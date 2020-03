Otřese se Android v základech? Za 10 dní možná padne kritické rozhodnutí

Úterý 24. března se může nesmazatelně zapsat do historie systému Android. Nejvyšší soud v USA totiž bude projednávat významný případ tahanic o software mezi firmami Google a Oracle. A na jeho konci dost možná padne rozhodnutí, které ukončí téměř desetileté pře o veledůležitou součást tohoto operačního systému. Nevíte, o co jde? V roce 2010 společnost Oracle nařkla Google z toho, že si zjednodušeně řečeno přivlastnil fragmenty z programovacího jazyka Java a začal kolem nich stavět ekosystém pro Android. Obvinění padlo chvíli poté, co Oracle koupilo Javu od Sun Microsystems. S touto firmou byl původně Google na procesu použití domluvený, ale po změně poměrů to začalo skřípat. Oracle tvrdí, že Google staví na tomto ekosystému neoprávněně. Opačným směrem létají argumenty, že programovací jazyk a API přístupy nelze právně chránit a jsou volně dostupné.

I staré logo Google dokazuje, jak dlouho se spor táhne...

Ať bude finální rozhodnutí jakékoli (jestli po deseti letech padne), pro jednu ze stran půjde o extrémní problém. Víc přitom může ztratit Google. Pokud by prohrál, významně by se to dotklo Androidu. Ten doteď, i přes vývoj náhradníka, na Java řešení stojí. V případě opuštění původních programovacích postupů by se dost možná mohl zřítit i celý ekosystém s aplikacemi. Navíc by Googlu na stole přistála výzva k zaplacení pokuty ve výši 9 miliard dolarů, což má být převážně součet menších pokut za každý přístroj s Androidem. Pokud by naopak soud vyhrál Google (a podporují ho mimochodem i Microsoft či IBM se stejnými argumenty), Oracle by odešel s prázdnou. Java by zůstala veřejně dostupnou a z pokuty by asi nebylo vůbec nic. Taková suma by přitom pokryla původní nákup od Sun Microsystems. Oracle je teď kritizován i za nehorázné pokrytectví, neboť sám provedl něco podobného s jazykem SQL, který vyvinulo IBM.

Jak myslíte, že soud dopadne? Rozhodne se už v březnu?

Zdroj: Fortune