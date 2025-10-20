TOPlist

QD-Mini LED televize TCL 55Q7C ve skvělé akci! Má silný zvukový systém, Google TV a až 144 Hz

  • TCL 55Q7C stála při uvedení na trh 24 990 Kč, nyní ji pořídíte jen za 16 191 Kč
  • Nabízí 55" QD-Mini LED panel s frekvencí až 144 Hz v herním režimu, HDR10+ a Dolby Vision
  • Běží na systému Google TV a pyšní se 60W zvukovým systémem Bang & Olufsen

Adam Kurfürst
20.10.2025 06:00
TCL 55Q7C se zelenym obrazem v obyvaku

Pokud jste poctivě vyčkávali na velkou slevu dobře vybavené 55″ televize, teď přišla. TCL 55Q7C se 4K QD-Mini LED panelem s lokálním stmíváním a vysokou nativní obnovovací frekvencí je nyní v Alze k dispozici za 16 191 Kč. V aktuální chvíli jde o nejlepší nabídku tohoto televizoru na českém trhu, při uvedení v dubnu přitom stál 24 990 Kč. Z hlediska poměru cena/výbava míří tato televize vysoko nad běžnou střední třídu.

QD-Mini LED panel, 720 zón a 144 Hz pro sport i hry

Srdcem modelu 55Q7C je QD-Mini LED podsvit kombinovaný s kvantovými tečkami (Quantum Dot). Díky 720 stmívacím zónám má panel velmi dobré řízení kontrastu, takže dokáže posílit jas světlých scén a zároveň udržet tmavé partie bez šedivého „závoje“. Antireflexní povrch pak pomáhá ve světlých místnostech, kde bývají odlesky největším nepřítelem.

TCL 55Q7C qd mini led panel

Panel zvládá 100/120 Hz v nativu a v herním režimu až 144 Hz. Technologie Motion Clarity/MEMC minimalizuje rozmazání rychlého děje, takže si na své přijdou jak fanoušci sportu, tak akčních filmů. Podpora formátů HDR10+, Dolby Vision a HLG zajišťuje širokou kompatibilitu napříč streamovacími službami.

Bohatá výbava pro hráče a spolehlivý systém

Pro konzole a PC je připraveno 4× HDMI 2.1 s typickými herními vychytávkami: VRR (proměnlivá frekvence), ALLM (automatický nízký input-lag) a Game Bar pro rychlé ovládání. TCL navíc nabízí Game Accelerator, který upřednostní plynulost v rychlých titulech.

TCL 55Q7C hrani her ilustrace s automobilem

Televize běží na Google TV s přehledným rozhraním, doporučeními a hlasovým Google Assistantem. Nechybí Chromecast, Apple AirPlay 2, HbbTV 2.0.3 a běžná konektivita (Wi-Fi, Bluetooth, LAN). Díky VESA 300×300 ji snadno přimontujete na zeď; stojan je výškově nastavitelný.

60 W zvukový systém Bang & Olufsen s Dolby Atmos

Integrovaný audiosystém s výkonem 60 W podporuje Dolby Atmos a DTS:X. Výrobce se chlubí laděním ve spolupráci s Bang & Olufsen, což je v této ceně příjemný bonus – na filmy či sport většině domácností postačí i bez okamžitého dokupování soundbaru.

Specifikace a výbava v kostce

  • Úhlopříčka: 55″ (139 cm), 4K UHD (3 840 × 2 160)
  • Panel: QD-Mini LED (HVA), antireflexní, lokální stmívání 720 zón
  • Obnovovací frekvence: 100/120 Hz nativně, až 144 Hz v herním režimu; MEMC/Motion Clarity
  • HDR: HDR10+, Dolby Vision, HLG; režim Filmmaker, IMAX Enhanced (podle velikosti/regionu)
  • Hry: 4× HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Bar, Game Accelerator
  • Zvuk: 60 W repro, Dolby Atmos, DTS:X, ladění Bang & Olufsen
  • Chytré funkce: Google TV, Google Assistant, Chromecast, Apple AirPlay 2, DLNA
  • Tunery a standardy: DVB-T2/S2/C, HbbTV 2.0.3
  • Konektivita: Wi-Fi, Bluetooth, LAN, 1× USB
  • Uchycení: VESA 300 × 300; výškově nastavitelný stojan
  • Energetická třída: F

Pro koho dává TCL 55Q7C největší smysl

TCL 55Q7C je výbornou volbou pro filmové a seriálové nadšence, kteří chtějí silný HDR zážitek bez přechodu na OLED. Díky QD-Mini LED podsvícení, 720 stmívacím zónám a podpoře Dolby Vision i HDR10+ zvládne temné scény s mnoha detaily i jasné highlighty a naplno využije obsah z moderních streamovacích služeb.

Pokud hledáte televizi do světlé obývací místnosti, oceníte antireflexní povrch a vysoký jas až 2 600 nitů, které dokážou potlačit odlesky a udržet obraz čitelný i přes den. Pro sportovní přenosy je navíc klíčová nativní obnovovací frekvence 100/120 Hz a kvalitní zpracování pohybu, takže rychlé akce nepůsobí rozmazaně.

Hráčům dává smysl zejména kombinace čtyř HDMI 2.1, funkcí VRR a ALLM a herního režimu až 144 Hz, která snižuje zpoždění a zajišťuje plynulý obraz na konzolích i PC. Pokud zatím nechcete investovat do soundbaru, potěší vás i nadprůměrné 60W ozvučení s Dolby Atmos, které se na filmy a hry obejde bez okamžitého rozšíření.

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
