„Lepší zvuk než AirPody za méně než polovinu." Pecky s ANC spadly z 1 999 na 839 Kč

  • SoundPEATS Air5 jsou otevřené pecky s ANC, Bluetooth 5.4 a výdrží až 30 hodin s pouzdrem
  • Zlevnily o 58 % z 1 999 na 839 Kč
  • Majitelé je opakovaně srovnávají s AirPody – které stojí čtyřnásobek

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
18.7.2026 06:00
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soundpeats air5 webp
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Otevřené pecky s aktivním potlačením hluku jsou vzácný druh – v tomhle formátu je pořádně umí hlavně AirPody 4, které stojí přes čtyři tisíce. SoundPEATS Air5 teď na Alze koupíte za 839 Kč, tedy za méně než polovinu původní ceny 1 999 Kč.

👍 Berte, pokud nesnášíte špunty v uších a chcete pecky se slušným zvukem a ANC za pár stovek.
🤔 Váhejte, pokud nemáte možnost si je vyzkoušet – pecky sedí každému uchu jinak a část kupujících je vrací právě kvůli tomu.
💰 Cenovka: 839 Kč je zhruba čtvrtina ceny AirPods 4 s ANC, se kterými je majitelé nejčastěji srovnávají.

CHCI PECKY ZA 839 KČ

Zvuk chválí i ti, kdo prošli všemi generacemi

Uvnitř sedí 13mm měniče s podporou aptX a Hi-Res audia, Bluetooth je ve verzi 5.4 a certifikace IPX5 zvládne pot i déšť. Nejzajímavější funkcí je ale měření zvukové charakteristiky ucha v aplikaci – sluchátka si zvuk přizpůsobí přímo vašemu sluchu. Jeden věrný majitel, který prošel všemi generacemi řady Air, to shrnul jasně: „za méně jak polovinu ceny nabízí lepší zvuk než AirPody“ a dodává, že „potlačení hluku překvapivě funguje“ – což u otevřených peciček rozhodně není samozřejmost.

Proč mají jen 3,8 hvězdy

Hodnocení 3,8 z 5 od 28 zákazníků vyžaduje vysvětlení, protože recenze se lámou na dva tábory. Spokojení chválí zvuk, aplikaci a design; nespokojení narážejí na tři konkrétní věci. Zaprvé posazení – „nesedí v uších“ je nejstručnější recenze v seznamu, a u otevřených peciček to prostě je loterie tvaru ucha. Zadruhé aplikace vyžaduje registraci, kvůli čemuž jeden kupující sluchátka rovnou vrátil. A zatřetí drobnosti: hlasové oznámení má nepříjemnou ozvěnu („dozvuk jako z holé vězeňské cely,“ napsal trefně jeden recenzent) a lesklá krabička je magnet na škrábance. Nic z toho nekazí zvuk – ale je fér to vědět předem. Za 839 Kč je to sázka s výborným poměrem výhra/riziko, za původní dva tisíce bychom váhali.

VYUŽÍT SLEVU 58 %

Patříte k táboru špuntů, nebo peciček? A vydržely by vám v uchu otevřené pecky celý den?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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