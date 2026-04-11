Soundcore vyrobil sluchátka přímo na spaní. Mají ANC, detekci chrápání a na Alze jsou o skoro dva tisíce levnější Hlavní stránka Zprávičky Soundcore Sleep A30 jsou ultratenká špuntová sluchátka s ANC navržená přímo pro spaní — i na boku Původně 5 999 Kč, s kódem ALZADNY30 za 4 199 Kč — sleva 30 % Adaptivní ANC, maskování chrápání a AI binaurální tóny — řešení pro ty, kteří kvůli hluku nemohou spát Jakub Kárník Publikováno: 11.4.2026 18:00 Sluchátka, se kterými můžete usnout. Doslova. Soundcore Sleep A30 jsou na Alze za 4 199 Kč s kódem ALZADNY30. Jsou tak malá a tenká, že při ležení na boku nepřekáží a v uchu je skoro necítíte. Aktivní potlačení hluku se automaticky přizpůsobuje okolí, mikrofon v pouzdře rozpozná chrápání a spustí maskování — a AI binaurální tóny vám pomohou usnout rychleji. Zní to jako sci-fi, ale uživatelé na Alze potvrzují, že to funguje. Proč ne klasická ANC sluchátka na spaní S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vás budí chrápání partnera, hluk z ulice nebo šum v bytě — a klasická sluchátka jsou na spaní nepohodlná.⚠️ Zvažte, že jde primárně o spací sluchátka — hrají slušně, ale nedosahují úrovně běžných TWS sluchátek za podobnou cenu. A mikrofon pro hovory je slabý.💡 Za 4 199 Kč dostanete adaptivní ANC do 30 dB, AI maskování chrápání, monitorování spánku, 40 hodin výdrže s pouzdrem, Bluetooth 5.4 a IPX4 odolnost. Proč ne klasická ANC sluchátka na spaní Běžné TWS špunty při ležení na boku bolestivě tlačí do ucha. Sleep A30 jsou navržené tak, aby z ucha nevyčnívaly — při spánku v jakékoli poloze nepřekáží a po celé noci netlačí. Adaptivní ANC se v řádu sekund přizpůsobuje okolním zvukům a dynamicky mění úroveň potlačení. Jeden recenzent na Alze píše, že je to nejdynamičtější ANC, jaké kdy zažil — výrazně lepší než u Soundcore Liberty 5. Maskování chrápání funguje tak, že mikrofon v nabíjecím pouzdře (které necháváte na nočním stolku) detekuje zvuky chrápání a sluchátka automaticky spustí protihluková opatření. AI binaurální tóny se přizpůsobují vašemu spánkovému rytmu a pomáhají s usínáním. Aplikace Soundcore zobrazuje statistiky spánku — délku, polohu a kvalitu. Výdrž 9 hodin se zapnutým ANC pokryje celou noc, s pouzdrem celkem 40 hodin. S čím počítat Jsou to primárně spací sluchátka — a podle toho je třeba nastavit očekávání. Zvuk bez ekvalizéru má slabší basy než klasické TWS sluchátka a chybí podpora LDAC. Po doladění v aplikaci jsou na hudbu poslouchatelné, ale nedosahují úrovně sluchátek za podobnou cenu zaměřených na poslech. Mikrofon pro hovory je podle recenzentů slabý — hlas zní plechově a ploše. Při obracení v spánku se mohou lehce uvolnit z ucha, ale úplně nevypadnou. A ovládání je řešené poklepáním, ne dotykem — zpočátku nezvyk, ale při spaní to eliminuje nechtěné přepnutí polštářem. Trpíte na hlučné sousedy nebo chrápajícího partnera? Jak to řešíte vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi