Chytrá žárovka za 150 Kč. TechToy Smart Bulb pořádně zlevnila, umí měnit barvy a umí Wi-Fi i Bluetooth

TechToy Smart Bulb RGB 4,5W GU10 klesla na poloviční cenu 150 Kč z původních 299 Kč
Žárovka nabízí 16 milionů barev RGB a nastavitelnou teplotu světla 2700-6500 K
Ovládání funguje přes Wi-Fi a Bluetooth pomocí aplikace TESLA Smart nebo hlasových asistentů

Adam Kurfürst
Publikováno: 23.10.2025 14:00

Pokud uvažujete o prvních krocích směrem k chytré domácnosti, máme pro vás zajímavou nabídku. Chytrá žárovka TechToy Smart Bulb RGB 4,5W s paticí GU10 se nyní na Alze prodává za pouhých 150 Kč, což představuje 50% slevu z původní ceny 299 Kč. Za tuto částku získáte plnohodnotné chytré osvětlení s RGB barevným spektrem a možností ovládání přes mobilní aplikaci.

Barevné spektrum pro každou náladu

TechToy Smart Bulb disponuje kompletním RGB rozsahem s 16 miliony barev a nastavitelnou teplotou bílého světla od 2700 K do 6500 K. Teplé odstíny kolem 2700 K vytvoří útulnou atmosféru pro večerní relaxaci, zatímco studená bílá okolo 6500 K dodá energii při ranním vstávání nebo práci.

Žárovka poskytuje světelný tok 350 lumenů, což odpovídá zhruba klasické 25W žárovce. Díky plynulému stmívání si intenzitu světla přizpůsobíte aktuální situaci. Při sledování filmu nastavíte tlumené osvětlení, při čtení nebo práci zase jasné světlo. Příkon pouhých 4,5 W zařazuje žárovku mezi úsporné LED zdroje, v pohotovostním režimu spotřebuje dokonce jen 0,5 W.

Jednoduché ovládání přes aplikaci

Žárovka komunikuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth, takže ji propojíte s mobilní aplikací TESLA Smart dostupnou pro Android i iOS. Aplikace je kompletně v češtině a nabízí přehledné rozhraní pro ovládání všech funkcí. Nastavíte si různé světelné scény pro konkrétní činnosti – teplou bílou pro čtení, barevné podsvícení pro párty nebo automatické rozsvícení při příchodu domů.

Kromě mobilní aplikace žárovku ovládáte také hlasovými příkazy přes Google Assistant nebo Amazon Alexa. Stačí říct „Rozsviť světlo v obýváku" nebo „Nastav modrou barvu" a žárovka okamžitě zareaguje. Pro ty, kdo preferují klasické ovládání, funguje i běžný vypínač – žárovka si po opětovném zapnutí pamatuje poslední nastavení.

Technické parametry a kompatibilita

TechToy Smart Bulb používá patici GU10, s rozměry 50 × 56 mm se vejde do běžných svítidel. Žárovka funguje při teplotách od -10 °C do +40 °C, hodí se tedy i do zastřešených venkovních prostor. V balení najdete jednu žárovku s energetickým štítkem třídy F.

Pro větší místnosti nebo celý byt výrobce nabízí také výhodné sady po třech kusech. Žárovky mezi sebou synchronizujete a ovládáte je jednotně nebo každou zvlášť podle potřeby.

Pro koho je žárovka vhodná?

Za akční cenu 150 Kč představuje TechToy Smart Bulb dostupný vstup do světa chytrého osvětlení. Ocení ji začátečníci, kteří chtějí vyzkoušet možnosti chytré domácnosti bez velkých investic. Hodí se do ložnice pro postupné probouzení simulací východu slunce, do obývacího pokoje pro vytvoření atmosféry při sledování filmů nebo do dětského pokoje jako barevné noční světlo.

Díky snadnému nastavení bez nutnosti hubu zvládne instalaci každý. Žárovku jednoduše zašroubujete, připojíte k Wi-Fi přes aplikaci a můžete začít experimentovat s barvami a scénami. Za současnou cenu získáte funkce, které najdete u podstatně dražších konkurentů.