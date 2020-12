Vánoce 2020 u T-Mobile: Kredit navíc, data zdarma či prémiové TV kanály

Český operátor T-Mobile před pár hodinami zveřejnil akční nabídku, která se týká jeho zákazníků během letošního prosince a vánočního období. Na své si přijdou majitelé karty s dobíjením kreditu (Twist), zájemci o prémiové televizní kanály a také ti, kteří touží po telefonech Samsung. Přinášíme přehled, co vše T-Mobile na Vánoce 2020 vymyslel.

Začneme s mobily od Samsungu. Až do konce prosince bude “magentový” český operátor nabízet jako bonus k jednomu telefonu této značky druhý za korunu. Stačí jen uzavřít smlouvu nebo prodloužit tu stávající a vybrat si ze speciální nabídky. O jaké jde kombinace? K Samsungu Galaxy A51 přidá T-Mobile jen za 1 Kč Samsung Galaxy A20e. Například s Můj tarif M (neomezené volání a SMS) a Neomezená SD data přijdou oba telefony na 4 999 Kč (dotace 3 000 Kč + sleva 1 000 Kč za uzavření smlouvy). Druhým prosincovým tipem na dárek je Samsung Galaxy Note 10 Lite s korunovým Samsung Galaxy A21s. Například Samsung Galaxy A20e se dá pořídit za korunu i samotný, konkrétně s Mým tarifem M a Neomezenými SD daty.

Při nákupu na eShopu T-Mobile čeká ještě další překvapení. K Samsungu Galaxy A41 přidá operátor bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds za 1 Kč. Nebo k letošní vlajkové lodi Samsung Galaxy S20 v šedé barvě dostane zákazník chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE také za jednu korunu. Stačí jen uzavřít nebo prodloužit smlouvu. Navíc, ke koupi jakéhokoliv nového telefonu s tarifem, ať už on-line, na prodejně nebo prostřednictvím zákaznického centra, dostane každý ještě 24 GB na dva roky zcela zdarma. Při sjednání smlouvy on-line si zákazník může první měsíc užívat zcela neomezená data zdarma.

Uvítací tóny nebo Premier League zdarma

Majitelé předplacených Twist karet se mohou těšit na dva bonusy. V prosinci bude pokračovat nadílka v podobě 10 GB dat po dobití alespoň 250 korun v aplikaci nebo minimálně 300 Kč na webu T-Mobile nebo v prodejnách operátora. Za stejných podmínek bude T-Mobile přes Vánoce 2020 přidávat k dobitému kreditu 25 % zdarma. Každý adventní týden čeká překvapení na uživatele aplikace Můj T-Mobile. Od první neděle jde o několik uvítacích tónů, které si mohou zákazníci ke svému číslu bezplatně nastavit.

Nové datové tarify O2. Datovat můžete i bez paušálu a smluv čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Nadílky se dočkají i fanoušci televize. Například dokumentární BBC Earth HD bude k dispozici již od nejnižšího tarifu XS. To samé platí i pro to nejlepší z britské Premier League, španělské La Liga, německé Bundesligy či italské Serie A na Premier Sport HD, DIGI Sport 1 HD a DIGI Sport 2 HD. Prémiové kanály budou v nejnižším balíčku k dispozici od 1. prosince až do 17. ledna 2021.

Který bonus vás zaujal nejvíce?

Zdroj: TZ T-Mobile