví 144Hz režim a podpora VRR, ale náročnější diváky může limitovat nižší počet stmívacích zón při zobrazování tmavých scén. Energetická třída G také naznačuje vyšší spotřebu energie.

Zaujala vás Mini LED televize za tuto cenu?

