Suunto Race 2 přináší velký a jasný AMOLED, přesnou GPS a pokročilé funkce pro sledování tréninku. Známe českou cenu Suunto Race 2 přichází do Česka s cenou od 12 480 Kč Hodinky nabízejí 1,5" AMOLED displej s jasem 2 000 nitů a výdrží až 55 hodin s GPS K dispozici je přes 115 sportovních režimů a offline mapy zdarma Adam Kurfürst Publikováno: 30.8.2025 20:00 Finský výrobce sportovních hodinek Suunto oficiálně uvedl na český trh nový model Race 2, který cílí především na běžce a aktivní sportovce. Hodinky jsou k dispozici za cenu od 12 480 Kč v nerezové verzi, prémiovější titanové varianty pak vychází dráž. Novinka navazuje na předchozí generaci s výrazně větším displejem, delší výdrží baterie a nižší hmotností. Větší a jasnější displej pro lepší čitelnost Suunto Race 2 disponuje 1,5palcovým AMOLED displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů. Maximální jas dosahuje 2 000 nitů, takže údaje zůstávají čitelné i na přímém slunci. Hodinky podporují funkci Always-On Display s LTPO technologií, která dokáže snížit obnovovací frekvenci na 1 Hz pro úsporu energie při zachování viditelnosti klíčových informací. Oproti předchůdci jsou Race 2 o 6 % tenčí a lehčí – váží 57 gramů bez řemínku a 75 gramů s ním. Tělo hodinek chrání safírové sklo a odolný rámeček, přičemž nerezové modely jsou dostupné ve čtyřech barvách: All Black, Feather Gray, Coral Orange a Wave Blue. Titanová edice pak přichází v odstínech Titanium Black a Titanium Trail. Výdrž baterie až 55 hodin s přesným GPS Pro běžce na dlouhé tratě nabízejí Race 2 výdrž až 55 hodin nepřetržitého GPS trackingu v režimu plného výkonu s využitím duálního GNSS. To podle výrobce vystačí na ultra závody v délce 168 až 200 kilometrů. V běžném používání hodinky vydrží až 16 dní s nepřetržitým měřením tepové frekvence, případně až 22 dní s vypnutým sledováním tepu. Hodinky podporují čtyři satelitní systémy současně (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) s duální frekvencí L1+L5 pro maximální přesnost určení polohy. K dispozici jsou různé úsporné režimy včetně Tour módu, který prodlouží výdrž až na 200 hodin za cenu nižší přesnosti GPS a vypnutého měření tepu. Přes 115 sportovních režimů a offline navigace Suunto Race 2 obsahují více než 115 přednastavených sportovních režimů včetně běhu, cyklistiky, plavání, triatlonu a zimních sportů. Uživatelé si mohou vytvořit vlastní režimy s přizpůsobenými datovými poli podle svých potřeb. Zajímavou funkcí je možnost stažení offline map přímo do hodinek přes aplikaci Suunto. Mapy umožňují plnohodnotnou navigaci bez nutnosti připojení k telefonu nebo síti. Pro trail běžce je k dispozici funkce Climb Guidance, která poskytuje data o převýšení v reálném čase a pomáhá s rozložením sil při stoupání a klesání. Pokročilé tréninkové metriky s AI podporou Hodinky využívají systém TSS (Training Stress Score) pro kvantifikaci tréninkové zátěže každého cvičení. Recovery Score kombinuje kvalitu spánku, tréninkovou rovnováhu, variabilitu tepové frekvence (HRV) a zpětnou vazbu po tréninku do jednoho čísla. Dlouhodobý pokrok sleduje CTL (Cumulative Training Load) spolu s měřením VO₂ Max a laktátového prahu. Vylepšený optický snímač zajišťuje přesnější měření tepové frekvence během denních aktivit i tréninků. Hodinky upozorňují na vysokou tepovou frekvenci v reálném čase, což pomáhá předcházet přetrénování. Integrace s aplikacemi třetích stran Race 2 podporují synchronizaci dat do populárních platforem jako Strava, Adidas Running, MapMyRun, Runkeeper a TrainingPeaks. Data lze exportovat, připojit se k výzvám nebo využívat různé tréninkové plány. Hodinky podporují chytré notifikace, ovládání hudby a platby (v závislosti na regionu). Vodotěsnost do 100 metrů umožňuje plavání v otevřené vodě i bazénu. Nechybí ani barometrický výškoměr, kompas a sledování počasí včetně bouřkové výstrahy. Dostupnost a ceny v Česku Suunto Race 2 jsou v Česku dostupné okamžitě v několika barevných variantách. Základní nerezová verze stojí 12 480 Kč, titanové modely pak vychází na 14 980 Kč. Hodinky lze zakoupit u oficiálních prodejců Suunto i v běžných e-shopech s elektronikou. Zvažujete pořízení sportovních hodinek pro běh nebo jiné outdoorové aktivity? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 