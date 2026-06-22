Praktická cestovní powerbanka zlevnila o tři stovky. Zláká kapacitou, výkonem i zpracováním Hlavní stránka Zprávičky Swissten 25000 mAh je cestovní powerbanka se 100W nabíjením, integrovaným USB-C kabelem a digitálním displejem S kódem ALZADNY20 stojí 1 359 Kč místo 1 699 Kč (sleva 340 Kč) Kapacita se vejde pod letecký limit 100 Wh a přes USB-C nabije i notebook Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Často cestujete a sháníte powerbanku, která nabídne solidní kapacitu, výkon vhodný i pro nabití notebooku, a navíc i praktickou konstrukci? Swissten 25000 mAh teď s kódem ALZADNY20 stojí 1 359 Kč místo 1 699 Kč. Disponuje integrovaným kabelem a detaily o nabíjení ukazuje na displeji. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou cestovní powerbanku, která nabije i notebook a vejde se do leteckého limitu.⚠️ Zvažte, že plných 100 W jede jen přes USB-C a skutečná využitelná kapacita je nižší, než napovídá údaj 25 000 mAh.💡 Za 1 359 Kč dostanete integrovaný kabel i displej, ale na samotnou baterii je záruka jen šest měsíců. Proč je tahle powerbanka zajímavá Hlavní devíza je kombinace velké kapacity a 100W výkonu přes USB-C. Díky tomu tahle powerbanka Swissten nedobije jen telefon nebo tablet, ale i řadu notebooků včetně vybraných MacBooků. Praktický je i integrovaný 20cm USB-C kabel přímo v těle — nemusíte s sebou tahat samostatný kabel. O stavu nabití vás informuje digitální displej, který ukazuje zbývající kapacitu i aktuální vstupní a výstupní výkon. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Powerbanka má tři výstupy: dva USB-C a jeden USB-A, takže nabijete víc zařízení najednou. O rychlé nabíjení se stará Power Delivery 3.0 a PPS, díky čemuž si poradí i s náročnějšími zařízeními. Uvnitř je pět článků Li-Polymer a tělo je z ohnivzdorného ABS a polykarbonátu. Nechybí ochrany proti přepětí, zkratu, přehřátí a přebití. Hmotnost 430 g je vzhledem ke kapacitě běžná — do kapsy u košile si ji nedáte, do batohu na cesty ano. Důležité upřesnění k výkonu: plných 100 W dostanete pouze z USB-C portu. USB-A zvládne maximálně 22,5 W, takže na rychlé nabití notebooku vždy sáhněte po USB-C. Vstup powerbanky zvládne až 65 W, takže s dostatečně silným adaptérem ji doplníte poměrně svižně. Kolik toho reálně nabije Tady je potřeba říct na rovinu jednu věc, kterou výrobci neradi zdůrazňují: údaj 25 000 mAh platí pro články uvnitř (při napětí 3,7 V), ne pro to, co reálně doteče do telefonu. Po přepočtu na 5 V a se započtením ztrát při nabíjení se reálně dostanete zhruba na 3 až 4 plná nabití běžného telefonu, ne na pět, jak by napovídalo prosté dělení. Pořád je to ale dost na víkend bez nabíječky nebo na delší cestu, a v praxi tahle čísla platí pro každou powerbanku, nejen pro tuhle. KOUPIT ZA 1 359 KČ Powerbanka do letadla: co platí Marketingově se tahle powerbanka prodává i jako vhodná do letadla a má to reálný základ — její kapacita odpovídá zhruba 92,5 Wh, tedy pod hranicí 100 Wh, kterou aerolinky berou jako bezproblémovou. Pár věcí ale platí pro všechny powerbanky a je dobré je znát: patří výhradně do příručního zavazadla, nikdy do odbaveného kufru, a na zařízení musí být čitelně uvedená kapacita, jinak vám ji můžou na kontrole zabavit. Novější věc, na kterou narazíte stále častěji: část aerolinek omezuje používání powerbank přímo za letu nebo vyžaduje, abyste ji měli mimo horní zavazadlový prostor (třeba v kapse sedačky před vámi). Před cestou proto mrkněte na pravidla konkrétního dopravce — u většiny běžných letů s touhle kapacitou problém nebude. Na co si dát pozor První věc je záruka na baterii. Na produkt jako celek platí 24 měsíců, ale na samotnou baterii se vztahuje jen šest měsíců, protože je brána jako spotřební materiál. U powerbank je to běžné, ale je férové vědět, že nejdůležitější díl, který časem ztrácí kapacitu, má kratší krytí. Druhá věc: v balení je jen integrovaný 20cm kabel, ne nabíječka. Abyste využili rychlý vstup až 65 W, budete potřebovat vlastní výkonnější USB-C adaptér. A do třetice praktická drobnost: integrovaný kabel je krátký (20 cm), což je super pro powerbanku v kapse bundy, ale méně pohodlné, když chcete telefon používat dál od ní. Pokud potřebujete větší volnost, počítejte s tím, že si přibalíte ještě jeden delší kabel. OBJEDNAT POWERBANKU Kdy to smysl nedává Pokud hledáte lehkou kapesní powerbanku na občasné dobití telefonu, je tahle zbytečně velká a těžká — stačí vám menší model kolem 10 000 mAh. Stejně tak pokud nabíjíte jen přes USB-A a nezajímá vás rychlé nabíjení přes USB-C, přeplácíte si výkon, který nevyužijete. Naopak pro cestovatele, kteří potřebují dobít notebook i telefon a chtějí mít rezervu na pár dní, je za 1 359 Kč rozumná volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Swissten 25000 mAh je poctivá cestovní powerbanka pro toho, kdo chce nabíjet i notebook, mít integrovaný kabel po ruce a nepřekročit letecký limit. Za 1 359 Kč s kódem ALZADNY20 je to slušná nabídka. Počítejte ale s realitou velkokapacitních powerbank: nižší skutečná kapacita, 100 W jen přes USB-C, baterie se zárukou na šest měsíců a žádná nabíječka v balení. Kdo s tím počítá, dostane spolehlivého společníka na cesty. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Sázíte na velkou cestovní powerbanku, nebo vám stačí menší model do kapsy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024