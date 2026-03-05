Tahle 3K kamera SwitchBot teď stojí pakatel! Má noční vidění a 360° pokrytí Hlavní stránka Zprávičky SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K je vnitřní IP kamera s rozlišením 3K (2 592 × 1 944), 360° otáčením a automatickým sledováním pohybu Cena spadla z 1 690 Kč na 799 Kč – sleva přes 50 % Noční vidění na 10 m, obousměrná komunikace, slot na microSD až 256 GB, podpora Alexa a Google Assistant Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Za 799 Kč běžně koupíte statickou kameru s Full HD/2K rozlišením a základní detekcí pohybu. SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K za 799 Kč místo 1 690 Kč nabízí 3K rozlišení, motorické otáčení o 360°, AI detekci pohybu s automatickým sledováním a noční vidění na 10 metrů. Za méně než tisícovku je to jedna z nejlépe vybavených vnitřních kamer, které na českém trhu seženete. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete hlídat byt, domácí mazlíčky nebo dětský pokoj a nechcete za kameru utratit tisíce – za 799 Kč dostanete super funkce.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete venkovní kameru (tahle je pouze vnitřní) nebo lokální nahrávání bez cloudu ve vyšší kvalitě – komprese H.264 a WiFi 2,4 GHz mají své limity.💡 Za 799 Kč dostanete 3K rozlišení, 360° pokrytí, auto-tracking, obousměrný zvuk, noční vidění a slot na 256GB kartu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za 799 Kč reálně dostanete Rozlišení 3K (2 592 × 1 944) je přibližně 2,5× víc pixelů než Full HD – v praxi to znamená ostřejší obraz, ve kterém při přiblížení rozeznáte detaily, které nižší rozlišení nezvládne. Zorný úhel 127° pokryje velkou část místnosti i bez otáčení. A když nestačí, motorické otáčení 360° horizontálně a 115° vertikálně pokryje celý prostor – jednou kamerou můžete sledovat místnost od podlahy po strop. AI detekce pohybu s funkcí Auto-Tracking: kamera rozpozná pohyb, automaticky se otočí směrem k objektu a sleduje ho. Když někdo projde místností, kamera se za ním otáčí. Při detekci dostanete notifikaci na telefon a můžete se podívat na živý přenos. Pokud je potřeba, aktivujete zvukový alarm přímo z kamery. Obousměrná komunikace přes mikrofon a reproduktor umožňuje mluvit s kýmkoli u kamery – hodí se na kontrolu domácích mazlíčků, dětí nebo komunikaci s doručovatelem. Noční vidění funguje na 10 metrů díky 940nm IR LED – to je neviditelné infračervené světlo, které neruší spánek (na rozdíl od starších 850nm LED, které slabě červeně svítí). Nahrávat můžete na microSD kartu až 256 GB (není součástí balení) nebo do cloudu přes SwitchBot Hub. Šifrování AES-128 chrání přenášená data. A pokud chcete kameru úplně „vypnout“, fyzická krytka objektivu zakryje čočku – žádný software, prostě mechanická clona. KOUPIT KAMERU ZA 799 KČ SwitchBot ekosystém a chytrá domácnost SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K funguje samostatně – stačí zapojit do zásuvky, stáhnout aplikaci a připojit k WiFi (2,4 GHz). Ale plný potenciál ukáže v rámci SwitchBot ekosystému: propojíte kameru se senzorem otevření dveří, a jakmile se dveře otevřou, kamera automaticky spustí nahrávání a pošle upozornění. Nebo nastavíte scénáře s dalšími zařízeními SwitchBot. Funkce Multi-View umožňuje sledovat až 4 kamery současně na jedné obrazovce – praktické, pokud pokrýváte více místností. Kde jsou limity Kamera je pouze pro vnitřní použití – nemá IP krytí proti vodě a prachu. Ven ji nedávejte. WiFi pouze 2,4 GHz – na 5 GHz se nepřipojí. Většina routerů obojí podporuje, ale pokud máte 2,4GHz pásmo přetížené (bytovka s desítkami sítí), může to ovlivnit stabilitu. Video komprese H.264 je starší standard – funguje spolehlivě, ale při 3K rozlišení zabere víc místa na kartě než modernější H.265. Reklamovanost na Alze činí 3,66 % – to je o trochu vyšší hodnota než u prémiových značek, ale na kategorii IP kamer v této cenové třídě standardní. Napájení je přes USB kabel do zásuvky – kamera nemá baterii, potřebuje trvalé připojení k elektřině. Verdikt SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K za 799 Kč je za tuhle cenu dobře vybavená kamera. 3K rozlišení, 360° otáčení, auto-tracking, noční vidění, obousměrný zvuk, slot na 256GB kartu a integrace do chytré domácnosti – to je výbava, která u konkurence stojí 1 500–2 500 Kč. Sleva z 1 690 Kč na 799 Kč z ní dělá impulzní nákup, který dává smysl pro každého, kdo chce základní dohled nad bytem, dětmi nebo domácími mazlíčky. Jen počítejte s angličtinou v aplikaci a tím, že jde o vnitřní kameru – ven ji nedávejte. Pokud hledáte další chytré příslušenství do domácnosti, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU NA KAMERU Používáte doma IP kameru – a na co nejčastěji? Mazlíčci, děti, nebo zabezpečení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi