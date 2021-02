T-Mobile TV je na dva měsíce za 50 % a nejnižší tarif má i Premier League

Český mobilní operátor a poskytovatel dalších komunikačních služeb T-Mobile si pro zákazníky připravil na únor a březen 2021 speciální akci související s jeho internetovou TV. Služba je například pro nové zákazníky na dva měsíce u všech tarifů za polovinu paušálního poplatku. Společnost navíc od 2. února do konce března zařadí do nejlevnějšího tarifu S sportovní kanály Premier Sport HD a Nova Sport 2 HD. A to jak pro nové, tak i stávající zákazníky. Ve Videotéce se pak výrazně rozšíří nabídka titulů dostupných zdarma.

Televize na dva měsíce za polovinu ceny platí pro nové zákazníky, kteří si objednají T-Mobile TV, T-Mobile Optic TV nebo T-Mobile SAT TV v období únor – březen 2021. Zároveň si od 2. února mohou zdarma užívat bonusový sportovní obsah. Například fotbal z britských ostrovů, zápasy UFC či Super Bowl na programu Premier Sport HD. A to už v tarifu S, kam T-Mobile do konce března také přidá Nova Sport 2 HD. Kdo dá raději přednost filmovým zážitkům či dokumentům, užije si v únoru a březnu rozšířenou nabídku Videotéky. Ve ní bude celá třetina titulů dostupná zdarma.

Zdroj: T-Mobile