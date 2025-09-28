TOPlist

Velká Mini LED televize TCL teď pořádně zlevnila. Má 144Hz frekvenci a 60W zvukový systém

  • TCL 75C7K nyní stojí 33 992 Kč místo původních téměř 50 tisíc korun
  • Televize nabízí Mini LED technologii s 1248 stmívacími zónami a 75" úhlopříčku
  • Pro hráče přináší 144Hz obnovovací frekvenci a podporu HDMI 2.1

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
28.9.2025 20:00
TCL 75C7K v obyvaku pohled zepredu

Pokud hledáte velkou televizi s moderní zobrazovací technologií, máme pro vás zajímavý tip. TCL 75C7K, která při uvedení v dubnu letošního roku stála bezmála 50 tisíc korun, je nyní k mání na Alze za pouhých 33 992 Kč s kódem TCLWEEK15. Jde o pokles ceny o více než 30 %, což z televize dělá jednu z nejzajímavějších nabídek ve své kategorii.

Mini LED panel s 1248 zónami lokálního stmívání

TCL 75C7K využívá QD-Mini LED technologii, která kombinuje výhody QLED a OLED panelů. Televize disponuje 1248 stmívacími zónami, což zajišťuje přesnou kontrolu podsvícení jednotlivých částí obrazu. Díky tomu dosahuje vysokého kontrastu mezi světlými a tmavými částmi obrazu bez rušivého halo efektu.

TCL 75C7K render zepredu

Panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů nabízí špičkový jas až 3000 nitů, což oceníte zejména při sledování HDR obsahu ve světlé místnosti. Technologie CrystGlow HVA navíc minimalizuje odlesky na obrazovce, takže obraz zůstává čitelný i při denním světle. Televize podporuje všechny důležité HDR formáty včetně HDR10+, Dolby Vision a Dolby Vision IQ.

Herní funkce pro náročné hráče

Pro majitele herních konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X je TCL 75C7K zajímavou volbou. Televizor nabízí nativní 144Hz obnovovací frekvenci při 4K rozlišení a dokonce 288Hz při Full HD díky technologii Game Accelerator. Čtyři porty HDMI 2.1 umožňují připojení více zařízení současně.

TCL 75C7K obnovovaci frekvence

Herní režim Game Master automaticky optimalizuje nastavení obrazu pro minimální vstupní zpoždění. Televizor podporuje VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) a FreeSync Premium Pro, což eliminuje trhání obrazu a zajišťuje plynulý pohyb v dynamických scénách.

Zvuk laděný specialisty z Bang & Olufsen

O zvukovou stránku se stará systém s celkovým výkonem 60 W, který ladili inženýři z dánské společnosti Bang & Olufsen. Televizor obsahuje vestavěný subwoofer a podporuje prostorové zvukové formáty Dolby Atmos a DTS:X. Funkce Multisound umožňuje současné přehrávání zvuku z reproduktorů televize a bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti.

Google TV s bohatou nabídkou aplikací

Operační systém Google TV nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české platformy Oneplay. Televizor podporuje hlasové ovládání přes Google Assistant v češtině. Díky integrované technologii Chromecast můžete snadno streamovat obsah z mobilního telefonu nebo tabletu.

Pro majitele Apple zařízení je k dispozici podpora AirPlay 2, která umožňuje bezdrátové sdílení obrazovky z iPhonu, iPadu nebo Macu. Procesor AiPQ Pro se stará o optimalizaci obrazu v reálném čase – upravuje ostrost, barvy, kontrast a plynulost pohybu podle typu sledovaného obsahu.

Pro koho je TCL 75C7K vhodná?

S aktuální cenou 33 992 Kč představuje TCL 75C7K zajímavou volbu pro několik skupin uživatelů. Filmovým nadšencům nabídne kvalitní HDR zobrazení s vysokým kontrastem a podporou všech moderních formátů. Hráči ocení vysokou obnovovací frekvenci a nízkou odezvu. Sportovní fanoušci si užijí plynulé zobrazení rychlých pohybů bez rozmazání.

TCL 75C7K v obyvaku s vyhledem

Televizor má rozměry vhodné do větších obývacích pokojů – s úhlopříčkou 191 cm je pro něj žádoucí sledovací vzdálenost alespoň 2,5 až 3 metry. K montáži na zeď použijete standardní držák VESA 300×300. V balení najdete také výškově nastavitelný stojan s elegantním kovovým provedením.

Zvažujete pořízení velké Mini LED televize za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
