„Lepší zvuk než AirPody za méně než polovinu." Pecky s ANC spadly z 1 999 na 839 Kč Hlavní stránka Zprávičky SoundPEATS Air5 jsou otevřené pecky s ANC, Bluetooth 5.4 a výdrží až 30 hodin s pouzdrem Zlevnily o 58 % z 1 999 na 839 Kč Majitelé je opakovaně srovnávají s AirPody – které stojí čtyřnásobek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Otevřené pecky s aktivním potlačením hluku jsou vzácný druh – v tomhle formátu je pořádně umí hlavně AirPody 4, které stojí přes čtyři tisíce. SoundPEATS Air5 teď na Alze koupíte za 839 Kč, tedy za méně než polovinu původní ceny 1 999 Kč. 👍 Berte, pokud nesnášíte špunty v uších a chcete pecky se slušným zvukem a ANC za pár stovek.🤔 Váhejte, pokud nemáte možnost si je vyzkoušet – pecky sedí každému uchu jinak a část kupujících je vrací právě kvůli tomu.💰 Cenovka: 839 Kč je zhruba čtvrtina ceny AirPods 4 s ANC, se kterými je majitelé nejčastěji srovnávají. CHCI PECKY ZA 839 KČ Zvuk chválí i ti, kdo prošli všemi generacemi Uvnitř sedí 13mm měniče s podporou aptX a Hi-Res audia, Bluetooth je ve verzi 5.4 a certifikace IPX5 zvládne pot i déšť. Nejzajímavější funkcí je ale měření zvukové charakteristiky ucha v aplikaci – sluchátka si zvuk přizpůsobí přímo vašemu sluchu. Jeden věrný majitel, který prošel všemi generacemi řady Air, to shrnul jasně: „za méně jak polovinu ceny nabízí lepší zvuk než AirPody“ a dodává, že „potlačení hluku překvapivě funguje“ – což u otevřených peciček rozhodně není samozřejmost. Proč mají jen 3,8 hvězdy Hodnocení 3,8 z 5 od 28 zákazníků vyžaduje vysvětlení, protože recenze se lámou na dva tábory. Spokojení chválí zvuk, aplikaci a design; nespokojení narážejí na tři konkrétní věci. Zaprvé posazení – „nesedí v uších“ je nejstručnější recenze v seznamu, a u otevřených peciček to prostě je loterie tvaru ucha. Zadruhé aplikace vyžaduje registraci, kvůli čemuž jeden kupující sluchátka rovnou vrátil. A zatřetí drobnosti: hlasové oznámení má nepříjemnou ozvěnu („dozvuk jako z holé vězeňské cely,“ napsal trefně jeden recenzent) a lesklá krabička je magnet na škrábance. Nic z toho nekazí zvuk – ale je fér to vědět předem. Za 839 Kč je to sázka s výborným poměrem výhra/riziko, za původní dva tisíce bychom váhali. VYUŽÍT SLEVU 58 % Patříte k táboru špuntů, nebo peciček? A vydržely by vám v uchu otevřené pecky celý den? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025