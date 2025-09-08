SwitchBot ukázal magickou krabičku AI Hub, která sama pozná, co se děje doma Hlavní stránka Zprávičky SwitchBot představil AI Hub s technologií VLM pro vizuální rozpoznávání událostí v domácnosti Hub analyzuje video z až 8 kamer pomocí 6T AI čipu a převádí situace na textové popisy Zařízení nabízí 32GB úložiště rozšířitelné na 1TB a podporu Matter Over Bridge pro 30 zařízení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Společnost SwitchBot na veletrhu IFA 2025 představila AI Hub, který jako první centrální jednotka pro chytrou domácnost využívá technologii VLM (Visual Language Model). Novinka dokáže analyzovat kamerové záznamy přímo v zařízení a převádět zachycené situace do textových popisů, které pak slouží jako spouštěče automatizací. Novinka představuje čtvrtou generaci centrály SwitchBot a přináší řadu vylepšení oproti modelu Hub 3 z letošního května. Vizuální rozpoznávání událostí pomocí AI Srdcem AI Hubu je 6T AI čip, který zpracovává video lokálně bez nutnosti odesílat data do cloudu. Zařízení spolupracuje s kamerami Pan/Tilt Cam Plus 2K/3K a chytrým zvonkem Smart Video Doorbell. Systém rozpoznává osoby, domácí mazlíčky, vozidla i nábytek, přičemž dokáže interpretovat komplexní situace. SwitchBot demonstruje schopnosti na příkladu, kdy AI identifikuje osobu čtoucí knihu ve tmě. Na základě této detekce pak automaticky rozsvítí světla v místnosti. Systém také nabízí textové vyhledávání ve videozáznamech – stačí zadat dotaz typu „Ukaž mi, kdy jsem nechal telefon“ a hub najde relevantní záběry. Významná vylepšení oproti Hub 3 Nový AI Hub přináší výrazný hardware upgrade ve srovnání s předchozí generací. Zatímco Hub 3 nabízel pouze základní konektivitu, nový model disponuje dual-band Wi-Fi (2,4/5 GHz), rozšířeným dosahem Bluetooth a především 32GB interním úložištěm. To lze pomocí USB-C portu rozšířit až na 1TB pro ukládání videozáznamů. Nebude tedy nutné platit za cloud. Hub zvládne současně spravovat až 8 kamer v 2K rozlišení a podporuje streamování přes protokol RTSP. Zařízení dokáže připojit více než 100 produktů SwitchBot a díky podpoře Matter Over Bridge propojí až 30 Bluetooth zařízení s ekosystémem Matter. Novinkou je také možnost připojení monitoru pro přímé zobrazení záběrů z kamer. Praktické využití v každodenním životě AI Hub přináší do aplikace SwitchBot funkci denních souhrnů událostí. Uživatelé tak nemusí procházet hodiny záznamů, ale dostanou přehled důležitých momentů během dne v textové podobě. Pokročilé VLM funkce, které vyžadují cloudové zpracování a předplatné, umožňují rozpoznat například pád starší osoby a okamžitě spustit nouzové protokoly. Lokální AI zpracování zajišťuje ochranu soukromí, protože citlivé záznamy z domácnosti neopouštějí zařízení. Pouze při využití pokročilých VLM funkcí se data odesílají do cloudu pro analýzu. Dostupnost a cena SwitchBot zatím neoznámil přesné datum uvedení na trh ani cenu AI Hubu. Vzhledem k pokročilým funkcím a lepší hardwarové výbavě lze očekávat vyšší cenu než u standardního Hub 3, jenž na trh přišel s cenou okolo 3 200 Kč. Jak se vám líbí koncept AI Hubu od SwitchBot? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář centrální jednotky Chytrá domácnost Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024