Steam připomíná založení ČSR velkými slevami na české a slovenské hry

Za poslední roky není úplně výjimkou, že jsou ve světě mobilních her populární čeští vývojáři. Však vzpomeňme třeba na Mafii, Beat Saber, Kingdom Come nebo Chuchel. Kromě vydání velké herní pecky se ale moc často nestává, aby byla tuzemským autorům věnována extra velká pozornost. Teď se nicméně o jednu obří postaral gigant Valve, který v obchodě Steam přichystal “Týden českých a slovenských her”. Proč to? Reaguje tak na výročí založení Československa 28. října 1918. Americké službě se sice nepodařilo trefit dva roky staré kulatiny, ale i tak jde o velkou věc.

Do akce se zapojila opravdu velká spousta českých a slovenských vývojářů. Společně se Steamem si připravili něco, co našinci velmi dobře znají – slevy. Některé hry se dají během akce od 26. října do 2. listopadu pořídit třeba i s devadesátiprocentními slevami. V době sepisování tohoto článku je například Kingdom Come: Deliverance za polovic a kompletní série ARMA se slevou 80 %. Však se sami podívejte, jaké další slevy Týden českých a slovenských her v obchodě Steam obsahuje.

Zpráva je to tak příjemná, že jsme se ji rozhodli vydat i u nás ve Světě Androida. Nicméně ani mobilní hráči nemusejí přijít zkrátka. Spousta her jistě půjde spustit přes aplikaci Steam Link.

Které z her už jste někdy hráli? A které si pořídíte?

Zdroj: Steam