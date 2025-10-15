Chytrý vypínač Tesla v akci za pakatel! Můžete ho ovládat dotykem, aplikací i hlasem Hlavní stránka Zprávičky Chytrý stmívač Tesla Smart Dimmer Touch je v akci za 325 Kč se slevovým kódem – původně stál 649 Kč Nahrazuje klasický vypínač a umožňuje dotykové ovládání intenzity světla, dálkové řízení přes aplikaci i hlasové příkazy Důležité: Vyžaduje nulový vodič v instalaci – ne všechny starší domácnosti ho mají ve vypínačích Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.10.2025 08:00 2 komentáře 2 Alza nabízí chytrý stmívač Tesla Smart Dimmer Touch se slevovým kódem ALZADNY50 za 325 Kč, což je polovina původní ceny 649 korun. Jde o dotykový vypínač, který nahradí klasický nástěnný spínač a umožní vám ovládat intenzitu světla prstem, přes mobilní aplikaci nebo hlasovými příkazy přes Google Assistanta nebo Amazon Alexu. Rozměry jsou standardní 86 × 86 × 43 mm, takže by měl sedět do běžné krabice pod omítkou. Vypínač se montuje napevno místo klasického spínače a vyžaduje připojení k Wi-Fi 2,4 GHz. Podporuje Android i iOS a ovládá se přes aplikaci Tesla Smart, která je kompletně v češtině. Dotykové ovládání a scénáře osvětlení Kompatibilita s LED žárovkami Důležité: potřebujete nulový vodič Dotykové ovládání a scénáře osvětlení Na vypínači je citlivá dotyková plocha, po které přejedete prstem a nastavíte intenzitu světla od nuly do maxima. Nemusíte hledat telefon nebo říkat hlasové příkazy – prostě se dotknete vypínače a posunete jas nahoru nebo dolů. V praxi to funguje podobně jako dotykové ovládání na moderních lampách. Zajímavější jsou možnosti v aplikaci. Můžete si nastavit scénáře osvětlení – například „Příchod domů“ (světlo se rozsvítí na 80 % každý den v 18:00), „Film“ (ztlumení na 20 %), „Čtení“ (100 % jas) nebo „Noc“ (vypnuto). Scénáře se spouští buď ručně z aplikace, hlasem nebo automaticky podle času. KOUPIT V AKCI VYPÍNAČ TESLA Funkce plánování umožňuje nastavit, kdy se má světlo zapnout nebo vypnout – praktické třeba když jste na dovolené a chcete simulovat přítomnost doma. Vše ovládáte odkudkoliv přes internet, takže můžete vypnout světlo i když jste už v práci a vzpomenete si, že jste ho nechali svítit. Kompatibilita s LED žárovkami Stmívač podporuje LED světla s maximální zátěží 220 W. Důležité je, že žárovky musí být stmívatelné – ne všechny LED žárovky tuto funkci mají. Pokud připojíte nestmívatelnou LED, může blikat nebo vůbec nefungovat. Na obalu žárovky by mělo být napsáno „dimmable“ nebo symbol stmívání. Podle diskuze na Alze uživatelé hlásí, že stmívač funguje dobře s běžnými stmívatelnými LED žárovkami. Jeden uživatel zmiňuje, že používá stmívač na ovládání 6× LED bodových světel po 6 W, což je celkem 36 W – což je výrazně pod maximální zátěží 220 W, takže by to mělo fungovat bez problémů. Pozor ale na minimální zátěž – podle odpovědi z Alzy může být u velmi nízkého odběru (třeba jen jedna 6W žárovka) potřeba připojit bypass. To je technická záležitost, kterou by měl řešit elektrikář při instalaci. Důležité: potřebujete nulový vodič Největší úskalí instalace je, že stmívač potřebuje nulový vodič ve vypínači. Problém je, že mnoho starších domácností má ve vypínačích vedený jen fázový vodič (L), zatímco nulový vodič (N) končí přímo u svítidla. To platí hlavně pro byty postavené před rokem 2000 a domy, kde nebyly měněny světelné rozvody. Pokud ve vypínači máte jen dva vodiče místo tří, pravděpodobně nulový vodič chybí a budete muset buď: Dovést nulový vodič do vypínače (vyžaduje elektrikáře a rozbíjení zdí) Koupit jiný typ stmívače, který funguje bez nulového vodiče Použít smart žárovku místo smart vypínače V diskuzi na Alze jeden zákazník upozorňuje, že mu chybí v popisu jasné upozornění na nutnost nulového vodiče a musel stmívač vracet. Takže před koupí zkontrolujte, jestli máte ve vypínači tři vodiče (fáze, nula, zemnění) nebo jen dva (fáze, spínací vodič). KOUPIT V AKCI VYPÍNAČ TESLA Instalaci by měl provádět kvalifikovaný elektrikář – i když samotné zapojení není složité, práce s 230V proudem je nebezpečná a vyžaduje znalosti. Uživatelské hodnocení na Alze je 4,5/5 hvězdiček, což je solidní výsledek. Lidé chválí hlavně jednoduchost instalace (pokud mají správnou kabeláž), spolehlivost a českou aplikaci. Co říkáte na tuto slevu? 