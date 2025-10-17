Češi, pozor! Fritéza Tefal 3v1 stála dřív 6 tisíc, teď je za méně než polovinu Hlavní stránka Zprávičky Horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry & Steam s funkcí vaření v páře klesla na historicky nejnižší cenu – 2 557 Kč Jde o propad o více než 60 % oproti roku 2023, kdy stála 6 189 Kč, a o polovinu oproti srpnu 2025 Kombinuje horkovzdušnou fritézu, gril a vaření v páře – jedinečná funkce v této cenové kategorii Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Horkovzdušné fritézy se staly standardem v českých domácnostech. Jenže většina z nich dělá v podstatě to samé – ohřívá vzduch a snaží se napodobit smažení. Tefal Easy Fry & Steam jde dál a přidává funkci vaření v páře, což z ní dělá skutečné 3v1 zařízení. A teď se dostala na historicky nejnižší cenu. Ze 6 tisíc na 2,5 tisíce Proč vařit v páře? XXL objem pro celou rodinu Kde jsou kompromisy Pro koho se tahle sleva hodí Jestli někdy, tak teď Ze 6 tisíc na 2,5 tisíce Model Tefal FW201815 Easy Fry & Steam se na českém trhu objevil v roce 2021 za 5 199 Kč. O dva roky později, v roce 2023, její cena paradoxně stoupla na 6 189 Kč – pravděpodobně kvůli inflaci. Ještě v srpnu 2025 se prodávala za 4 999 Kč. Teď ale s kódem ALZADNY40 klesla na 2 557 Kč. To je pokles o 59 % oproti cenové špičce z roku 2023 a o polovinu oproti srpnové ceně. Jde o historické minimum a zároveň o nejlepší cenu na českém trhu. Proč vařit v páře? Hlavní výhodou této fritézy je funkce vaření v páře. Zatímco běžné horkovzdušné fritézy fritézy jen cirkulují horký vzduch, Tefal Easy Fry & Steam má vestavěný zásobník na vodu s objemem 1,1 litru, který zajistí až 85 minut provozu. Pára zachovává vitamíny a živiny, které se při klasickém smažení nebo pečení ztrácejí. TEFAL FRITÉZA V AKCI Hodí se to hlavně na přípravu ryb, zeleniny nebo prvních příkrmů pro děti. Brokolice zůstane křupavá a zelená, losos šťavnatý a mrkev sladká. A pokud máte děti na BLW (baby-led weaning), ocení rodiče možnost rychle připravit zdravé kousky bez oleje. Kromě páry nabízí fritéza klasický air fry režim a gril s roštem. Hranolky, kuřecí křídla nebo grilovaná zelenina – všechno bez nutnosti zapínat troubu. A podle Tefalu ušetříte až 70 % energie oproti klasické troubě energetické třídy A. XXL objem pro celou rodinu Objem 6,9 litru znamená, že do fritézy nacpete až 1,6 kg jídla. To stačí na 4–5 porcí, takže rodina s dětmi se nají najednou. Nemusíte dělat dvě várky jako u menších fritéz s objemem 3–4 litry. Ovládání je digitální s LCD displejem a sedmi automatickými programy. Najdete tu režimy na kuře, ryby, zeleninu, dezerty nebo zmražené potraviny. Regulace teploty běží od 80 °C do 200 °C, takže si můžete nastavit přesně to, co potřebujete. K dispozici je i 60minutový časovač s automatickým vypnutím a zvukovou signalizací. K dispozici je také aplikace My Tefal se stovkami receptů. Pokud nevíte, co uvařit, otevřete mobil a vyberete si. Kde jsou kompromisy Žádný produkt není dokonalý. Nejvíc kritizovaná funkce je nemožnost měnit teplotu nebo čas během provozu. Pokud zjistíte, že jídlo potřebuje víc času, musíte program vypnout a zadat znovu. U konkurence to někdy jde za běhu, tady ne. TEFAL FRITÉZA V AKCI Další drobnost – povrch je celý plastový, takže při manipulaci s horkým košem musíte dávat pozor. Jeden recenzent zmiňuje, že se obává poškození při nepozornosti. Na druhou stranu, odnímatelné části lze mýt v myčce, což usnadňuje údržbu. A pak tu máme reklamace. Reklamovanost je 3,7 %, což není špatné číslo, ale jeden slovenský zákazník píše, že fritéza byla během roku třikrát v servisu kvůli problémům se systémem páry. Naštěstí Tefal nabízí 15letou záruku opravitelnosti, takže i kdyby se něco pokazilo, součástky seženete. Pro koho se tahle sleva hodí Primárně pro rodiny s dětmi. Funkce páry je ideální na přípravu prvních příkrmů nebo zdravých svačin. Pokud máte zájem o zdravější vaření bez tuku, oceníte možnost připravit ryby nebo zeleninu, aniž byste museli čekat, až se ohřeje trouba. Hodí se i pro lidi, kteří chtějí ušetřit na energiích. Fritéza s příkonem 1600–1900 W spotřebuje podstatně méně než trouba s 2500–3000 W. A pokud vaříte každý den, rozdíl na účtu za elektřinu uvidíte. TEFAL FRITÉZA V AKCI Pokud ale hledáte čistě fritézu na hranolky a nugety, klidně sáhněte po levnějším modelu bez páry. Funkce vaření v páře má smysl jen tehdy, pokud ji budete skutečně používat. Jestli někdy, tak teď Cena 2 557 Kč za 3v1 fritézu od Tefalu je historicky nejnižší. Model je na trhu už od roku 2021, takže se můžete spolehnout na ohlasy zákazníků – 4,8/5 hvězdiček a 94% doporučení mluví jasně. Pokud jste se rozhodovali mezi levnou fritézou a dražším modelem s párou, tohle je moment, kdy se rozdíl v ceně prakticky smazal. Slevový kód ALZADNY40 platí jen omezenou dobu, takže pokud váháte, neváhejte moc dlouho.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 