T-Mobile uvedl adventní kalendář s odměnami a vánoční slevy

Český operátor T-Mobile doplnil svou předvánoční nabídku a během posledního měsíce roku nabídne zákazníkům hned několik dárků v podobě mimořádných slev a odměn. Během celého prosince budou moci využít výhodné akce spojené se značkami Xiaomi, Acer Philips nebo Apple. V aplikaci Můj T-Mobile si všichni zákazníci budou moci otevřít každý den speciální překvapení v adventním kalendáři a zároveň tam najdou i další výhodné nabídky.

“Chybět nebudou slevy na zážitky, ubytování, tradiční dárky jako hračky nebo knihy, ale i digitální zábava a praktické tipy, jak snadno zvládnout všechny vánoční přípravy. Součástí adventního kalendáře bude i možnost zapojit se do charitativního projektu a přispět na pomoc seniorům. Celkovou vybranou částku zdvojnásobíme,” uvádí operátor.

Během celého prosince platí pro zákazníky sleva na produkty Xiaomi, kdy mohou zakoupit vybraný model za 1 Kč nebo kombinaci dvojiček, kdy je za korunu druhý telefon. Nadále je možnost zakoupit si za výhodnou cenu jeden ze tří modelů televizorů Philips nebo notebooky Acer (od 4 899 Kč). Speciální nabídka čeká na všechny zákazníky, kteří si chtějí pořídit telefon značky Apple. Modely iPhone 13 256 GB a iPhone 14 Plus 256 GB mohou zakoupit v kombinaci s chytrými hodinkami Apple Watch SE za výhodnou cenu, kdy hodinky získají jen za 1 Kč.

“O dárky nepřijdou ani majitelé předplacených karet, na které čeká v mobilní aplikaci Můj T-Mobile odměna v podobě neomezených dat a neomezeného volání na týden na čísla značky T-Mobile za každé dobití vyšší než 300 Kč. Zároveň budou moci zakoupit nový roční datový balíček 24 GB (12x 2 GB na 30 dní) s 50% slevou,” vyjmenovává T-Mobile. Pod hlavičkou T-Business je také připravena speciální vánoční nadílka pro živnostníky a drobné podnikatele.

Vánoční dárek čeká i na zákazníky T-Mobile TV. A to v podobě dočasně rozšířené nabídky kanálů. Řada televizních stanic z vyšších tarifů bude na celý prosinec dostupná i tarifům S, M a L, kde se běžně nenacházejí. Zákazníci s nejvyšším tarifem XL pak získají jako dárek přístup do Videotéky na měsíc prosinec zdarma. Na všechny čeká ještě další překvapení – v jednom z okének v adventním kalendáři najdou kulisu praskajícího krbu do televize ve dvou verzích – buď se zvukem praskajícího ohně nebo s vánočními koledami.

Zdroj: TZ