Co kdyby vám dodavatel měnil teplotu na chytrém termostatu?

Představte si situaci, kdy jste si domů pořídili chytrý termostat, máte na něm nastavené nějaké teplotní hodnoty pro určité části dne a ty se najednou bez vašeho zásahu změní. A to rukou vašeho dodavatele energií. Zní to až moc drze a nepřijatelně? Ovšem v americkém státě Texas se to skutečně děje. A stojí za tím snaha šetřit energii. Společnosti mění teplotu na chytrých termostatech těch zákazníků, kteří s tímto procesem souhlasili v rámci smluvních podmínek.

Média v USA informují o lidech, kteří si šli například zdřímnout a probudili se v domě s o několik stupňů teplejším vzduchem. Lidé patří například mezi zákazníky CPS Energy a v rámci speciálních ekologických programů souhlasí v rámci úspor energie s dálkovým ovládáním zapůjčených jednotek.

Hodnota přitom může poskočit třeba i o čtyři stupně, a to v ojedinělých případech v nejteplejších hodinách dne. Společnosti mění teplotu na chytrých termostatech naprosto legálně. I tak mohou být dotčení zákazníci v některých případech hodně překvapení, co se to u nich doma děje.

Za jakých podmínek byste šli do tohoto programu?

Zdroj: USA Today