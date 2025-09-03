35W GaN nabíječka za pakatel! Dobijete s ní telefon, hodinky ale i ultrabook Hlavní stránka Zprávičky Swissten GaN nabíječka s výkonem 35W a USB-C kabelem je nyní na Alza.cz k dispozici za 199 Kč Kompaktní GaN technologie zajišťuje efektivní nabíjení při minimálních rozměrech a s vynikající tepelnou účinností V balení dostanete také 1,2m USB-C kabel Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete kvalitní a rychlou nabíječku pro svůj telefon, tablet nebo notebook? Máme pro vás skvělou zprávu – kompaktní Swissten GaN USB-C nabíječka s výkonem 35W je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 199 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. To představuje slevu 20 % oproti běžné ceně 249 Kč a dokonce 60 % oproti standardní ceně kolem 500 Kč. Za tuto cenu získáte moderní nabíječku s technologií GaN (nitrid galia) a navíc kvalitní 1,2m datový kabel USB-C/USB-C v balení. Co dělá GaN nabíječku tak výjimečnou? Swissten síťový adaptér využívá moderní technologii GaN (nitrid galia), která přináší řadu výhod oproti běžným nabíječkám s křemíkovými čipy. GaN polovodiče umožňují výrazně menší rozměry při zachování vysokého výkonu a zajišťují efektivnější nabíjení s nižšími tepelnými ztrátami. Díky tomu nabíječka zůstává chladnější i při plném zatížení a poskytuje stabilnější a bezpečnější nabíjení. S celkovým výkonem 35W zvládne tato kompaktní nabíječka rychle dobít prakticky jakékoliv moderní zařízení s USB-C připojením, ať už jde o smartphone, tablet nebo méně náročný notebook. Díky podpoře technologií USB Power Delivery a Programmable Power Supply se nabíječka automaticky přizpůsobí připojenému zařízení a poskytne optimální nabíjecí výkon. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Praktický pomocník pro každodenní nabíjení Swissten GaN nabíječka vyniká nejen svou technologií, ale i praktickým designem. Kompaktní rozměry umožňují snadné přenášení v tašce nebo batohu, takže ji můžete mít vždy při sobě. Jak potvrzuje uživatel Ondřej z Olomouce: „Rozumná velikost a váha, nemá tendenci se vylamovat ze zásuvky, narozdíl od jiných, větších nabíječek.“ Další velkou výhodou je přibalený 1,2m datový kabel USB-C/USB-C, který oceníte nejen pro nabíjení, ale i pro přenos dat. Kabel je dostatečně dlouhý pro pohodlné používání zařízení i během nabíjení a díky oboustranným konektorům USB-C je univerzálně použitelný pro všechna moderní zařízení. Výjimečná cena za kvalitní produkt S cenou 199 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY20) představuje Swissten GaN nabíječka jednu z nejlepších nabídek na trhu nabíjecích adaptérů. Když vezmeme v úvahu, že podobné nabíječky s technologií GaN se běžně prodávají za 500 Kč a více, jde o mimořádně výhodnou koupi. Navíc získáte i kvalitní USB-C kabel v hodnotě kolem 100 – 200 Kč zdarma. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si prémiovou GaN nabíječku s kabelem za méně než 200 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.