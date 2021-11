Telegram 8.2 přidává funkci, kterou ocení každý uživatel

Komunikátor Telegram neustále roste, na čemž mají podíl nejen skvělé funkce, ale také třeba nedávný výpadek Messengeru, který mu zajistil 70 milionů nových stažení. Díky tomu vydává aktualizace poměrně často. Zatímco ty předchozí nám přinesli změnu designu či nové funkce, tato se specializuje na snadnější procházení fotek.

Procházení sdílených médií je nyní v aplikaci Telegram přehlednější

V každém chatu totiž máte neomezené úložiště, přičemž pokud si s někým na Telegramu píšete dlouhá léta, určitě není nic jednoduchého najít v médiích to co hledáte. To se vám nyní Telegram pokusí usnadnit, jelikož přidal na pravou stranu lištu s datem, se kterou máte možnost hýbat nahoru a dolů. Kromě toho můžete galerii přibližovat či oddalovat, takže naleznete mnohem rychleji to co potřebujete a nemusíte složitě a dlouze scrollovat.

Telegram 8.2

Zdroj: androidpolice.com