T-Mobile nabídne předplacenku se 100 GB dat za neuvěřitelnou cenu. Kdy a kde ji seženete?

Datová karta se občas může hodit. Někdo ji využije s přicházejícím jarem na chatě, někdo jejím prostřednictvím dopřeje nálož dat svým potomkům. Ať tak či tak, datové SIMky nabízejí všichni operátoři. Ale za různé ceny. V nabídce T-Mobile od 24. března přibude datová SIM karta obsahující 100 GB dat na měsíc. A za parádní cenu.

Tento mobilní operátor má standardně v nabídce předplacenky s menším objemem dat. Tuhle nadupanou SIM kartu naposledy nabídl zhruba před rokem a půl, a to jen na omezený čas. Proto lze předpokládat, že i teď půjde o časově omezenou akci. Příjemné přitom je, že cena zůstává stejná jako kdysi. A data tak můžete mít výrazně levněji než u ostatních operátorů.

Nabídku na tuto SIM se 100 GB dat najdete přímo na webu T-Mobilu, a to v kategorii předplacených karet. V tuto chvíli ji ještě není možné zakoupit a půjde to až od 24. března. Aktivní ale nebude od téhož okamžiku – je potřeba si ji ve vhodnou chvíli aktivovat. A udělat to musíte nejpozději do 30. září.

5G rychlost i možnost volání

Vzápětí získáte 100 GB dat, která můžete využívat podle libosti. Stahovat s nimi budete rychlostí až 300 Mb/s a nahrávat rychlostí až 50 Mb/s. Celková rychlost by pak měla být 5G. Data vám budou platit po následujících 30 dní. Pokud je vyčerpáte dřív, budete si muset počkat na obnovení balíčku. A pokud ho nezrušíte, bude se vám automaticky obnovovat každých 30 dní. Dvanáctý cyklus pak dostanete zcela zdarma, což je hodně příjemné.

A dá se s touhle SIM kartou i telefonovat a psát SMS? Jistě, že ano. Jen si to zaplatíte, a to podle platného ceníku operátora. To znamená, že SMS vás bude stát 1,90 Kč, MMS vyjde na 4,90 Kč a minuta hovoru na 4,50 Kč. Což už tak výhodné není.

Ale cena datové SIM karty 300 Kč je naprosto bezkonkurenční – u O2 i Vodafone stojí SIMka se 100 GB dat svorně 449 Kč.

Zdroj: T-Mobile, Freepik