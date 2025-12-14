Funkce naléhavých hovorů v Telefonu Google prolomí i Režim Nerušit. Podívejte se, jak bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Google spouští beta testování funkce Expressive Calling v aplikaci Telefon Volající může označit hovor jako naléhavý a prolomit tak režim Nerušit Funkce zatím vyžaduje beta verzi aplikace Telefon na obou zařízeních Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Režim Nerušit patří k nejužitečnějším funkcím našich telefonů, ale občas se stane, že nás někdo opravdu potřebuje zastihnout. Google nyní v aplikaci Telefon testuje novou funkci Expressive Calling, která volajícím umožní označit hovor jako naléhavý a prolomit tak tiché nastavení příjemce. Naléhavý hovor s animovanou sirénou Princip je jednoduchý. Když někomu voláte, zobrazí se vám nad obvyklými tlačítky karta s dotazem „Označit hovor za naléhavý?“* a možností klepnout na „Upozornit“*. Volaný následně uvidí na obrazovce zprávu „Je to naléhavé!“* doprovázenou animovaným emoji sirény. Pokud hovor zmešká, v historii se objeví štítek označující naléhavost. Zásadní je, že naléhavé hovory mohou prolomit režim Nerušit, i když volající není na seznamu výjimek. Příjemce si nicméně může v nastavení zvolit, zda tuto možnost povolí, nebo zda naléhavé hovory jen uvidí a tichý režim narušen nebude. Zatím pouze pro beta testery Funkce Expressive Calling se aktuálně rozšiřuje k uživatelům beta verze 203 aplikace Telefon. Aby vše fungovalo, musí mít beta verzi nainstalovanou oba účastníci hovoru. Nastavení najdete v sekci Telefon → Nastavení → Obecné → Expresivní volání*. Otázkou zůstává, jak budou lidé novou funkci využívat. Někteří volající mohou mít tendenci označovat jako naléhavé i běžné hovory, což by celý systém znehodnotilo. Jak se funkce osvědčí v praxi, ukáže až čas. *Popisky přeloženy z anglického originálu, oficiální český překlad se může lišit Využili byste možnost označit hovor jako naléhavý? Zdroje: Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Telefon Google volání Mohlo by vás zajímat Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1. Skrytá funkce Androidu, o které možná nevíte. Ušetří vám gigabajty místa! (návod) Libor Foltýnek 11.12.2024 Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Na Obchod Play přišla skvělá aplikace, která vám nahlas přečte knihu i PDF. Ovládá i češtinu Adam Kurfürst 24.8.2024 Google zavádí nová bezpečnostní pravidla pro Android. Možná kvůli nim nespustíte aplikace Jana Skálová 16.12.2024 Vyzkoušeli jsme aplikaci Počasí ČHMÚ. Co se nám na ní (ne)líbí? Adam Kurfürst 13.12.2024