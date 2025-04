Sony má průšvih. Chyba v aktualizaci na Android 15 dala uživatelům falešné naděje

Sony Xperia 1 V patří mezi hrstku telefonů, které se mohou pochlubit skutečně 4K displejem – přesněji řečeno rozlišením 3 840 × 1 644 pixelů. Telefon rozhodně tedy má na to, aby vám zobrazil i to nejjemnější video do posledního detailu. Má to ale háček: uživatel sám nemá možnost rozlišení nijak ovlivnit. Sony to řeší po svém – vše běží ve sníženém rozlišení (2 560 × 1 096), a 4K se aktivuje jen tehdy, když si pustíte obsah, který je skutečně ve 4K.

Jinými slovy: 4K rozlišení funguje, ale jen když si o něj řekne aplikace, ne vy. Jedna nedávná aktualizace na Android 15 ale obsahovala maličkost, která by tuto skutečnost mohla změnit. V nastavení se objevila volba pro změnu rozlišení displeje. Nešla zapnout, ale nadějně existovala.

Čím si tedy Sony zadělalo na průšvih?

Fanoušci Xperia řady po ručním přepínání do 4K volají už roky, a teď, když se jim zdálo, že na svůj sen už zvládnou prakticky dosáhnout, společnost je musela zklamat. Šlo totiž o chybu.

Společnost slíbila, že v příští aktualizaci tuto chybu odstraní. Výsledek? Fanoušci jsou vztekem prakticky bez sebe.

Tvrdí, že se společnost „vykašlala na potenciálně užitečnou funkci“, a místo toho, aby ji opravila, ji prostě zahodila do koše. Dá se toto ale opravdu tvrdit, pokud v systému možnost změny rozlišení nikdy v první řadě neměla být?

Zda rozhořčení uživatelům vydrží, je otázkou času. Realitou ale bohužel je, že si Sony udělalo u některých z nich výrazný vroubek.

Vlastníte telefon řady Xperia? Pokud ano, jak moc s naštvanými uživateli souhlasíte?

