Sluchátka přes hlavu za méně než 1 300 Kč? Tahle mají dlouhou výdrž, super funkce a famózní hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Soundpeats Space Pro jsou bezdrátová over-ear sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC), kodekem LDAC a výdrží až 151 hodin Aktuálně stojí 1 292 Kč místo 1 699 Kč (sleva 23 %, tedy 407 Kč) Za tuto cenu jde o jednu z mála variant s LDAC, Hi-Res certifikací a adaptivním ANC na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová sluchátka s ANC za pár stovek obvykle znamenají kompromisy v kvalitě zvuku nebo výdrži. Soundpeats Space Pro jsou ale teď k mání za 1 292 Kč místo 1 699 Kč a nabízejí výbavu, kterou byste čekali spíš u dražších modelů. Chlubí se špičkovou výdrží, adaptivním ANC a podporou LDAC kodeku. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kvalitní bezdrátový poslech s LDAC a ANC, aniž byste platili tisíce.⚠️ Zvažte, pokud vyžadujete prémiové materiály nebo potřebujete sluchátka na intenzivní fyzickou aktivitu.💡 Za 1 292 Kč dostáváte Hi-Res audio, adaptivní ANC a výdrž přes 100 hodin – to je v této cenové kategorii výjimečné. OBJEDNAT SLUCHÁTKA SOUNDPEATS Proč jsou tato sluchátka zajímavá Soundpeats Space Pro cílí na uživatele, kteří chtějí kvalitní bezdrátový poslech bez přeplacení. Hlavním tahákem je podpora kodeku LDAC, který přenáší až trojnásobek dat oproti standardnímu SBC – v praxi to znamená výrazně detailnější zvuk, pokud máte zdroj s Hi-Res obsahem. K tomu přidejte adaptivní hybridní ANC s útlumem až 47 dB a dostanete výbavu, která by u konkurence stála klidně dvojnásobek. Druhým silným argumentem je neuvěřitelná výdrž baterie – výrobce uvádí až 151 hodin bez ANC. I s aktivním potlačením hluku uživatelé hlásí přes 70 hodin poslechu. A když vám dojde šťáva, stačí 5 minut nabíjení pro další 4 hodiny poslechu. Zvuk a technologie Sluchátka využívají duální měniče – 40mm basový a 10mm výškový driver na každé straně. Frekvenční rozsah 20–40 000 Hz pokrývá celé slyšitelné spektrum i s rezervou pro Hi-Res obsah. Certifikace Hi-Res Audio Wireless potvrzuje, že sluchátka zvládnou přehrávat kvalitní bezeztrátové formáty. Bluetooth 5.4 zajišťuje stabilní připojení na větší vzdálenost a podporuje multipoint – můžete být připojeni ke dvěma zařízením současně. Pro hráče je tu herní režim s latencí 77 ms, což je dostatečně nízká hodnota pro většinu her. Připojit se dá i přes USB-C nebo 3,5mm jack, takže sluchátka fungují i bez baterie. ANC a hovory Adaptivní hybridní ANC automaticky upravuje úroveň potlačení hluku podle okolního prostředí. V praxi to znamená, že ve vlaku utlumí více než v tiché kanceláři. Sluchátka nabízejí i transparentní režim, který propouští okolní zvuky – užitečné, když potřebujete slyšet oznámení na nádraží nebo kolegu. Pro telefonování slouží integrované mikrofony s technologií ENC, která filtruje okolní hluk včetně větru. Není to náhrada za profesionální headset, ale na běžné hovory při cestování to stačí. KOUPIT SLUCHÁTKA V AKCI Pohodlí a konstrukce Náušníky jsou měkké a pohodlné s nízkým přítlakem na uši – několik recenzentů to označuje za nejpohodlnější sluchátka, jaká kdy měli. Uzavřená konstrukce okolo uší izoluje od okolí i bez zapnutého ANC. Sluchátka mají certifikaci IPX4, takže zvládnou pot nebo lehký déšť. Je ale potřeba zmínit i slabinu: konstrukce je plastová a na první pohled nepůsobí prémiově. Někteří uživatelé hlásí obavy o dlouhodobou odolnost, zejména u kloubů mušlí. Za cenu pod 1 300 Kč je to ale pochopitelný kompromis. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,6 z 5 (24 hodnocení) a 92 % zákazníků je doporučuje. Nejčastěji lidé chválí vynikající poměr cena/výkon, kvalitu zvuku díky LDAC a extrémní výdrž baterie. Jeden recenzent je přirovnal k Bowers & Wilkins Px8 za 11 000 Kč s tím, že „zas tak nezaostávají“. Pozitivně hodnotí i aplikaci Peats Audio s 6pásmovým ekvalizérem. Objevují se ale i výhrady. Několik uživatelů zmiňuje, že ANC občas praská při hlasitějších zvucích nebo prudkém pohybu – jeden recenzent to označil za zásadní problém. Jiní upozorňují na plastový vzhled konstrukce a jeden uživatel hlásil zlomení kloubu po nošení na krku. Aplikace vyžaduje registraci, což někomu vadí. Kdy to smysl nedává Pokud vyžadujete prémiové materiály a kovovou konstrukci, Soundpeats Space Pro vás zklamou – jsou to zkrátka plasty. Rovněž pokud potřebujete sluchátka na intenzivní sportovní aktivity s velkým pohybem, praskání ANC při nárazech může být problém. A pokud jste zvyklí na luxusní značky a očekáváte identický zvukový projev, budete muset přistoupit na kompromisy – byť menší, než byste čekali. Verdikt: pro koho se to vyplatí Soundpeats Space Pro za 1 292 Kč jsou ideální volba pro ty, kdo chtějí kvalitní bezdrátový poslech s ANC a LDAC, aniž by platili několik tisíc. Výdrž přes 100 hodin, pohodlné náušníky a slušný zvuk dělají z těchto sluchátek výbornou volbu na cestování nebo home office. Počítejte ale s plastovou konstrukcí a občasným praskáním ANC při prudkých pohybech. VYUŽÍT SLEVU 23 % Jaká sluchátka aktuálně používáte? Je pro vás důležitější ANC, nebo kvalita zvuku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024