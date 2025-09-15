Chytrý zámek SwitchBot Lock Pro v Česku brutálně zlevnil! Stojí jen lehce přes 2 tisíce korun Hlavní stránka Zprávičky Chytrý zámek SwitchBot Lock Pro je nyní dostupný za pouhých 2148 Kč, což je výrazně méně než původních 3590 Kč při uvedení na trh Nabízí jednoduchou instalaci bez nutnosti výměny stávajícího zámku, pouze potřebujete cylindrickou vložku s prostupovou funkcí Nabízí 15 různých způsobů odemykání včetně smartphonu, otisku prstu, hesla a podporuje integraci s chytrou domácností Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte způsob, jak modernizovat svůj domov a zjednodušit si každodenní život? Máme pro vás skvělou zprávu – chytrý zámek SwitchBot Lock Pro je nyní na Heurece dostupný za pouhých 2148 Kč. Jedná se o velmi atraktivní nabídku, jelikož při uvedení na český trh v září 2024 stál tento produkt 3590 Kč. Ušetříte tedy téměř 40 % oproti původní ceně. Co vám SwitchBot Lock Pro nabízí? SwitchBot Lock Pro je chytrý zámek, který se instaluje na vnitřní stranu vašich dveří bez nutnosti výměny stávajícího zámku. Jednoduše jej namontujete na váš stávající cylindrický zámek a můžete začít využívat všech jeho chytrých funkcí. Pro plné využití všech možností včetně odemykání klíčem je ale důležité mít cylindrickou vložku s prostupovou funkcí. Mezi hlavní přednosti tohoto zámku patří 15 různých způsobů odemykání, včetně mobilní aplikace, otisku prstu, hesla nebo původního klíče. Zámek pracuje přes Bluetooth, ale s přídavným SwitchBot Hubem získáte možnost ovládat jej i na dálku přes internet, pomocí hlasových asistentů nebo chytrých hodinek. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Snadná instalace a dlouhá výdrž Jednou z největších výhod SwitchBot Lock Pro je jeho jednoduchá a rychlá instalace, která zabere jen několik minut. Nepotřebujete žádné speciální nářadí a nemusíte měnit váš stávající zámek. Jednoduše jej připevníte na vnitřní stranu dveří a propojíte s aplikací. O napájení se starají čtyři AA baterie, které poskytují výdrž až 270 dní běžného používání. Navíc můžete dokoupit Dual Power Pack, který zajistí nepřetržitý provoz po celý rok díky automatickému přepínání mezi bateriemi. KOUPIT SWITCHBOT LOCK PRO NA HEUREKA.CZ Co říkají uživatelé? SwitchBot Lock Pro má na Heurece velmi dobré hodnocení 4,2 z 5 hvězdiček. Podívejme se, co konkrétně na něm uživatelé oceňují: Josef z Libochovic chválí: „Se zámkem jsem velmi spokojen kvůli integraci do Home Assistant. Velmi jednoduchá kalibrace, rychlá montáž, zámek má funkci odemčení i otevření dveří jako o dost dražší zámky.“ Radim z Brna vyzdvihuje: „Není nutné měnit vložku, pokud už máte dobrou a vhodnou, kvalitní zpracování, vše promyšlené, lze provozovat i bez hubu – jen přes bluetooth.“ Jan z Příboru dodává: „Celkově skvělý zámek za super cenu, dobrá podpora, hezký design. Jednoduché a rychlé nastavení a kalibrace, skvěle vypadá na moderních dveřích.“ Uživatelé však upozorňují i na některé nedostatky, jako je občasná potřeba rekalibrace nebo hlučnější provoz motorku. Také je důležité zmínit, že pro použití klíče a chytrého zámku zároveň potřebujete speciální cylindrickou vložku s prostupovou funkcí. Proč si pořídit SwitchBot Lock Pro právě teď? S aktuální cenou 2148 Kč na Heurece představuje SwitchBot Lock Pro výbornou příležitost, jak si pořídit kvalitní chytrý zámek za zlomek ceny oproti konkurenci. Původní cena 3590 Kč při uvedení na český trh byla už sama o sobě konkurenceschopná, ale současná nabídka je skutečně výjimečná. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Pokud tedy uvažujete o modernizaci vašeho domova a zjednodušení každodenního života, SwitchBot Lock Pro je ideální volbou. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si chytrý zámek za cenu lehce přesahující 2 tisíce? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost chytrý zámek slevy Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024