Funkce naléhavých hovorů v Telefonu Google prolomí i Režim Nerušit. Podívejte se, jak bude vypadat

  • Google spouští beta testování funkce Expressive Calling v aplikaci Telefon
  • Volající může označit hovor jako naléhavý a prolomit tak režim Nerušit
  • Funkce zatím vyžaduje beta verzi aplikace Telefon na obou zařízeních

Adam Kurfürst
14.12.2025 08:00
telefon google 3d logo na barevnem pozadi

Režim Nerušit patří k nejužitečnějším funkcím našich telefonů, ale občas se stane, že nás někdo opravdu potřebuje zastihnout. Google nyní v aplikaci Telefon testuje novou funkci Expressive Calling, která volajícím umožní označit hovor jako naléhavý a prolomit tak tiché nastavení příjemce.

Naléhavý hovor s animovanou sirénou

Princip je jednoduchý. Když někomu voláte, zobrazí se vám nad obvyklými tlačítky karta s dotazem „Označit hovor za naléhavý?“* a možností klepnout na „Upozornit“*. Volaný následně uvidí na obrazovce zprávu „Je to naléhavé!“* doprovázenou animovaným emoji sirény. Pokud hovor zmešká, v historii se objeví štítek označující naléhavost.

telefon google urgentni hovor

Zásadní je, že naléhavé hovory mohou prolomit režim Nerušit, i když volající není na seznamu výjimek. Příjemce si nicméně může v nastavení zvolit, zda tuto možnost povolí, nebo zda naléhavé hovory jen uvidí a tichý režim narušen nebude.

Zatím pouze pro beta testery

Funkce Expressive Calling se aktuálně rozšiřuje k uživatelům beta verze 203 aplikace Telefon. Aby vše fungovalo, musí mít beta verzi nainstalovanou oba účastníci hovoru. Nastavení najdete v sekci Telefon → Nastavení → Obecné → Expresivní volání*.

telefon google expressive calling nastaveni
telefon google expressive calling nastaveni detailne

Otázkou zůstává, jak budou lidé novou funkci využívat. Někteří volající mohou mít tendenci označovat jako naléhavé i běžné hovory, což by celý systém znehodnotilo. Jak se funkce osvědčí v praxi, ukáže až čas.

*Popisky přeloženy z anglického originálu, oficiální český překlad se může lišit

Využili byste možnost označit hovor jako naléhavý?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

