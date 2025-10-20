QD-Mini LED televize TCL 55Q7C ve skvělé akci! Má silný zvukový systém, Google TV a až 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky TCL 55Q7C stála při uvedení na trh 24 990 Kč, nyní ji pořídíte jen za 16 191 Kč Nabízí 55" QD-Mini LED panel s frekvencí až 144 Hz v herním režimu, HDR10+ a Dolby Vision Běží na systému Google TV a pyšní se 60W zvukovým systémem Bang & Olufsen Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.10.2025 06:00 2 komentáře 2 Pokud jste poctivě vyčkávali na velkou slevu dobře vybavené 55″ televize, teď přišla. TCL 55Q7C se 4K QD-Mini LED panelem s lokálním stmíváním a vysokou nativní obnovovací frekvencí je nyní v Alze k dispozici za 16 191 Kč. V aktuální chvíli jde o nejlepší nabídku tohoto televizoru na českém trhu, při uvedení v dubnu přitom stál 24 990 Kč. Z hlediska poměru cena/výbava míří tato televize vysoko nad běžnou střední třídu. QD-Mini LED panel, 720 zón a 144 Hz pro sport i hry Srdcem modelu 55Q7C je QD-Mini LED podsvit kombinovaný s kvantovými tečkami (Quantum Dot). Díky 720 stmívacím zónám má panel velmi dobré řízení kontrastu, takže dokáže posílit jas světlých scén a zároveň udržet tmavé partie bez šedivého „závoje“. Antireflexní povrch pak pomáhá ve světlých místnostech, kde bývají odlesky největším nepřítelem. Panel zvládá 100/120 Hz v nativu a v herním režimu až 144 Hz. Technologie Motion Clarity/MEMC minimalizuje rozmazání rychlého děje, takže si na své přijdou jak fanoušci sportu, tak akčních filmů. Podpora formátů HDR10+, Dolby Vision a HLG zajišťuje širokou kompatibilitu napříč streamovacími službami. UŠETŘÍM NA TÉTO TELEVIZI Bohatá výbava pro hráče a spolehlivý systém Pro konzole a PC je připraveno 4× HDMI 2.1 s typickými herními vychytávkami: VRR (proměnlivá frekvence), ALLM (automatický nízký input-lag) a Game Bar pro rychlé ovládání. TCL navíc nabízí Game Accelerator, který upřednostní plynulost v rychlých titulech. Televize běží na Google TV s přehledným rozhraním, doporučeními a hlasovým Google Assistantem. Nechybí Chromecast, Apple AirPlay 2, HbbTV 2.0.3 a běžná konektivita (Wi-Fi, Bluetooth, LAN). Díky VESA 300×300 ji snadno přimontujete na zeď; stojan je výškově nastavitelný. 60 W zvukový systém Bang & Olufsen s Dolby Atmos Integrovaný audiosystém s výkonem 60 W podporuje Dolby Atmos a DTS:X. Výrobce se chlubí laděním ve spolupráci s Bang & Olufsen, což je v této ceně příjemný bonus – na filmy či sport většině domácností postačí i bez okamžitého dokupování soundbaru. Specifikace a výbava v kostce Úhlopříčka: 55″ (139 cm), 4K UHD (3 840 × 2 160) Panel: QD-Mini LED (HVA), antireflexní, lokální stmívání 720 zón Obnovovací frekvence: 100/120 Hz nativně, až 144 Hz v herním režimu; MEMC/Motion Clarity HDR: HDR10+, Dolby Vision, HLG; režim Filmmaker, IMAX Enhanced (podle velikosti/regionu) Hry: 4× HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Bar, Game Accelerator Zvuk: 60 W repro, Dolby Atmos, DTS:X, ladění Bang & Olufsen Chytré funkce: Google TV, Google Assistant, Chromecast, Apple AirPlay 2, DLNA Tunery a standardy: DVB-T2/S2/C, HbbTV 2.0.3 Konektivita: Wi-Fi, Bluetooth, LAN, 1× USB Uchycení: VESA 300 × 300; výškově nastavitelný stojan Energetická třída: F Pro koho dává TCL 55Q7C největší smysl TCL 55Q7C je výbornou volbou pro filmové a seriálové nadšence, kteří chtějí silný HDR zážitek bez přechodu na OLED. Díky QD-Mini LED podsvícení, 720 stmívacím zónám a podpoře Dolby Vision i HDR10+ zvládne temné scény s mnoha detaily i jasné highlighty a naplno využije obsah z moderních streamovacích služeb. CHCI TCL 55Q7C V AKCI Pokud hledáte televizi do světlé obývací místnosti, oceníte antireflexní povrch a vysoký jas až 2 600 nitů, které dokážou potlačit odlesky a udržet obraz čitelný i přes den. Pro sportovní přenosy je navíc klíčová nativní obnovovací frekvence 100/120 Hz a kvalitní zpracování pohybu, takže rychlé akce nepůsobí rozmazaně. Hráčům dává smysl zejména kombinace čtyř HDMI 2.1, funkcí VRR a ALLM a herního režimu až 144 Hz, která snižuje zpoždění a zajišťuje plynulý obraz na konzolích i PC. Pokud zatím nechcete investovat do soundbaru, potěší vás i nadprůměrné 60W ozvučení s Dolby Atmos, které se na filmy a hry obejde bez okamžitého rozšíření. Zaujala vás TCL 55Q7C za současnou cenu? Zaujala vás TCL 55Q7C za současnou cenu?