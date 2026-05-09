Jsou tohle nejlepší reproduktory k PC? SteelSeries Arena 9 zlevnily o 4 tisíce Hlavní stránka Zprávičky SteelSeries Arena 9 jsou 5.1 reproduktory pro PC s 6,5" subwooferem, OLED ovládacím modulem a RGB podsvícením S kódem ALZADNY25 stojí 12 187 Kč místo 16 249 Kč (úspora 4 062 Kč) Cílí na hráče, kteří chtějí plnohodnotné domácí kino u stolu bez kabelů přes celou místnost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.5.2026 22:00 3 komentáře 3 Plnohodnotných 5.1 reproduktorů určených k počítači zase tolik na trhu není – většina herních setů končí u 2.1. SteelSeries Arena 9 teď spadly na 12 187 Kč po zadání kódu ALZADNY25, což je výrazně pod aktuální cenou 16 249 Kč a dokonce i pod původních 13 990 Kč, za které se sestava prodávala dřív. Co dostanete v balení OLED ovladač a software Sonar Pro koho to dává smysl a kdy ne Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete u PC plnohodnotné prostorové ozvučení na hry i filmy.⚠️ Zvažte, pokud máte malý pokoj nebo bydlíte v paneláku – subwoofer 6,5″ umí pořádně dunět.💡 Za 12 187 Kč jde o jednu z mála 5.1 sestav s USB připojením a bezdrátovým propojením zadních reproduktorů. Co dostanete v balení Sestava je kompletní 5.1 – tedy dva přední satelity, dva zadní, středový reproduktor a aktivní subwoofer s 6,5″ basovým reproduktorem. Trefa, kterou SteelSeries u téhle řady udělal, je bezdrátové propojení zadních satelitů přes Bluetooth. V praxi to znamená, že nemusíte přes celou místnost natahovat kabely k zadním reprákům, jen je napájet ze zásuvky. U počítačového setu, který má často skončit v běžně zařízeném pokoji, je to zásadní rozdíl. K počítači se sestava připojí přes jediný USB kabel, takže odpadá kombinování zelené, oranžové a černé 3,5mm zástrčky, jak to bývalo zvykem u starších 5.1 reproduktorů. K tomu navíc optický vstup a 3,5mm jack pro telefon, tablet nebo televizi – takže Arena 9 můžete použít jako stolní ozvučení i mimo PC. OLED ovladač a software Sonar Jedna z věcí, která Arenu 9 odlišuje od levnější konkurence, je kabelový ovládací modul s OLED displejem. Můžete na něm přímo na stole nastavovat hlasitost, párovat Bluetooth zařízení, přepínat profily zvuku nebo měnit RGB podsvícení – bez sahání po myši a otevírání aplikace. Detailnější ladění pak řeší software SteelSeries Sonar, který nabízí 10pásmový parametrický ekvalizér, prostorové efekty a přepínání virtuálních scén. Specifikace mluví o frekvenčním rozsahu 35 Hz až 20 kHz, takže basy půjdou opravdu hluboko. To potvrzují i recenze majitelů – jeden z nich na Alze rovnou píše, že basy duní možná až moc. Pokud bydlíte v paneláku se sousedy pod sebou, pamatujte na to, že u tohohle setu sáhnete po regulátoru subwooferu častěji než u běžných 2.1 reproduktorů. Pro koho to dává smysl a kdy ne Arena 9 cílí na hráče stříleček, závodů a simulátorů, kde prostorová informace „odkud zvuk přichází" má reálný herní význam. Stejně tak je to dobrá volba pro filmové fanoušky bez prostoru na soundbar plus zadní reproduktory – tahle sestava je v podstatě malé domácí kino na stole. Naopak pokud posloucháte hlavně hudbu nebo děláte produkci, uděláte líp s párem stereo monitorů. A v menším pokoji, kde sedíte půl metru od displeje, se prostorový efekt zadních reproduktorů beztak ztratí. Mírnou poznámku si zaslouží i vyšší reklamovanost 10 %, kterou Alza na produktové stránce uvádí – při nákupu se vyplatí pořádně otestovat všechno hned po rozbalení. Stačí vám u počítače stereo, nebo máte radši plnohodnotný prostorový zvuk? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi