Výborná herní myš SteelSeries Aerox 5 Wireless zlevnila na 2 tisíce! Je lehká a má skvělý senzor

SteelSeries Aerox 5 Wireless je ultrahlehká herní myš s hmotností 74 gramů Devět programovatelných tlačítek a ochrana IP54 proti vodě a prachu S kódem ALZADNY40 stojí 2 094 Kč místo původních 3 490 Kč Publikováno: 29.1.2026 16:00 Prémiová herní myš od SteelSeries za cenu střední třídy? Aerox 5 Wireless cílí na hráče akčních a FPS her, kteří potřebují lehkou myš s extra tlačítky. Ale pozor na jeden detail – udávaná výdrž 180 hodin platí jen s vypnutým RGB. Lehká, děrovaná a odolná Hmotnost 74 gramů řadí Aerox 5 mezi nejlehčí bezdrátové myši na trhu. Senzor TrueMove Air (PixArt) nabízí 18 000 DPI, 400 IPS a 40G akceleraci. PTFE kluznice zajišťují hladký pohyb. Celkem je zde 9 programovatelných tlačítek, z toho 5 na boku – ideální pro komplexní příkazy v MOBA nebo MMO hrách. Připojení probíhá přes 2,4 GHz dongle nebo Bluetooth 5.0. Ochrana IP54 (AquaBarrier) chrání před politím a prachem. Nabijete ji skrz USB-C, 15 minut na nabíječce vám dá 40+ hodin provozu. Výdrž baterie? Záleží na nastavení Na Alze má myš 4,5 z 5 od 39 zákazníků, 82 % ji doporučuje. Chválí nízkou váhu, přesný senzor a ergonomii. Ale pozor – reklamovanost 8,41 % je nadprůměrně vysoká. Několik recenzentů hlásí problém s kolečkem, které po pár měsících začne skákat opačným směrem. A ta výdrž? S vypnutým RGB a v úsporném režimu skutečně vydrží dlouho. S podsvícením je realita jiná – „vydrží tak na jeden den intenzivního hraní," píše jeden uživatel. Také stříbrné boční tlačítko je pro menší ruce těžko dostupné. Původní cena byla 3 490 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte za 2 094 Kč. Preferujete lehké nebo těžší herní myši?