V Česku odstartovala revoluční platební metoda Tap to Pay. Usnadní placení, dostupná je už i pro Android

Placení mobilem se stává standardem. Leckdo s chutí platí i chytrými hodinkami a nedávno se stal hitem chytrý prsten s možností plateb (i když to umí jen málokterý). Případně je tu pořád stará dobrá debetní karta. Jenže i když zákazníci jsou leckdy do bezhotovostních plateb celí žhaví, někteří obchodníci jejich nadšení nesdílí. A to zejména kvůli poplatkům a vstupním nákladům spojeným s platbami přes terminál.

Obchodníci, kterým není po chuti klasický platební terminál, nyní mají novou možnost pro přijímání bezhotovostních plateb. Je jí technologie nazvaná Tap to Pay, kterou vyvinula Komerční banka. Aby mohla být uskutečněna platba, stačí mít 2 věci – mobilní telefon (nebo tablet) a mobilní aplikaci PayPhone.

Revoluce na poli bezhotovostních plateb

Pro zákazníky se de facto nic nezmění. Technologie Tap to Pay i s ní spojená appka PayPhone jsou uzpůsobeny pro placení debetní kartou, mobilem i chytrými hodinkami. Akorát nebude třeba přikládat je ke klasickému terminálu, nýbrž pouze k mobilnímu telefonu či tabletu daného obchodníka.

Jde tak o zajímavou alternativu například pro stánkaře nebo drobné obchodníky, pro které bylo pořízení terminálu drahé nebo jim zkrátka nebylo zbytečné. Teď už jim bude stačit jen nainstalovat si do svého zařízení příslušnou appku, při placení do něj vyťukají danou částku a zákazník klasicky zaplatí.

Potvrzení o platbě pak proběhne buď prostřednictvím QR kódu nebo si ho zákazník může nechat poslat e-mailem. Zároveň můžete být klidní i ohledně bezpečnosti – na serverech ani nikde jinde se neukládají ani údaje z vaší platební karty ani další informace o proběhlých transakcích.

Aplikace PayPhone je dostupná jak pro mobily s Androidem, tak i pro iOS. Například na Google Play už má přes 5 000 stažení. Podstatnou podmínkou pro její používání ze strany obchodníka je nicméně podpis smlouvy s Komerční bankou – klienti jiných bank ji používat nemohou. U zákazníků je přitom úplně jedno, u jaké banky mají účet.

Pokud byste jakožto obchodník chtěli využít tuto možnost, ale nechcete ke Komerční bance, existuje alternativa. Například konkurenční Air Bank nabízí podobnou službu nazvanou Cvak. A dá se očekávat, že se touto cestou v budoucnu vydají i další banky.

Co si myslíte o snaze vyhnout se placení přes klasický terminál?

Zdroj: KB, Google Play, Freepik