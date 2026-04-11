Na Alze je videozvonek za 1 240 Kč, který vidí ve tmě a pošle notifikaci do mobilu. Stojí to za to?

Tellur Video DoorBell je drátový Wi-Fi videozvonek s Full HD kamerou, PIR senzorem a obousměrnou komunikací Původně 2 479 Kč, s kódem ALZADNY50 za 1 240 Kč — sleva 50 % Za tu cenu zajímavý experiment, ale pozor: jen 2 hodnocení na Alze a napájení přes micro USB Jakub Kárník Publikováno: 11.4.2026 10:00

Wi-Fi videozvonek s Full HD kamerou za dvanáct stovek. Tellur Video DoorBell je na Alze za 1 240 Kč s kódem ALZADNY50. Na papíře to vypadá slušně — 1080p kamera se 130° zorným úhlem, PIR senzor pohybu, noční vidění, obousměrná komunikace přes aplikaci a podpora Google Home i Alexy. Jenže v praxi nemáme dostatek dat na plnohodnotné doporučení — na Alze má produkt jen 2 hodnocení a 50 % doporučení. Berme to tedy jako zajímavou slevu na produkt, u kterého byste měli počítat s jistou dávkou nejistoty.

Co nabízí a kde jsou otazníky Proč máme výhrady Rychlé shrnutí:✅ Smysl může dávat, pokud hledáte levný videozvonek pro základní přehled o tom, kdo zvoní — a nevadí vám, že nejde o prověřený bestseller.⚠️ Zvažte, že má jen 2 recenze na Alze, napájení přes zastaralé micro USB, nemá baterii (musí být trvale připojený ke zdroji) a aplikace Tellur Smart nemá nejlepší pověst.💡 Za 1 240 Kč dostanete Full HD kameru, PIR detektor na 8 metrů, noční vidění na 10 metrů, IP54 odolnost a slot na micro SD kartu až 128 GB.

Co nabízí a kde jsou otazníky Kamera snímá v 1080p se zorným úhlem 130° a kompresí H.264. PIR senzor detekuje pohyb na vzdálenost až 8 metrů a pošle vám notifikaci do telefonu — takže víte, že se někdo pohybuje u dveří, ještě než zazvoní. Infračervené noční vidění do 10 metrů pokrývá vstupní dveře i v úplné tmě. Obousměrný zvuk přes mikrofon a reproduktor umožňuje komunikaci s návštěvou přes aplikaci Tellur Smart. Zvonek podporuje Google Home a Amazon Alexa, záznam jde ukládat na micro SD kartu (až 128 GB) nebo do cloudu. Odolnost IP54 stačí na déšť a prach — na venkovní montáž pod přístřešek je to v pořádku, přímému lijáku bych ho ale dlouhodobě nevystavoval. Rozměry 4,5 × 11,4 × 2,6 cm jsou kompaktní a montáž by neměla být problém.

Proč máme výhrady Buďme upřímní — u produktu se dvěma recenzemi a 50% doporučením nelze s jistotou říct, jak spolehlivě bude fungovat dlouhodobě. Jediná uživatelská recenze na Alze zmiňuje, že zvonek nemá baterii a napájí se přes micro USB — v roce 2026 je to zastaralý konektor, který postupně mizí odevšad. Musíte tedy zajistit trvalé napájení kabelem, což komplikuje instalaci. Aplikace Tellur Smart funguje, ale nepatří mezi nejlépe hodnocené. Za 1 240 Kč to může být rozumný vstup do světa chytrých videozvonků, pokud nechcete investovat čtyři až pět tisíc do zavedených značek. Jen mějte realistická očekávání — je to rozpočtové řešení se všemi omezeními, která k tomu patří.