To nemůžete promeškat! Steam přináší příjemné vánoční slevy

Steam nabízí vánoční slevy na ty nejznámější tituly

Kromě slev si můžete vyzvednout také odměny zdarma

Ve slevě je také hra roku 2023 – Baldur’s Gate 3

Steam každé roční období přichází s různými slevovými akcemi. Tentokrát přináší Vánoční zimní slevy, které probíhají od 21. prosince do 4. ledna. K dispozici jsou ty nejznámější hry s velkými slevami a pokud nejste hráč, co schraňuje krabičky, možná je čas osvěžit si digitální knihovnu na vánoční svátky. Kromě slev se také dočkáte adventního kalendáře, který vám každý den dá odměnu v podobě spreje, emotikonu či různých skinů. Dle mého názoru jednou z nejvýraznějších slev najdete na franšízu Assassin’s Creed, která nabízí balíček všech her (kromě posledního dílu – Mirage) za příjemných 1819 Kč, který seženete nejméně za 3 tisíce.

A pokud jste nestihli nakoupit dárky, k dispozici jsou samozřejmě také digitální dárkové karty, které můžete jednoduše poslat rodinnému příslušníkovi či známému přes váš účet i se speciálním věnováním. Karty se stejně jako v kamenných obchodech prodávají v hodnotě 5€, 10€, 25€, 50€ a 100€.

Steam Winter Sale 2023: Official Trailer

Seznam těch nejzajímavějších slev

Anno 1800 – z původních 59,99 € na 14,99€ (cca 369 Kč)

– z původních 59,99 € na 14,99€ (cca 369 Kč) Baldur’s Gate 3 59,99€ – 53,99 € (cca 1327 Kč)

59,99€ – 53,99 € (cca 1327 Kč) Cities Skylines II – 49,99 € – 44,99 € (cca 1107 Kč)

– 49,99 € – 44,99 € (cca 1107 Kč) Cyberpunk 2077 – 59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč)

– 59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč) Dying Light 2 – 59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč)

– 59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč) Elden Ring 59,99 € 35,99 € (cca 885 Kč)

59,99 € 35,99 € (cca 885 Kč) Euro Truck Simulator 2 19,99 € – 4,99 € (cca 123 Kč)

19,99 € – 4,99 € (cca 123 Kč) Farming Simulator 22 19,99 € – 17,99 € (cca 442 Kč)

19,99 € – 17,99 € (cca 442 Kč) Forza Horizon 5 – Standard 59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč)

59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč) God of War 49,99 € – 24,99 € (cca 614 Kč)

49,99 € – 24,99 € (cca 614 Kč) GTA 5 Premium Edition 39,99 € – 14,99 € (cca 369 Kč)

39,99 € – 14,99 € (cca 369 Kč) Hogwarts Legacy 59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč)

59,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč) Kingdom Come: Deliverance 29,99 € – 5,99 € (cca 147 Kč)

29,99 € – 5,99 € (cca 147 Kč) Medieval Dynasty 22,49 € (cca 553 Kč)

22,49 € (cca 553 Kč) Mount and Blade Bannerlord 49,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč)

49,99 € – 29,99 € (cca 737 Kč) Red Dead Redemption II – 59,99 € – 19,79 € (cca 487 Kč)

– 59,99 € – 19,79 € (cca 487 Kč) Starfield 48,99 € – 69,99 € (cca 1 721 Kč)

48,99 € – 69,99 € (cca 1 721 Kč) Stray 27,99 € – 18,47 € (cca 454 Kč)

27,99 € – 18,47 € (cca 454 Kč) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 39,99 € – 7,99 € (cca 197 Kč)

Nejvýraznější slevy na kolekce

Tentokrát se Steam zaměřil také na zlevněné celé kolekce her a to rovnu u nejznámějších titulů. Například nejznámější hra, která simuluje reálný svět The Sims 4, nabízí některé ze svých rozšíření dokonce zdarma.

Assassin’s Creed až – 85 %

až – 85 % Call of Duty® až – 67 %

až – 67 % Civilization až – 90 %

až – 90 % Doom až – 80 %

až – 80 % Final Fantasy až – 67 %

Ke konci roku také aplikace poslední roky dávají ohlédnutí za rokem 2023, i k tomuto trendu se Steam přidává a už teď si můžete nechat udělat výčet všech her, který jste za rok hráli a jak úspěšní jste byli. Dejte nám vědět, kdo byl vaším letošním vítězem.

A pokud je váš budget omezený, můžete se také podívat na doporučení na hry pod 112 Kč.

STEAM Winter Sale 2023 – Best Games Under $5 (25 Games Included)

Našli jste na Steamu svého zlevněného favorita?

Zdroj: steam