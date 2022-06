Co je to NFT?

O tom, co je to NFT by se dala napsat celá kniha. Zkratka NFT znamená Non-fungible-token, tedy nezaměnitelný token. Jde o digitální a většinou vizuální dílo. Může jít ale třeba také o video či zvuk. V současné době jde o velký fenomén ve světe blockchainových technologií.