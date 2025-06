Chytrý spínač TESLA Smart Switch Dual teď pořídíte výrazně levněji! Co všechno do chytré domácnosti přinese?

Pokud hledáte způsob, jak z běžného světelného okruhu udělat inteligentní součást chytré domácnosti, patrně by za zvážení stál TESLA Smart Switch Dual – a to obzvláště nyní, kdy byl u zařízení zaznamenán cenopád na 249 Kč. Běžně je dostupný za 399 Kč, přičemž v některých obchodech jej najdete i za 449 Kč.

Vypínač umožňuje nezávisle ovládat až dvě světla nebo spotřebiče. Díky Wi-Fi připojení (2,4 GHz) a aplikaci Tesla Smart, která je dostupná pro Android i iOS, lze vše ovládat na dálku – takže třeba z gauče nebo úplně mimo domov.

Aplikace také umožňuje nastavit automatické časovače, které světla v daný čas rozsvítí, zhasnou nebo i ztlumí. Takováto podpora harmonogramů z něj dělají rozumného kandidáta do ekosystémů chytrých domácnost, obzvláště v době, kdy je automatizace rutin poměrně populárním prvkem chytrých zařízení.

Nechybí ani kompatibilita s hlasovými asistenty jako je Asistent Google nebo Amazon Alexa, takže spínač lze ovládat i hlasem.

Co očekávat od výkonu spínače TESLA Smart Switch Dual?

Celkový výkon spínače je dostatečný pro většinu domácností; maximálně zvládne 1 500 W, což sedí především na klasické žárovky, a 600 W pro LEDky nebo zářivky. Tyto parametry z něj dělají jeden z lepších modelů na trhu, a to především díky maximálnímu výkonu. Běžné levné spínače mívají limit kolem 800 až 1 000 W.

Tesla Smart Switch Dual také pracuje v teplotách od -10 do 45 °C s vlhkostí do 90 %, má nízký příkon v pohotovostním režimu (pouze 0,5 W) a napájí se klasicky ze 230V sítě.

Instalace by měla být jednoduchá a přehledná – oficiální manuál uvádí, že by měla trvat zhruba 30 minut. Rovněž ale vyžaduje obezřetnost, jelikož instalace produktu vyžaduje schopnost pracovat s 100 až 240voltovým napětím. Pokud si tedy nejste jisti svými schopnostmi nebo nejste v tomto ohledu vyučeni, bylo by lepší obrátit se na kvalifikovaného elektrikáře.

Cena: 249 Kč

Affiliate odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Používáte ve své domácnosti chytré spínače?