Alza vyprodává Tesla Smart ZigBee Hub za pakatel! Funguje s Aqara, IKEA i LIDL zařízeními Hlavní stránka Zprávičky Tesla Smart ZigBee Hub je v akci za 419 Kč se slevovým kódem – původně 599 Kč Propojuje až 50 ZigBee zařízení s vaší Wi-Fi sítí a umožňuje ovládat je z jedné aplikace Funguje i se zařízeními Aqara, Immax, Ikea nebo Lidl – ne jen Tesla produkty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Alza nabízí Tesla Smart ZigBee Hub se slevovým kódem ALZADNY30 za 419 Kč, což je sleva 180 korun z původních 599 Kč. Jde o centrální jednotku (hub), která funguje jako most mezi vaší Wi-Fi sítí a ZigBee zařízeními – tedy chytrými senzory, žárovkami, vypínači, termostatickými hlavicemi a dalšími smart produkty, které používají ZigBee 3.0 komunikační protokol. Proč je hub potřeba? ZigBee zařízení nemluví přímo s Wi-Fi routerem, potřebují mezi sebou překladač. Hub se připojí k vaší Wi-Fi (jen 2,4 GHz, ne 5 GHz!) a vytvoří ZigBee síť, ke které se pak připojí všechna vaše smart zařízení. Výsledkem je, že všechno ovládáte z jedné aplikace Tesla Smart, která je kompletně v češtině a funguje na Androidu i iOS. Rozměry hubu jsou kompaktní 64 × 64 × 18 mm, takže ho můžete umístit kamkoliv – buď vedle routeru, nebo někde uprostřed bytu pro lepší dosah. Napájení je přes USB-C (v balení je adaptér do zásuvky), což je příjemnější než micro-USB u starších hubů. Dosah až 50 metrů a správa 50 zařízení Funguje i s Aqara, Immax, Ikea a Lidl Problémy s připojením k Wi-Fi Nefunguje s Apple HomeKit Aplikace Tesla Smart vs Smart Life Dosah až 50 metrů a správa 50 zařízení Výrobce uvádí dosah až 50 metrů v otevřeném prostoru. V praxi to ale závisí na konstrukci domu – zdi, stropy a kovové předměty signál oslabují. Jeden uživatel v recenzích píše, že na zahradě na přímou viditelnost dosáhl jen 10 metrů k žárovce, což je výrazně méně než slibovaných 50. Pro běžný byt nebo menší dům by to ale mělo stačit. Hub zvládne spravovat až 50 zařízení najednou – což je dost i pro větší domácnost. Můžete k němu připojit senzory (teplota, vlhkost, pohyb, otevření dveří), žárovky, vypínače, termostatické hlavice, detektory kouře a další. Všechno pak ovládáte z aplikace Tesla Smart nebo hlasem přes Google Assistant nebo Amazon Alexa. KOUPIT TESLA SMART ZIGBEE HUB V aplikaci si můžete nastavit automatizace – třeba když senzor detekuje pohyb, rozsvítí se světlo. Nebo když teplota klesne pod 18 °C, dostanete notifikaci. Problém je, že podle jedné recenze chybí scéna pro vypnutí oznámení z čidel pohybu, když jsou členové domácnosti doma – takže vás neustále spamuje notifikacemi, i když jste to vy kdo vyvolal pohyb. Funguje i s Aqara, Immax, Ikea a Lidl Velkým překvapením je, že hub není uzamčený jen na Tesla produkty. Několik uživatelů v recenzích potvrzuje, že se jim podařilo připojit zařízení od jiných výrobců: Aqara senzor úniku vody – jedna uživatelka píše „Lze skvěle sparovat se zařízením Aqara“ Immax dveřní senzor – potvrzuje další recenzent Niceboy ION PIR senzor (pohybový) Ikea a Lidl ZigBee zařízení – podle slovenské recenze fungují bez problémů To je velká výhoda, protože nejste uvězněni jen u produktů Tesla. Můžete si nakoupit levnější senzory od Aqara nebo Ikea a stejně je ovládat přes Tesla aplikaci. Není to ale 100% zaručené – jeden uživatel zmiňuje, že se mu nepodařilo spárovat senzory Aqara, takže kompatibilita není univerzální. Záleží na konkrétním modelu a jeho implementaci ZigBee protokolu. Problémy s připojením k Wi-Fi Nejčastější stížnost v recenzích míří na problémy s připojením k Wi-Fi. Několik uživatelů píše, že se jim hub nedokázal připojit ani po stovkách pokusů. Jeden zákazník to vyjádřil takto: „Ani po cca 1000 pokusech o připojení k mé Wi-Fi se mi nepodařilo tenhle krám připojit.“ Problém je, že hub funguje jen s Wi-Fi 2,4 GHz, ne s 5 GHz pásmem. Pokud máte doma dual-band router, který vysílá obě pásma pod stejným názvem, může to dělat problémy. Řešení je buď rozdělit pásma do dvou SSID (jeden název pro 2,4 GHz, jiný pro 5 GHz), nebo kontaktovat poskytovatele internetu, aby vám zviditelnil 2,4 GHz síť – jak píše jeden uživatel: „Pouze při instalaci se musel volat provider aby nam zviditelnil 2.4 Ghz sit.“ KOUPIT TESLA SMART ZIGBEE HUB Naopak několik uživatelů hlásí, že instalace proběhla na první pokus bez problémů. Jeden recenzent píše: „Dle starších recenzí jsem očekával problémy, ale opravdu vše vyšlo na jedničku.“ Takže záleží hlavně na konfiguraci vaší Wi-Fi sítě. Nefunguje s Apple HomeKit Pokud používáte Apple HomeKit, máte smůlu – Tesla Smart ZigBee Hub s ním nepracuje. Zařízení sice funguje v iOS přes aplikaci Tesla Smart, ale nepropojí se s Apple Home, takže je nemůžete ovládat z centrálního místa s ostatními Apple zařízeními. Jeden uživatel to komentuje: „Pro domácnost s Apple HomeKit ne zcela ideální řešení.“ Dalším problémem je absence Matter podpory – alespoň zatím. Matter je nový standard pro chytré domácnosti, který by měl zajistit lepší kompatibilitu mezi různými platformami. Jeden uživatel to zmiňuje jako nevýhodu: „není možnost zatím matter“. Aplikace Tesla Smart vs Smart Life Hub oficiálně funguje s aplikací Tesla Smart, která je v češtině a podle většiny uživatelů je přehledná a intuitivní. Ale jeden recenzent doporučuje použít místo toho aplikaci Smart Life (Tuya): „TESLA aplikace úplně k ničemu, ani na miliontý pokus jsem nedokázal připojit, stáhněte si Smart Life a budete šťastní.“ KOUPIT TESLA SMART ZIGBEE HUB Smart Life je obecnější aplikace pro chytrou domácnost, která podporuje tisíce různých zařízení. Pokud máte problémy s Tesla aplikací, můžete to zkusit – hub je kompatibilní s Tuya platformou, takže by to mělo fungovat. Uživatelské hodnocení je 4,5/5 hvězdiček z 113 recenzí na Alze, což je solidní výsledek. 87 % zákazníků produkt doporučuje a prodalo se přes 5 000 kusů. Lidé chválí hlavně jednoduchou instalaci (pokud nemají problém s Wi-Fi), malé rozměry, českou aplikaci a kompatibilitu s jinými značkami. Kritika míří na problémy s připojením u některých uživatelů, absenci Apple HomeKit a občas pomalejší odezvu. KOUPIT TESLA SMART ZIGBEE HUB Pokud plánujete stavět chytrou domácnost, tento hub je dobrý začátek. Za 419 Kč dostanete centrální jednotku, ke které můžete postupně přidávat senzory, žárovky a další ZigBee zařízení – a nemusíte se držet jen Tesla produktů. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost slevy tesla Zigbee Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024